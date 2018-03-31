Все высылаемые из США российские дипломаты, а также их семьи благополучно покинули территорию посольства в Вашингтоне
Как передает ТАСС, вскоре они спецбортом вылетят в Москву. Никаких происшествий или провокаций перед отбытием двух автобусов с территории диппредставительства не было.
Комментарии9
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danko1 31 марта 2018 | 23:06
Наркотики могут вывозить свободно, т.к. дипломатический багаж досмотру не подлежит.
kottigr1 31 марта 2018 | 23:07
danko1: Рад за российских дипломатов..
Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного, загнивающего Ада, где правят либеральные геи и арабы, где вешают на пальмах негров и русских и смогут обнять родные русские березки, будут дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей...
Родина ждет вас, сыны !
hysteria 31 марта 2018 | 23:16
kottigr1: Вот же трагедия в этих семьях!
Врагу не пожелаешь такого сурового испытания и поворотов судьбы.
Стресс перенесли канешна они капитальный.
Специальный борт с парамедиками прислали из Родины, реанимационные бригады.
Сто коробок валокардину привезли с собой.
Психиаторы работали все эти дни напролет со своими соотечественниками.
Да уж.
Бедные, бедные люди.
Трагедия, че уж сказать..
metslag 31 марта 2018 | 23:24
hysteria: Никаких происшествий или провокаций перед отбытием двух автобусов с территории диппредставительства не было.
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И быть они могли только в перевозбужденном мозгу мани танцорки.
Но вообще, конечно, у российских "дипломатов" случилась страшная трагедия.
Их выслали на Родину.
И их мозг сверлит вопрос: за что?
gригорьич 31 марта 2018 | 23:29
metslag: причём выслали с особым цинизмом - до начала пасхальных распродаж на барахолках
j_partizan 31 марта 2018 | 23:30
kottigr1: Родина ждет вас, сыны !
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А Вы как думали? Они заслужили право жить до конца своих дней на Родине. Они столько времени и сил отдали чтобы наша страна стала такой, какой она есть.
Пусть живут и наслаждаются вместе с нами.
popyas 31 марта 2018 | 23:09
Воздух чище будет.
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 23:09
В полёте они должны не бухать и нюхать кокс, а репетировать песню "с чего начинается родина".
Ведь по прилёту их у трапа встретит нацдилер и затянет эту песню, а они должны будут дружным хором подхватить.
vpu2011 31 марта 2018 | 23:23
Лететь теперь пидербуржцам в москву за визами, пердеть в очереди, и радоваться если визу получат, что не зря летели.
Путин вас всех научит родину любить.
:-]