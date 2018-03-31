Швейцарские спасатели ищут группу туристов, на которых обрушилась лавина в кантоне Вале
Как сообщила местная полиция, поиски затруднены плохими погодными условиями – из-за этого к месту проведения операции не может вылететь вертолет. Подробностями случившегося полиция пока не располагает. Неизвестно и численность пропавшей группы.
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