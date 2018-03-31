Россияне, попавшие в ДТП в Польше, размещены в гостинице во Вроцлаве
Как сообщили Интерфаксу в Ростуризме, на трассе на юге Польши автобус с более, чем с 30 российскими туристами столкнулся с потерявшим управление легковым автомобилем, упал в кювет и перевернулся. Пострадали 11 пассажиров автобуса. Одну туристку пришлось эвакуировать с места ДТП на вертолете. Она госпитализирована. Остальным на месте оказана медицинская помощь.
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rsilk 31 марта 2018 | 23:35
легковой автомобиль , отправил автобус в кувет?