Россияне, попавшие в  ДТП в  Польше, размещены в  гостинице во Вроцлаве

Как сообщили Интерфаксу в Ростуризме, на трассе на юге Польши автобус с более, чем с 30 российскими туристами столкнулся с потерявшим управление легковым автомобилем, упал в кювет и перевернулся. Пострадали 11 пассажиров автобуса. Одну туристку пришлось эвакуировать с места ДТП на вертолете. Она госпитализирована. Остальным на месте оказана медицинская помощь.