Бурдинский: Указ президента РФ о призыве из запаса для прохождения военных сборов – это обычная ежегодная практика

Указ президента РФ о призыве из запаса для прохождения военных сборов – это обычная ежегодная практика. Эта тема могла вызвать общественный ажиотаж в нынешнем году из-за обострения международных дел. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

«Обсуждение такое бурное вызвано в связи с тем, как обсуждаются сейчас международные отношения и сколько претензий предъявляется к РФ. Наверное, на фоне этого», — сказал он.

Е.Бурдинский отметил, что такие военные сборы – обычная практика. «Хочу всех успокоить: это указ, который издается ежегодно для призыва граждан для прохождения военных сборов. Это граждане, которые работают в гражданских организациях. Их приглашают, чтобы они вспомнили навыки по военно-учетным специальностям, по которым они проходили службу. Такие сборы будут проходить до 1 месяца в различных регионах нашей страны, как правило, в период, когда по итогам года будем проводить большие учения и маневры», — пояснил он.

Е.Бурдинский при этом подчеркнул, что в РФ сейчас вполне достаточно граждан, пребывающих в запасе.

«Все больше ректоров выступают с инициативой, чтобы расширить сеть по военным кафедрам, чтобы готовить офицеров для пребывания в запасе. Мы географию расширяем, в том плане, что очень много военных кафедр в европейской части России, а Сибирь и Дальний восток – там поменьше, и именно в этих регионах идет расширение. Не более того, чтобы потребность расширять, потому что у нас достаточно граждан, пребывающих в запасе», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин сразу же после выборов подписал указ о призыве в 2018 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов. Документ вступил в силу со дня подписания – 19 марта.