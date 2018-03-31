Бурдинский: Указ президента РФ о призыве из запаса для прохождения военных сборов – это обычная ежегодная практика
Указ президента РФ о призыве из запаса для прохождения военных сборов – это обычная ежегодная практика. Эта тема могла вызвать общественный ажиотаж в нынешнем году из-за обострения международных дел. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.
«Обсуждение такое бурное вызвано в связи с тем, как обсуждаются сейчас международные отношения и сколько претензий предъявляется к РФ. Наверное, на фоне этого», — сказал он.
Е.Бурдинский отметил, что такие военные сборы – обычная практика. «Хочу всех успокоить: это указ, который издается ежегодно для призыва граждан для прохождения военных сборов. Это граждане, которые работают в гражданских организациях. Их приглашают, чтобы они вспомнили навыки по военно-учетным специальностям, по которым они проходили службу. Такие сборы будут проходить до 1 месяца в различных регионах нашей страны, как правило, в период, когда по итогам года будем проводить большие учения и маневры», — пояснил он.
Е.Бурдинский при этом подчеркнул, что в РФ сейчас вполне достаточно граждан, пребывающих в запасе.
«Все больше ректоров выступают с инициативой, чтобы расширить сеть по военным кафедрам, чтобы готовить офицеров для пребывания в запасе. Мы географию расширяем, в том плане, что очень много военных кафедр в европейской части России, а Сибирь и Дальний восток – там поменьше, и именно в этих регионах идет расширение. Не более того, чтобы потребность расширять, потому что у нас достаточно граждан, пребывающих в запасе», — заключил он.
Президент РФ Владимир Путин сразу же после выборов подписал указ о призыве в 2018 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов. Документ вступил в силу со дня подписания – 19 марта.
Комментарии12
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hysteria 31 марта 2018 | 23:07
.Бурдинский отметил, что такие военные сборы – обычная практика. «Хочу всех успокоить: это указ, который издается ежегодно для призыва граждан для прохождения военных сборов. Это граждане, которые работают в гражданских организациях. Их приглашают, чтобы они вспомнили навыки по военно-учетным специальностям, по которым они проходили службу.
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Интересно, а его дети тоже будут вспоминать военные навыки вместе со всеми?
gordy 31 марта 2018 | 23:09
Как же он косноязычен!
yakov18 31 марта 2018 | 23:19
gordy: Ага- а еще тех кто осенью не пошел в РА по состоянию здоровья-пойдут в РА весной...
Видимо слепые прозрели и хромые зашагали строевым...
good_dobrai 31 марта 2018 | 23:16
Армия это школа жизни
А те кто от армии "откосил"-мягкотелые слизни!
testmeter 31 марта 2018 | 23:24
good_dobrai: Ну да, не говори. Даже не школа, а университет!
А жизнь на России мало чем от дебильной армейской муштры и строительства дач генералам отличается
navsegda 31 марта 2018 | 23:27
good_dobrai: Шойгу Сергей Кужугетович не служил
salut__521 31 марта 2018 | 23:32
good_dobrai: эту твою хренову школу можно смело менять на шконку - и там и там срок на лишение свободы и прав и без того задрипанных.
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 23:14
Нужно срочно призвать всех резервистов и начать скрытную переброску их к западным границам под видом больших сборов.
Также в тылу необходимо начать формирование дивизий народного ополчения, выдавая одну винтовку на троих.
Дадим мощный отпор агрессивному блоку НАТО!
Пусть "дядя вова" ведёт нас в последний бой!
protvik 31 марта 2018 | 23:31
mikhail_spb_: Дядя вова ссыкун и в бой тем более последний вряд ли. Весь воинствующий пыл сдует как ветром- как только в перископе увидят флаг с вражеского авианосца, потому как мы только мультики сможем показать. Кузя отдыхает...
lenin3 31 марта 2018 | 23:18
Помню, во времена Первой чеченской мне прислали повестку на сборы(дембельнулся я в 91-м),пришел я к военкомату, покрутился вокруг него, увидел грустных мужиков в ПАЗике(а тогда был слух, что и "партизан"посылают в Чечню),развернулся и ушел. Ещё пару раз прислали повестку, мама говорила, что я не живу по адресу, что было правдой-женился и жил у жены,а потом благополучно забыли...
jetsam 31 марта 2018 | 23:21
после удачи со скрипалем стало ясно, что следует призвать старые кадры - искусство травить снова в тренде..
curhatuy6 31 марта 2018 | 23:31
А действительно, кому-нибудь присылали повестки на сборы? Это действительно обычное дело раньше? Расскажите, пожалуйста. В моем кругу никто не говорил:)))