Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Кабардино-Балкарии
Как передает ТАСС, там столкнулись микроавтобус и автомашина ВАЗ. На месте работает следственно-оперативная группа.
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Как передает ТАСС, там столкнулись микроавтобус и автомашина ВАЗ. На месте работает следственно-оперативная группа.
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