Суд отправил владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых под арест

Их подозревают в организации преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб. Суд также арестовал третьего фигуранта дела — Артура Максидова — руководителя строительной компании «Интекс», которая входит в «Сумму». Ему вменяется хищение из бюджета 670 миллионов. По данным следствия, в деле не мене пяти других фигурантов. Двое из них скрываются в ОАЭ и арестованы заочно. Еще двое ранее были взяты под стражу по обвинению в мошенничестве.