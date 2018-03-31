Суд отправил владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых под арест
Их подозревают в организации преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб. Суд также арестовал третьего фигуранта дела — Артура Максидова — руководителя строительной компании «Интекс», которая входит в «Сумму». Ему вменяется хищение из бюджета 670 миллионов. По данным следствия, в деле не мене пяти других фигурантов. Двое из них скрываются в ОАЭ и арестованы заочно. Еще двое ранее были взяты под стражу по обвинению в мошенничестве.
Комментарии4
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hysteria 31 марта 2018 | 23:03
Просто не донесли положенного.
kottigr1 31 марта 2018 | 23:05
У пана атамана Вована-Таврического нема золотого запасу, и приходиться колоть свои поросячьи копилочки..
trans 31 марта 2018 | 23:08
Зиявудин Магомедов друган Пескова, оплачивал Пескову аренду яхты за 17 миллионов рублей во время свадебного путешествия с Навкой. Дима, чего за друга словечка не замолвишь?
kottigr1 31 марта 2018 | 23:13
trans: У Пескова часы показывают на пол-шестого..