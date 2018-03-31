Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений в Соединенном Королевстве. Российское посольство призывает соотечественников тщательно взвешивать необходимость поездок в страну. Российские дипломаты не исключают повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к россиянам в пунктах въезда-выезда на территории Великобритании.