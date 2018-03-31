Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений
Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений в Соединенном Королевстве. Российское посольство призывает соотечественников тщательно взвешивать необходимость поездок в страну. Российские дипломаты не исключают повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к россиянам в пунктах въезда-выезда на территории Великобритании.
Комментарии55
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stas_russkiy 31 марта 2018 | 22:08
Готовьтесь принимать на Родину озёрных мажоров, которые учились в Британии... МГУ им в помощь...
maximodiss 31 марта 2018 | 22:13
stas_russkiy: Предупреждают они... Сами обгадили внешнюю политику ,а рядовым гражданам проблемы. В любом случае, мнения и предупреждения власти - это пустышка. Без них разберемся куда ехать, куда нет.
midnightblues 31 марта 2018 | 22:20
maximodiss: Отличное к русским отношение
а вот к быдлосовку да-хуже некуда
но это ведь по всей планете
meister_luvin 31 марта 2018 | 22:26
midnightblues: "Отличное к русским отношение"
Верно. Это к кремлевским плохое отношение.
patrik04 31 марта 2018 | 22:28
Российское посольство призывает соотечественников тщательно взвешивать необходимость поездок в страну...
Это не патриотично, но мне безразличны россияне, которые посещают США, Британию, Украину, Польшу, Грузию, Израиль...
danko1 31 марта 2018 | 22:33
К хамам и преступникам всюду отношение отвратительное, как и к нашей преступной власти, попирающей все международные законы.
А к обычным россиянам отношение отличное.
Просто Кремль и МИД отвратительное отношение к себе желают и на россиян переложить, но в нормальных странах это две большие разницы.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 22:34
danko1: не надо путать Россию и путиноидов
agamasat 31 марта 2018 | 22:38
patrik04: а пользоваться разработками и продуктами западного мира не за падло? Тебе бы в лаптях ходить, но мычать ты явно умеешь.
patrik04 31 марта 2018 | 22:46
agamasat:
Западло попрошайничать, западло ходить с протянутой рукой. Мне никто ничего не дал бесплатно, за весь западный софт и зарубежную оргтехнику, я заплатил полноценными российскими рублями, а эти американские, китайские и корейские производители - лизали мои ботинки и долго махали хвостом, чтобы я купил, как ты выразился, "разработки", именно у них.
viktorova 31 марта 2018 | 22:54
patrik04: а у кого ещё купить можно?
nnikolay 31 марта 2018 | 23:01
viktorova:
"а у кого ещё купить можно?"
Т.е. все остальные - такие же, как Россия?
tanyaya 31 марта 2018 | 22:55
patrik04: патрисия, бля$ища ты старая, чо ты тут ноешь, что тебе никто ничо не дал? Ты же патриотка, патрисия. Переходи на Эдьбркс, на йотафон, на чебурнет, на глоснасс. А? Чо? нет таких? Не работают? Так приткни писю к носу и сиди не шурша.
nnikolay 31 марта 2018 | 22:59
tanyaya:
"Так приткни писю к носу и сиди не шурша."
:-))) Как Вы?
hunterhead 31 марта 2018 | 23:10
patrik04: "Мне никто ничего не дал бесплатно, за весь западный софт и зарубежную оргтехнику, я заплатил полноценными российскими рублями"
Долго наверно по 11.80 деревянного собирал в копилку, Путрик...:-D
agamasat 31 марта 2018 | 23:15
patrik04: а заработал ты за счет чего и почему? Потому, что открыты границы с Западом; существует мировая экономика, построенная Западом и в которую все еще входит россия; потому, что у россии есть полезные ископаемые, которые нужны миру... Ты всем пользуешься, потому что ты еще находишься в системе глобального мира, на который смачно плюешь. Но плюешь ты, прежде всего, в свою глупую морду.)
nnikolay 31 марта 2018 | 23:30
agamasat:
"Потому, что открыты границы с Западом; существует мировая экономика, построенная Западом и в которую все еще входит россия; потому, что у россии есть полезные ископаемые, которые нужны миру... Ты всем пользуешься, потому что ты еще находишься в системе глобального мира"
Тов. Patrik прав, когда говорит о том, что если он заплатил, то больше этого он ничего не должен. Не нужно ещё сверх этого как-то благодарить. Понимаете?
Ведь это одни из главных и общепризнанных постулатов сегодняшней рыночной экономики - "покупатель всегда прав" и "главное не произвести, а продать". Почему все так обрушились на этого пользователя?
Это при совке СССР пытался всё делать сам. Сегодня мы предались разделению труда. Почему Вы считаете, что добыть природные ископаемые менее престижно, чем произвести какой-нибудь Айфон, если обмен абсолютно эквивалентен?
Нет, совершенно непонятно это какое-то религиозное почтение перед непременно производством гаджетов! А как же "услуги" и "малый бизнес"? Пусть в России будет Газпром и Роснефть и миллионы малых бизнесов по услугам (парикахерские, прачечные, сауны, караоке, пельменные и пр.). Что же Вы всё требуете от России какую-то свою чулочно-трикотажную фабрику построить!?
tanyaya 31 марта 2018 | 23:17
patrik04: Патрися, чувырла, какими такими такими рублями ты заплатила, старая шваль, за девайсы и софт? Ты, дура в деменции, заплатила за это долларами. Которые специально для тебя, старой подошвы, конвертировали из никому не нужных рублей в нормальные деньги.
Ты, патрисия, похожа на обезьянку в зоопарке, которая считает, что двести тысяч и сто сорок две ужимки она удачно конвертировала в один банан.
mordechai_blinchikov 31 марта 2018 | 22:47
patrik04:- но мне безразличны россияне,
Еще двух недель не прошло со дня "выборов" 18 марта,
а все уже пошло к японо-матери вразнос:
- Пожары
- Мусорные бунты в Подмосковье
- Рекордная по масштабу высылка российских дипломатов
- Арест миллиардеров из списка Forbes
Что же дальше-то будет.(c)
patrik04 31 марта 2018 | 22:49
mordechai_blinchikov:
Переживём. За нас не ссы.
mordechai_blinchikov 31 марта 2018 | 22:58
patrik04:-напугал, дыши сероводородом !
tanyaya 31 марта 2018 | 23:00
patrik04: Ты то переживешь, старая бл$дь, но переживут ли это керимов, усманов и все остальные, кого ты так нежно любишь, похлёбывая супчик из китайской лапши?
viktorova 31 марта 2018 | 22:52
patrik04: вы там были когда-нибудь? Или не читал, но осуждаю.
hunterhead 31 марта 2018 | 23:06
patrik04: "Это не патриотично, но мне безразличны россияне, которые посещают США, Британию, Украину, Польшу, Грузию, Израиль..."
Правильно, Путрик. Путриотам одна дорога - в Сев. Корею...:-D
midnightblues 31 марта 2018 | 22:37
meister_luvin: Мы,когда сюда приехали,поразились,как в Европе относятся к русской истории и культуре
Но стоит сказать про пу-кроме слова crazy ничего не услышишь ни в одной стране
nikitin43 31 марта 2018 | 22:14
stas_russkiy: здрасьте ... в лондоне их 300 тысяч и никто не жалуется .
vilingrad 31 марта 2018 | 22:30
nikitin43: Это ничего, что за российские мидовские запросы бриты не дают шиллинга- хуже, что сейчас за русский паспорт бриты начнут давать в рожу:)
atheist1992 31 марта 2018 | 22:15
Такое впечатление, что руководство России пытается объединить себя с российским народом.
Хотя цивилизованный мир заявил, что имеющиеся проблемы касаются коррумпированного российского руководства, связанных с ними олигархов, а также членов их семей.
А с российским народом у них проблем нет.
nikitin43 31 марта 2018 | 22:26
atheist1992: для этого и работает в расеи мид чтоб ссорить народы , а лучше затеять войнушку .
niko1268 31 марта 2018 | 22:37
stas_russkiy: Озерные мажоры уже давно граждане Британии. Им это не светит))))
solonko 31 марта 2018 | 22:09
О неизбежном.
Заслужено.
И далеко не в одной Великобритании.
sg79g 31 марта 2018 | 22:10
Понятно точему не допускают Российское консульство к гражданке России. Английские медики утверджают что у нее ... аменизия.. КАк удобно.
Личнее подтверждение что СССР был самой миролюбивой страной на планете. Даже боевой отравляющий газ всего лишь вызывает у барышень временное помутнение сознание и провалы в памяти.. )))))))
midnightblues 31 марта 2018 | 22:34
sg79g: а тебе то что???
ura_123 31 марта 2018 | 22:48
midnightblues: А у него аменизия и энурез)))
ura_123 31 марта 2018 | 22:46
sg79g: Аменизия... Это что??? Хотя номер у тебя растёт,но АМЕНИЗИЯ-что это??
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 22:13
Что такое по своей сути государство США ? Копнём историю . Получается что это куча отребья , состоящая из пиратов , золотоискателей ( далеко не лучший материал ) , беглых каторжников ( убийцы , насильники и прочий "цвет" того времени ) и ну и завезённые чернокожие рабы из Африки . Затем весь этот сброд , именующий себя элитой американЦкой нации нагнули и отымели хитрожопые жиды . А так как у этого быдла ума ноль , жиды продолжают иметь эту кучу безмозглого говна . И вот вся эта дрянь теперь пытается учить нас жить .
monik_7 31 марта 2018 | 22:39
chunga_changa_ukraina: опять одно и то же под копирку постишь? Я на тебя опять ольгинским пожалуюсь что халтурно работаешь. Смотри у меня
kottigr1 31 марта 2018 | 23:01
chunga_changa_ukraina: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
ostanovka 31 марта 2018 | 22:13
Ха-ха-ха!!
Представляю себе призывы русо-правителей к русо-аборигенам ещё через шесть лет правления воффки. Чтоб носа не высовывали за периметр особой зоны с особым путем развития!
Блестящий итог четверть векового правления, Россия типа наконец встала с колен и заняла свое надлежащее место среди стран - в зоне.
abuvgrobu 31 марта 2018 | 22:14
Что же теперь, Шувалову домой не ездить, ч то ли?
yevlaxli 31 марта 2018 | 22:15
Могут отравить?
frauava17 31 марта 2018 | 22:16
Ну понимаю, что обидно. Но вот так, мою страну унижать, выставлять всех нас идиотами малахольными - кто дал МИДу право?
В угоду этим чертовым полуторамиллионым богатеям принесли в жертву всю страну? А не пошли бы вы....И я щас не про Британию!
sg79g 31 марта 2018 | 22:20
Да, те кто собирается в Англию тщательно все взвесьте, чтобы не получился недодоз как с этим иудой. Все четко по рецепту, не экономьте на концетрации..
midnightblues 31 марта 2018 | 22:22
В Хорватии состоялась демонстрация под лозунгом Русские и совок-просим не путать
j_partizan 31 марта 2018 | 22:24
Всё это фигня! Вот если бы Британия, Германия и США перекрыли каналы вывода из России ворованных у народа денежных средств, вот это было бы жёстко.
nichirin 31 марта 2018 | 22:28
Вау, гениальное заключение. Конечно же, требовалось экспертное мнение, чтобы прийти к подобному выводу. Сияние чистого разума в головах дипломатов из РФ.
ura_123 31 марта 2018 | 22:50
nichirin: Пречистого разума)))
perestarok 31 марта 2018 | 22:30
"Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений"
А что, есть ещё куда расти? Так это уже называется истерия - клинический случай.
agamasat 31 марта 2018 | 22:34
МИД россии сделал все для этого.
salut__521 31 марта 2018 | 22:51
Ну на что выбирались, на то и напоролись...
tanyaya 31 марта 2018 | 22:51
Интересно, а чего другого можно и возможно ожидать от западных стран, когда полоумный карлик, вращая безумными глазками, обещает покрыть весь мир ядерными бомбами?
jetsam 31 марта 2018 | 22:55
tanyaya: спокуха.
западники знают - все ядренные бомбы давно проданы им прапорщиком задовым.
в мулежах ракет мулежи боеголовок. за пультами мулежи офицеров.
* великий князь потемкин еще в 17хх годах мультики рисовал... история повторяется.
nikylka 31 марта 2018 | 22:53
Ну уж травить новичком точно не будут.
viktorova 31 марта 2018 | 23:00
Чушь несусветная. Враньё все это. Сам часто бываю в UK. Ничего подобного там нет.
aleksei123m 31 марта 2018 | 23:04
Вот не замечал к себе плохого отношения в ЕС.
Все плохое отношение заканчивается в аэропорте вылета (рф) и вновь начинается при возвращении в родную рф.
rysskay 31 марта 2018 | 23:10
Англосаксы отказались принять семью Николая2. Ненависть к России даже помешала спасти племянников, что рассуждать по другим вопросам!.