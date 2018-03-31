СПЧ просит директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО...

Как рассказал «Эху Москвы» председатель Совета Михаил Федотов, правозащитники озабочены условиями содержания бывшего гендиректора «Гоголь-центра».

Кроме того СПЧ просит ФСИН принять «меры к обеспечению безотлагательной медицинской помощи» к Алексею Малобродскому.