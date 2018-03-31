Z Архив новостей новости
5 4 6 352
Эксклюзив Эха 22:04, 31 марта 2018

СПЧ просит директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО

Как рассказал «Эху Москвы» председатель Совета Михаил Федотов, правозащитники озабочены условиями содержания бывшего гендиректора «Гоголь-центра».

Кроме того СПЧ просит ФСИН принять «меры к обеспечению безотлагательной медицинской помощи» к Алексею Малобродскому.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

nikitin43 31 марта 2018 | 22:09

без прессхаты малобородского не подписать . вот тебе и ботаник , зреет второе дело магницкого .

nikitin43 31 марта 2018 | 22:11

nikitin43: поясню когда нет реального состава начинаются фактически пытки , это показывает что дело было дутое и напрасно парили человека.

patrik04 31 марта 2018 | 22:23

СПЧ просит директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО...

СПЧ - это такие же бестолковые московские тусовщики, как и все московские либералы защищающие "серебенниковых", "дмитриевых", "навальных", "ходорковских"... им до настоящей правозащитной деятельности и настоящего либерализма, как до Луны и обратно.

lion64___3 31 марта 2018 | 22:12

Воровать не надо "творческой элите", тогда и на кичу не попадут.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 6117 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 320 6 5751 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7411 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону по «делу Скрипалей» В частности, Москва требует пояснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам…

5 104 6 5746
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 188 6 12181 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 158 6 12663 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 265 6 21402 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше среднего Это следует из отчета ВТБ…

5 70 6 6230
Новости

Скандально известную стрит-рейсершу Мару Багдасарян снова задержали в Москве за рулем автомобиля Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах…

5 59 6 5313
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21039 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Новости

Суд в Кемерове арестовал на пять суток фотографа, волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова Сегодня его задержали по дороге на работу и составили два протокола – за неповиновение полиции и мелкое хулиганство…

5 55 6 5268
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8483 29.03
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 57 6 5820 30.03
Новости

Москва интересуется, на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей» Нота с перечнем из 10 вопросов передана внешнеполитическому ведомству Франции…

5 81 6 8959
Новости

Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений Российское посольство призывает соотечественников тщательно взвешивать необходимость поездок в  страну…

5 49 6 5918
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19982 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения

Популярное за неделю

Новости

Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала сестра Савченко…

5 44 6 26582
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 128 6 194159 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 190 6 56614 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 117 6 638467 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 481 6 490721 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6836672
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3381141

Сегодня в эфире