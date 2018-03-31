СПЧ просит директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО
Как рассказал «Эху Москвы» председатель Совета Михаил Федотов, правозащитники озабочены условиями содержания бывшего гендиректора «Гоголь-центра».
Кроме того СПЧ просит ФСИН принять «меры к обеспечению безотлагательной медицинской помощи» к Алексею Малобродскому.
Комментарии4
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nikitin43 31 марта 2018 | 22:09
без прессхаты малобородского не подписать . вот тебе и ботаник , зреет второе дело магницкого .
nikitin43 31 марта 2018 | 22:11
nikitin43: поясню когда нет реального состава начинаются фактически пытки , это показывает что дело было дутое и напрасно парили человека.
patrik04 31 марта 2018 | 22:23
СПЧ просит директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО...
СПЧ - это такие же бестолковые московские тусовщики, как и все московские либералы защищающие "серебенниковых", "дмитриевых", "навальных", "ходорковских"... им до настоящей правозащитной деятельности и настоящего либерализма, как до Луны и обратно.
lion64___3 31 марта 2018 | 22:12
Воровать не надо "творческой элите", тогда и на кичу не попадут.