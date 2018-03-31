Суд в Москве арестовал на два месяца всех троих задержанных по делу группы компании «Сумма»

В том числе под стражей до 30 мая останутся совладельцы холдинга – братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Им вменяется хищение двух с половиной миллиардов бюджетных средств. Среди арестованных — глава компании, входящей в «Сумму», Артур Максидов. Его обвиняют в хищении 670 миллионов рублей. Все трое также обвиняются в создании преступного сообщества. Ни один из них вины не признал, а братья Магомедовы были готовы заплатить за освобождение из-под стражи по 2 с половиной миллиарда.

Задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда может быть нацелено против премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политик Илья Пономарев.

По мнению Ильи Пономарева, эта ситуация – продолжение истории с видеороликом Алексея Навального «Он вам не Димон» и арестом Алексея Улюкаева.

Юлия Латынина считает, что проблемы Магомедовых возникли из-за разногласий братьев с Игорем Сечиным по поводу Новороссийского морского торгового порта.

Латынина также отметила близость братьев Магомедовых к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По ее словам, именно те люди, которые дружны с Дмитрием Медведевым «оказываются под ударом», со стороны Игоря Сечина.