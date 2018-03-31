Суд в Москве арестовал на два месяца всех троих задержанных по делу группы компании «Сумма»
В том числе под стражей до 30 мая останутся совладельцы холдинга – братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Им вменяется хищение двух с половиной миллиардов бюджетных средств. Среди арестованных — глава компании, входящей в «Сумму», Артур Максидов. Его обвиняют в хищении 670 миллионов рублей. Все трое также обвиняются в создании преступного сообщества. Ни один из них вины не признал, а братья Магомедовы были готовы заплатить за освобождение из-под стражи по 2 с половиной миллиарда.
Задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда может быть нацелено против премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политик Илья Пономарев.
По мнению Ильи Пономарева, эта ситуация – продолжение истории с видеороликом Алексея Навального «Он вам не Димон» и арестом Алексея Улюкаева.
Юлия Латынина считает, что проблемы Магомедовых возникли из-за разногласий братьев с Игорем Сечиным по поводу Новороссийского морского торгового порта.
Латынина также отметила близость братьев Магомедовых к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По ее словам, именно те люди, которые дружны с Дмитрием Медведевым «оказываются под ударом», со стороны Игоря Сечина.
Комментарии5
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chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 22:15
Что такое по своей сути государство США ? Копнём историю . Получается что это куча отребья , состоящая из пиратов , золотоискателей ( далеко не лучший материал ) , беглых каторжников ( убийцы , насильники и прочий "цвет" того времени ) и ну и завезённые чернокожие рабы из Африки . Затем весь этот сброд , именующий себя элитой американЦкой нации нагнули и отымели хитрожопые жиды . А так как у этого быдла ума ноль , жиды продолжают иметь эту кучу безмозглого говна . И вот вся эта дрянь теперь пытается учить нас жить .
patrik04 31 марта 2018 | 22:16
По словам Юлии Латыниной, именно те люди, которые дружны с Дмитрием Медведевым «оказываются под ударом», со стороны Игоря Сечина...
Юлия Латынина не отвечает за свой базар, скорее всего именно из-за таких голословных "выводов", ей плеснули в лицо говном.
norma5 31 марта 2018 | 22:27
chunga_changa_ukraina: учит жить, покупая газ и нефть по несусветным ценам? Чтоб от голода не передохли и своих детей есть не начали. Но кормящую руку укусить-это по русски. Ну и живите сами, кирзы и телогреек ещё на сто лет припасено. Мож и анальгина с пирамидоном тоже полно, а то лечить оставшихся нечем будет
kottigr1 31 марта 2018 | 22:58
chunga_changa_ukraina: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
trans 31 марта 2018 | 22:27
Маговедовы друганы Пескова. Чего же Дима не замолвил словечка за них перед шефом? Или еще не вечер?