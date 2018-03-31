Суд в Москве арестовал на два месяца всех троих задержанных по делу группы компании «Сумма»

В том числе под стражей до 30 мая останутся совладельцы холдинга – братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Им вменяется хищение двух с половиной миллиардов бюджетных средств. Среди арестованных — глава компании, входящей в «Сумму», Артур Максидов. Его обвиняют в хищении 670 миллионов рублей. Все трое также обвиняются в создании преступного сообщества. Ни один из них вины не признал, а братья Магомедовы были готовы заплатить за освобождение из-под стражи по 2 с половиной миллиарда.