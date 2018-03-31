Суд в Москве арестовал на два месяца всех троих задержанных по делу группы компании «Сумма»
В том числе под стражей до 30 мая останутся совладельцы холдинга – братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Им вменяется хищение двух с половиной миллиардов бюджетных средств. Среди арестованных — глава компании, входящей в «Сумму», Артур Максидов. Его обвиняют в хищении 670 миллионов рублей. Все трое также обвиняются в создании преступного сообщества. Ни один из них вины не признал, а братья Магомедовы были готовы заплатить за освобождение из-под стражи по 2 с половиной миллиарда.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pmasel 31 марта 2018 | 21:23
Кто то станет богаче на мильярд $. И это не братья Магомедовы.
kottigr1 31 марта 2018 | 21:27
pmasel:
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
ur_sus 31 марта 2018 | 21:39
kottigr1:
Давайте вспомним, что происходило в Саудовской Аравии несколько месяцев назад: наследный принц "раскулачил" принцев помладше на 100 лярдов, просто заперев их в люкс-отеле. Путин будет достигать тех же целей при помощи фейк-посадок, но ворованные лярды перекочуют в карманы "правильных" пацанов. Народ будет писать боярышником от счастья, а соловей-говномётчик отрапортует о великом походе на коррупционэров.
ugiazov 31 марта 2018 | 21:27
У них случайно оказались с собой 2.5 лярда.
budweiser23 31 марта 2018 | 21:36
Сакральная жертва путинизма для нейтрализации смуты в умах биологической массы - два брата акробата из не Чечни...
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 21:45
СБУ Украины закрыла въезд высланным из США российским дипломатам . А по последним данным все высланные дипломаты стоят в очередь в украинское посольство ГЫГЫГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
abuvgrobu 31 марта 2018 | 21:46
Семейный бизнес - вместе воровали, вместе будут сидеть, всё вместе...
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 22:01
Украина обнародовала решение о прекращении экономического сотрудничества с Россией . Да когда же это гермафродит ( банановая республика украинка) отцепится
ringmenn 31 марта 2018 | 22:02
Это только первые ласточки. Вместе с пукиным , надо будет сажать и сажать. Мрази развелось немерено. Поураганили сволочи в 2000, мало не покажется!!