«Спартак» обыграл «Тосно» в матче РФПЛ и сократил отрыв от лидера до двух очков
Московский «Спартак» со счетом 2:1 одержал победу над «Тосно» в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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Московский «Спартак» со счетом 2:1 одержал победу над «Тосно» в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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