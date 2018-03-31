Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера футбольного клуба СКА «Хабаровск»
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
После 24 туров чемпионата России СКА «Хабаровск» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице.
Комментарии2
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navotno_stoechko 31 марта 2018 | 21:06
Охренеть. Новость дня!
servelat 31 марта 2018 | 21:37
От обоих "биляшей" толку ноль.