Один человек погиб, четверо пострадали при аварии на карусели близ Лиона
Как сообщает БФМ-ТВ, инцидент произошел на пасхальной ярмарке. По неизвестной причине оторвалась одна из больших кабин карусели, в которой находилось более десятка людей. Погибший – взрослый человек. Состояние еще одного взрослого, по мнению врачей, крайне тяжелое. Жандармерия начала расследование инцидента.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
perestarok 31 марта 2018 | 21:17
"Один человек погиб, четверо пострадали при аварии на карусели близ Лиона"
Надо к этому срочно привязать Россию.
a_andrey_yrievich 31 марта 2018 | 21:35
//По неизвестной причине оторвалась... //
По мнению чмырей - весьма вероятно, поработал Путин...