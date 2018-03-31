"Один человек погиб, четверо пострадали при аварии на карусели близ Лиона"

Как сообщает БФМ-ТВ, инцидент произошел на пасхальной ярмарке. По неизвестной причине оторвалась одна из больших кабин карусели, в которой находилось более десятка людей. Погибший – взрослый человек. Состояние еще одного взрослого, по мнению врачей, крайне тяжелое. Жандармерия начала расследование инцидента.