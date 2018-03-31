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21:01, 31 марта 2018

Первая группа российских дипломатов, высланных из США на фоне «дела Скрипаля», покинула здание посольства

Первая группа российских дипломатов, высланных из США на фоне «дела Скрипаля», покинула здание посольства в Вашингтоне. Как передает Интерфакс, автобусы с дипломатами и машины сопровождения выехали с  территории российского посольства в аэропорт. Вторая группа покинет посольство примерно через два часа.

Комментарии

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palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:07

Российский флаг естественно бросили на крыше., а на хер он им нужен?, лучше в чемодан джинсы или пару кроссовок положат., неизвестно, когда теперь попадут в США..

atheist1992 31 марта 2018 | 21:10


Не хочет цивилизованный мир с нынешним российским руководством иметь дело.
Это очень плохо.

kissa_ 31 марта 2018 | 21:18

atheist1992:

Это ты что ли гомик - цивилизованный мир?
Мелешь, придурок, всякую уйню, как обосравшаяся баба.

kottigr1 31 марта 2018 | 21:40

kissa_:
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - стабильностью, а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:21

atheist1992: Поэтому цивилизованный мир подписал договор о строительстве Северного потока? Или это не тот цивилизованный мир?

atheist1992 31 марта 2018 | 21:31

serhio_25__: Ну ошиблись, думали с порядочными людьми имеют дело.
Будут сейчас постепенно ошибки исправлять.

gordy 31 марта 2018 | 21:47

И Родина щедро напоит ребят
Березовым соком, березовым соком?

serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:56

atheist1992: ""Ну ошиблись, думали с порядочными людьми имеют дело.
Будут сейчас постепенно ошибки исправлять."" - а если не будут, то ты из окна выпрыгнешь?

diximania1948 31 марта 2018 | 21:36

atheist1992: Вована макает носом в дерьмо весь мир, заслужил!

aleksandr39 31 марта 2018 | 21:45

palmcoast___: В интернете появилось видео где семьи уезжающих дипломатов рыдают и пытаются любым способом не сесть в самолет летящий на Россию .

nanaryfive 31 марта 2018 | 21:45

palmcoast___: лучше в чемодан джинсы или пару кроссовок положат.
========================
Ты живёшь в СССР? Накой оттуда джинцы переть? Айфон и тот в китае собирают.

palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:48

nanaryfive:

Собразительный ты., понимаешь, что джинсы и кроссовки МАДЭ ин США гораздо качественнее, чем китайский ширпотреб.

serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:07

А тем временем: Со здания американского генконсульства в Петербурге сняли флаг США.

palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:13

serhio_25__:

Какая досада.., а ты Серый его хотел сжечь?!

serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:18

palmcoast___: Кого, флаг США? Я что похож на американского дикаря?

mordechai_blinchikov 31 марта 2018 | 21:27

serhio_25__: Я что похож на американского дикаря?
ты похож на мудака из страны вонючих помоек!

palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:27

serhio_25__:

Извини, я думал что ты в этом году вместе со всеми россиянами справлял масленицу и жег.

serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:31

palmcoast___: И что в этом плохого? Справлял и был на месте сожжения. Было очень весело. Скучаешь по русским праздникам? Скучно тебе на чужбине, ностальгия замучила?

timber_head 31 марта 2018 | 21:48

serhio_25__: Типа, весело только когда иностранные флаги жгут? Поскольку ничего другого праздновать нечего?

serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:58

timber_head: Весело, когда чучело Масленицы сжигают. Вы чего все сегодня тупите?

timber_head 31 марта 2018 | 22:01

serhio_25__: Типа, самое веселое это что-то сжечь? Круто. А по-другому от вшей избавлять не пробовал?

timber_head 31 марта 2018 | 21:50

serhio_25__: Не, на американского не похож. Так, на убогого из России -да. Гордись!

serhio_25__ 31 марта 2018 | 22:01

timber_head: Мне конечно приятно, что я твою убогость показал, но гордиться этим не буду. Слишком мелко.

timber_head 31 марта 2018 | 21:21

Шли строем, под гордо поднятым российским флагом и "держали ножку"?

i_c_e 31 марта 2018 | 21:30

Вот оно, счастье. Наконец припасть удастся к грудям Родины. Остающиеся завидуют, конечно, но, хочется надеяться, справятся с чувствами и продолжат свой каторжный труд на чужбине.

j_partizan 31 марта 2018 | 21:30

Отмучились. Добро пожаловать на Родину!

demokrat62 31 марта 2018 | 21:54

Добро пожаловать в Россию земляки.Торговые центры и мусорные свалки ждут вас.

valia47 31 марта 2018 | 21:56

Как в фильме БРАТ 2 ситуация, наверно. Хочется верить. "Водочки нам,мы на Родину едем". Со слезами на глазах.

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