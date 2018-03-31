Первая группа российских дипломатов, высланных из США на фоне «дела Скрипаля», покинула здание посольства в Вашингтоне. Как передает Интерфакс, автобусы с дипломатами и машины сопровождения выехали с территории российского посольства в аэропорт. Вторая группа покинет посольство примерно через два часа.