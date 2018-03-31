Первая группа российских дипломатов, высланных из США на фоне «дела Скрипаля», покинула здание посольства
Первая группа российских дипломатов, высланных из США на фоне «дела Скрипаля», покинула здание посольства в Вашингтоне. Как передает Интерфакс, автобусы с дипломатами и машины сопровождения выехали с территории российского посольства в аэропорт. Вторая группа покинет посольство примерно через два часа.
Комментарии28
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palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:07
Российский флаг естественно бросили на крыше., а на хер он им нужен?, лучше в чемодан джинсы или пару кроссовок положат., неизвестно, когда теперь попадут в США..
atheist1992 31 марта 2018 | 21:10
Не хочет цивилизованный мир с нынешним российским руководством иметь дело.
Это очень плохо.
kissa_ 31 марта 2018 | 21:18
atheist1992:
Это ты что ли гомик - цивилизованный мир?
Мелешь, придурок, всякую уйню, как обосравшаяся баба.
kottigr1 31 марта 2018 | 21:40
kissa_:
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - стабильностью, а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:21
atheist1992: Поэтому цивилизованный мир подписал договор о строительстве Северного потока? Или это не тот цивилизованный мир?
atheist1992 31 марта 2018 | 21:31
serhio_25__: Ну ошиблись, думали с порядочными людьми имеют дело.
Будут сейчас постепенно ошибки исправлять.
gordy 31 марта 2018 | 21:47
И Родина щедро напоит ребят
Березовым соком, березовым соком?
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:56
atheist1992: ""Ну ошиблись, думали с порядочными людьми имеют дело.
Будут сейчас постепенно ошибки исправлять."" - а если не будут, то ты из окна выпрыгнешь?
diximania1948 31 марта 2018 | 21:36
atheist1992: Вована макает носом в дерьмо весь мир, заслужил!
aleksandr39 31 марта 2018 | 21:45
palmcoast___: В интернете появилось видео где семьи уезжающих дипломатов рыдают и пытаются любым способом не сесть в самолет летящий на Россию .
nanaryfive 31 марта 2018 | 21:45
palmcoast___: лучше в чемодан джинсы или пару кроссовок положат.
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Ты живёшь в СССР? Накой оттуда джинцы переть? Айфон и тот в китае собирают.
palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:48
nanaryfive:
Собразительный ты., понимаешь, что джинсы и кроссовки МАДЭ ин США гораздо качественнее, чем китайский ширпотреб.
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:07
А тем временем: Со здания американского генконсульства в Петербурге сняли флаг США.
palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:13
serhio_25__:
Какая досада.., а ты Серый его хотел сжечь?!
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:18
palmcoast___: Кого, флаг США? Я что похож на американского дикаря?
mordechai_blinchikov 31 марта 2018 | 21:27
serhio_25__: Я что похож на американского дикаря?
ты похож на мудака из страны вонючих помоек!
palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:27
serhio_25__:
Извини, я думал что ты в этом году вместе со всеми россиянами справлял масленицу и жег.
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:31
palmcoast___: И что в этом плохого? Справлял и был на месте сожжения. Было очень весело. Скучаешь по русским праздникам? Скучно тебе на чужбине, ностальгия замучила?
timber_head 31 марта 2018 | 21:48
serhio_25__: Типа, весело только когда иностранные флаги жгут? Поскольку ничего другого праздновать нечего?
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:58
timber_head: Весело, когда чучело Масленицы сжигают. Вы чего все сегодня тупите?
timber_head 31 марта 2018 | 22:01
serhio_25__: Типа, самое веселое это что-то сжечь? Круто. А по-другому от вшей избавлять не пробовал?
timber_head 31 марта 2018 | 21:50
serhio_25__: Не, на американского не похож. Так, на убогого из России -да. Гордись!
serhio_25__ 31 марта 2018 | 22:01
timber_head: Мне конечно приятно, что я твою убогость показал, но гордиться этим не буду. Слишком мелко.
timber_head 31 марта 2018 | 21:21
Шли строем, под гордо поднятым российским флагом и "держали ножку"?
i_c_e 31 марта 2018 | 21:30
Вот оно, счастье. Наконец припасть удастся к грудям Родины. Остающиеся завидуют, конечно, но, хочется надеяться, справятся с чувствами и продолжат свой каторжный труд на чужбине.
j_partizan 31 марта 2018 | 21:30
Отмучились. Добро пожаловать на Родину!
demokrat62 31 марта 2018 | 21:54
Добро пожаловать в Россию земляки.Торговые центры и мусорные свалки ждут вас.
valia47 31 марта 2018 | 21:56
Как в фильме БРАТ 2 ситуация, наверно. Хочется верить. "Водочки нам,мы на Родину едем". Со слезами на глазах.