Москва интересуется, на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей»
Нота с перечнем из 10 вопросов передана внешнеполитическому ведомству Франции. Среди них, разрабатывала ли Франция образцы вещества типа «Новичок». Ранее 14 аналогичных вопросов российский МИД передал властям Великобритании.
Комментарии72
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serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:05
Интересно, а каким боком тут Франция? Англия участие США палить не хочет?
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 21:09
Походу здесь все НАТО замешано.
Пока Россия добросовестно уничтожала химоружие, натовцы его вовсю производили.
Теперь решили испытать...
arye_11 31 марта 2018 | 21:14
dobro_vam_v_dom:
Забавно.
Похоже у Кремля истерика, МИД начинает визжать.
А ведь не рассчитывали на такую реакцию Запада, совсем не ресчитывали.
Дело Скрипаля оказалось той пресловутой соломинкой, которая переломила хребет верблюду, верблюду европейского долготерпения по отношению к выходкам России.
atheist1992 31 марта 2018 | 21:17
...на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей»
Посчитали нужным и привлекли.
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:23
atheist1992: ""Посчитали нужным и привлекли."" - так и спросили же, почему посчитали нужным? Ты не очень умный, да?
vasilevich58 31 марта 2018 | 21:32
А какое дело Кремлю, кто и как расследует это дело, если Россия тут ни при чём?
servelat 31 марта 2018 | 21:40
vasilevich58: Похмелись, друг. Эти поганцы всё-таки граждане РФ
vasilevich58 31 марта 2018 | 21:46
servelat: Это как если бандит убил человека и требует у следствия информировать, как идёт расследование?!
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:41
vasilevich58: ""А какое дело Кремлю, кто и как расследует это дело, если Россия тут ни при чём? "" - большое дело. Вообще-то Англия говорит, что причем. И Россия хочет знать в чем именно причем - какие ваши доказательства?
Ты тоже не очень умный?
atheist1992 31 марта 2018 | 21:33
serhio_25__: Отвечать на такой вопрос, похоже, никто нам не обязан.
Может и ответят, если посчитают нужным, может не ответят.
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:45
atheist1992: ""Отвечать на такой вопрос, похоже, никто нам не обязан. "" - если ты кого-то в чем-то обвиняешь, то обязан предоставить доказательства.
osal 31 марта 2018 | 21:54
serhio_25__//: если ты кого-то в чем-то обвиняешь, то обязан предоставить доказательства. //
Умные с.ки стали. Ток в суде представят. Даже америкосы, по Боингу в суде обещают снимки, которые мы у них три года просили предъявить!
atheist1992 31 марта 2018 | 21:59
serhio_25__: "...то обязан предоставить доказательства."
В реальной жизни не всегда (или не сразу) возможно представить доказательства, пригодные в суде.
Бывает так, что все знают и понимают, но формально доказать невозможно (или не быстро).
В таких случаях бывают что и прерывают отношения, не хотят иметь дело.
Отказ иметь с кем-либо дело не является наказанием и не требует судебного решения.
gordy 31 марта 2018 | 21:31
"Москва интересуется, на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей»"
Да хоть по дружбе: это ведь трудно понять, когда у тебя друзей нет?
splin2 31 марта 2018 | 21:35
atheist1992: Привлекают тех, кому доверяют.
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 21:30
arye_11: Интересно, а Израиль на какую реакцию Запада рассчитывает, угробив на еврейский праздник Песах несколько десятков безоружных палестинцев?
arye_11 31 марта 2018 | 21:37
dobro_vam_v_dom:
Добротевбок.
Не угробил, а ликвидировал при попытках закладки взрывчатки. Все документально зафиксировано, вот такой "Мирный марш".
И не несколько десятков, а всего лишь 16.
Ясно?
Все, к теме, к теме, микро-мудилка.
На каком основании правительство Британии должно отчитываться за свои действия перед Москвой?
Они там, в кремле, совсем сбрендили от безнадеги?
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 21:44
arye_11: А шо, евреям разве можно в субботу по клавиатуре пальцами стучать?
Или ты не ортодоксальный иудей?
А от палестинцев вы еще огребете по полной программе.
Тогда, урод, назад в Россию не просись...
arye_11 31 марта 2018 | 21:50
dobro_vam_v_dom:
Добротевбок.
Ты тупица по жизни и не зря я тебя назвал микро-мудилка.
Суббота кончилась с наступлением темноты, примерно в 19:00. Лучше уж пиши о том, в чем разбираешься хорошо, то есть за проблемы юношеского онанизма.
Палестинцев также можешь засунуть себе в жопу, а мне ответь на поставленный тебе вопрос, конкретный до невозможности - на каком основании Москва решила, что правительство Британии должно отчитываться перед ней, Москвой, за свои действия.
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 21:54
arye_11: Лондон, полдень. Из неприметного, смутно исторического здания один за другим выходят граждане еврейского вида в плащах с капюшонами и гуськом направляются к остановке общественного транспорта. Естественно, тут же прибегает молодой, полный энтузиазма журналист.
- Хелло! Вы кто?
- Мы жидомасоны.
- Вау! А куда идете?
- По домам. Мы самораспустились.
- Почему?!
- В нас больше никто не верит. Теперь во всем Путин виноват...
arye_11 31 марта 2018 | 21:59
dobro_vam_v_dom:
Добротевбок.
Сам придумал только что, да?
Густопсовый запах тупой и унылой провинциальщины.
Пацан, на вопрос отвечать будешь?
Если нет, то пройди в краткое эротическое путешествие. То есть нах.
nelibermot17 31 марта 2018 | 21:56
arye_11: на том основании, чудило, что бриты с лягушатниками играют в какой-то свой междусобойчик, палятся, но при этом обиняют в чём-то Россию
nelibermot17 31 марта 2018 | 22:01
arye_11, может они (англичане и французы) совместно новое химоружие создали и антидот к нему, и решили испытать на русских подопытных кроликах, чем тебе не версия?
costs 31 марта 2018 | 21:43
arye_11: должно быть у англ . всё убедительно в плане доказательств ! просто не хотят раскрывать своих "кротов" ...
diximania1948 31 марта 2018 | 21:32
dobro_vam_v_dom: Бабка Дуня, а чем же Россия травила заложников на Дубровке?
igorrrpadlowitchs 31 марта 2018 | 21:34
dobro_vam_v_dom: судя по тупым комментариям путинской ваты- Россия своё химоружие в первую очередь на вате патриотической и испытывала!
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 21:39
igorrrpadlowitchs: Только тупые эховские хомяки реально верят, что у России был реальный интерес убивать этого нахрен сдавшего Скрипаля , да и еще таким способом.
Кому это было выгодно, тот и убил...
Вор громче всех кричит: "Держи вора!"...
andreyfilippov 31 марта 2018 | 21:49
dobro_vam_v_dom:
А чем же еще плешивый клоун-русофоб мог поднять свой электоральный рейтинг, как не показательным убийством предателя в самом логове врагов?
А чем же еще гебня может защититься от предательства, как не показательным убийством каждого предателя?
vtodorol 31 марта 2018 | 21:50
dobro_vam_v_dom: да не у России!!! У дружков и неформальных подельников красивоговорящего Бедоносца -это "по понятиям".Опять же ,как электорат-то сплотился перед коварным Западом под воздействием киселевых-соловьевых,как с цепи сорвавшихся.Тем более,что ожидается дальнейшее удушение "социалки" (тарифы ЖКХ,налоги,пенс.возраст и пр.)
dedctolet 31 марта 2018 | 21:56
dobro_vam_v_dom: У кремлёвского Чикотило один интерес-убивать,и как можно больше,в сортирах мочить,дома взрывать,самолёты сбивать,
убивать всеми подручными средствами,даже полонием не брезгует.Добивается таким способом уважения и любви.Только нормальные люди его раскусили,а ему подобные им восторгаются.Боком им это выйдет,однозначно.
gad123 31 марта 2018 | 21:53
dobro_vam_v_dom: Добрая, добрая! Добрая, добрая! Означает- баба-дура!
nikitin43 31 марта 2018 | 21:10
serhio_25__: кокс где и кто его украл ?
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:12
nikitin43: А почему ты это у властей Аргентины не спрашиваешь, а у меня?
hunterhead 31 марта 2018 | 21:35
serhio_25__: "А почему ты это у властей Аргентины не спрашиваешь, а у меня?"
Потому, что ты тоже под кок...тфу, под "Боярышником"...:-D
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:47
hunterhead: ""Потому, что ты тоже под кок...тфу, под "Боярышником"...:-D "" - не мог выбрать над чем пошутить? Или эти твои заикания показывают, что ты сам под чем-то?
hunterhead 31 марта 2018 | 21:31
serhio_25__: "Интересно, а каким боком тут Франция? Англия участие США палить не хочет?"
Политолог ты наш...:-D
kara 31 марта 2018 | 21:05
а главный вопрос: был ли "новичек", был?
hunterhead 31 марта 2018 | 21:41
kara: "а главный вопрос: был ли "новичек", был?"
Конечно не было, вы же страна "ихтамнетов"...:-D Вот с вами никто и не разговаривает, потому что вас нигде нет...:-D
ura_123 31 марта 2018 | 21:06
Может быть французским экспертам больше доверия чем российским?
Особенно после ыкспертиз рассеюшки по малазийскому Боингу...
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 21:12
ura_123: Особенно после "самоубийства" летчика Волошина, который, как и Порошенко, зал правду о сбитом "Боинге",..
ura_123 31 марта 2018 | 21:18
dobro_vam_v_dom: Зал или не зал...Вот в чём вопрос!
jetsam 31 марта 2018 | 21:18
dobro_vam_v_dom:
МО РФ передала данные радара наблюдения. по этим данным никаких самолетов не было. это официальная позиция россии. всякий, кто сомневается в данных МО РФ должен убиться об стену.
* погуглите. это не фейк. это оф.позиция россии - самолета не было около боинга.
alexandr_l 31 марта 2018 | 21:32
jetsam: это официальная позиция россии.
это не первая официальная позиция россии. * погуглите.
jetsam 31 марта 2018 | 21:39
alexandr_l: да. но эта последняя. т.к. данные переданы в нидерланды - следствию.
diximania1948 31 марта 2018 | 21:34
dobro_vam_v_dom: Да и самолёт они с 500-метровыми крыльями, на котором Волошин летел, тоже уничтожили, диспетчера Карлоса спрятали.эх дунька , дунька.
holodez_na_palochke 31 марта 2018 | 21:06
Мир в ответ интересуется, на каком основании главный подозреваемый пытается вмешиваться в ход расследования?
tanber 31 марта 2018 | 21:09
holodez_na_palochke: holodez_na_palochke: holodez_na_palochke:О. я только именно это и подумала! Это как подозреваемого попросить найти улики!
sg79g 31 марта 2018 | 21:12
holodez_na_palochke:
Ну судя по действиям твоих хозяев это уже не подозреваемый а осужденный. А на суде приводят доказательства и предоставляют обвиняемому слово и защиту
yuriykyvich 31 марта 2018 | 21:25
sg79g: Не спешите. будет вам и СУД, и слово предоставят, и доказательства приведут, как это было в деле отравления Литвененко и будет в суде по сбитому Боингу. Другое дело что обвиняемые в суд не явятся.
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:16
holodez_na_palochke: У меня есть факты, что ты изнасиловал кота Навального. Кот был в коме после этого и сейчас приходит в себя. И не смей спрашивать у меня факты - "на каком основании главный подозреваемый пытается вмешиваться в ход расследования? ".
Ты зачем изнасиловал кота навального и когда покаешься в этом?
palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:24
serhio_25__:
Кстати, а кто изнасиловал волжского кота, по какой причине он отсутствует на работе?
Сколько он еще будет приходить в себя?
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:28
palmcoast___: Я думаю, что это holodez_na_palochke был. Серийный насильник.
palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:35
serhio_25__:
И снова кстати: у нас недавно поймали серийного насильника по причине того, что он настал в горшок с цветами соседке, на ее глазах, которая его чем то рассердила. Та позвонила в полицию, взяли ДНК, как сегодня положено и случайно выяснилось, что это мудак в начале 80х под мостом баб насиловал. Тогда его не нашли, но сперму в базу данных заносили. Дали 30 лет, если не ошибаюсь. Отак Серый, не ссы в цветы соседям!
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:50
palmcoast___: Как страшно жить в США, кругом ссущие насильники по 30 лет насилуют всех подряд.
igorrrpadlowitchs 31 марта 2018 | 21:36
serhio_25__: про кота, это вы себя имели в виду? Ничего вам ли не привыкать!!!
serhio_25__ 31 марта 2018 | 21:54
igorrrpadlowitchs: Там же ясно написано "кот Навального", ты глупый, да?
xxxapek 31 марта 2018 | 21:07
На каком основании Москва интересуется?
polba 31 марта 2018 | 21:26
xxxapek: Видимо на том, что в Британии отравлены граждане РФ.
jetsam 31 марта 2018 | 21:11
===
12 апр. 2017 г. - В ответ заместитель постоянного представителя РФ Владимир Сафронков заявил, обращаясь к Райкрофту на ты, что Великобритания боится сотрудничества РФ и США; он также потребовал от британца «не отводить глаза»
===
нам не нравится ось франции с британией?
или новичок был через штаты ввезен? чапман?
budweiser23 31 марта 2018 | 21:13
Таким образом можно спросить гораздо большее, а вдруг нам всё расскажут о тайнах Французской Республики.... они же идиоты!
polba 31 марта 2018 | 21:30
budweiser23: Это точно. Вдруг расскажут кто, когда и по чьему заданию сочинил "Le Testament de Pierre le Grand"... Было бы интересно.
mobile_actor 31 марта 2018 | 21:19
Почему запрос Москвы - информационный шум?
samkos 31 марта 2018 | 21:20
Ответы ищите с ветром.
i_c_e 31 марта 2018 | 21:23
Действительно, какого х...ра? Вы у МИД РФ испросили разрешения привлекать кого к расследованию? «В глаза смотри..!»
oldcitizen 31 марта 2018 | 21:33
Фельдмаршал Кейтель, когда пришёл подписывать капитуляцию, то увидев там французов, поинтересовался, на каком основании они там находятся : "Что? Они нас тоже победили?"
А теперь вопрос Кейтеля задаёт наш МИД. Какие-то нехорошие аналогии всё время напрашиваются...
zhrv 31 марта 2018 | 21:34
А с каких это пор подозреваемый указывает - как и кому проводить следствие?
a1q1 31 марта 2018 | 21:47
Похоже, Англия спалила Францию )))) Выглядит так, что многие страны коалиции могут стряпать химическое оружие )))))
margosher 31 марта 2018 | 21:47
Возможно, Франция имеет хорошие химико-аналитические лаборатории. Да мало ли причин. А нам-то что? Мы "наложили лапу" на расследование дела Скрипаля? Но, вроде, мы ни при чём, как и в деле с Боингом, но почему-то вмешиваемся в расследование.
tks 31 марта 2018 | 21:50
Просто видимо, спецы из Франции хорошие, а в чем сам вопрос по сути то?
Как раз тот случай, когда лицо, явно причастного к преступлению, на косвенных признаках активной деятельности следствия зверски колбасить начинает, вплоть до паники.
vladimirgornitsky 31 марта 2018 | 21:51
Российский МИД следовало бы переименовать в министерство внутренней пропаганды. Вместо того, чтоб заниматься дипломатической работой, МИД непрерывно делает завления, рассчитанные исключительно на внутреннюю аудиторию. Понятно, что иностранные государства, конечно, все это всерьез воспринимать не будут, но у "патриотов" всех уровней, от депутатов и телепропагандлистов вплоть до форумных "гшестерок", каждое такое заявление - лишний повод повозбуждаться и пообижаться. А они это дело страсть как любят.
aleks12 31 марта 2018 | 21:53
Москва интересуется, на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей»
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Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!(c)
grossalexis_032018 31 марта 2018 | 22:03
А на каком основании Москва интересуется техническими подробностями хода расследования ?
В списке оборудования производимого на Руси масс-спектрографы не значатся, ровно как и станции обработки больших массивов данных.