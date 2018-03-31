Защита брата совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова предложила суду залог в 2,5 миллиарда рублей
Это соответствует сумме ущерба, вменяемой следствием. Аналогичную сумму в качестве залога предлагал адвокат Зиявудина Магомедова. Между тем, суд арестовал Зиявудина Магомедова на два месяца. До 30 мая также арестован третий задержанный фигурант дела — Артур а Максидов, возглавлявший одну из компаний группы.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 31 марта 2018 | 21:14
@предложила суду залог@
без отдачи???? типа "бэри и бэги"?
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 21:23
Нужно арестовать всех олигархов, забрать у них в качестве залога по миллиарду баксов и отправить в Лондон.
А там Мей с Джонсоном о них позаботятся...
osho___ 31 марта 2018 | 21:42
Самый дорогой актив у совковых миллиардеров- СВОБОДА.
102 миллиардера в России.
Вот и решилась проблема дефицита бюджета страны.
Саудиты так и сделали.
palmcoast___ 31 марта 2018 | 21:17
От тюрьмы, суммы и сумы никогда не отрекайся.
odobryam_s 31 марта 2018 | 21:35
Фигасе расценки за месяц не в СИЗО! Да за такое бабло можно себе отдельную тюрьму построить прямо на Лазурном берегу!
bmrt 31 марта 2018 | 21:48
Беспримерная кавказская наглость: выпустите из тюрьмы за денежку.
И деньги ведь достаточно солидные для нищей путинской страны.
..тьфу...
budweiser23 31 марта 2018 | 22:01
Нет, на это никто не пойдёт, пока другие хищники не «отожмут» новороссийский порт..
Кому Путен разрешит это сделать, того он и любит...