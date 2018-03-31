Защита брата совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова предложила суду залог в 2,5 миллиарда рублей

Это соответствует сумме ущерба, вменяемой следствием. Аналогичную сумму в качестве залога предлагал адвокат Зиявудина Магомедова. Между тем, суд арестовал Зиявудина Магомедова на два месяца. До 30 мая также арестован третий задержанный фигурант дела — Артур а Максидов, возглавлявший одну из компаний группы.