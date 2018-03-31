Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений
Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений в Соединенном Королевстве. Российское посольство призывает соотечественников тщательно взвешивать необходимость поездок в страну. Российские дипломаты не исключают повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к россиянам в пунктах въезда-выезда на территории Великобритании.
Комментарии44
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piterjanis 31 марта 2018 | 20:38
Власть Англии врёт своему народу.Почему народ молчит? Где протесты?
nikitin43 31 марта 2018 | 20:39
piterjanis: мид пургу гонит , в лондоне 300 тыс русских и русскоязычных .
nikitin43 31 марта 2018 | 20:42
nikitin43: поди якунин миллиардер генера-полковник фсб вернётся с шубами к пасхе огонька привезёт.
astet 31 марта 2018 | 20:44
nikitin43: англичане обнаглели вконец!
Кто кроме господа бога
может запретить Путину
мочить своих врагов по всему миру???
vasilevich58 31 марта 2018 | 21:42
Попавшие под санкции завидуют тем, кто ещё может относительно свободно перемещаться по миру, вот и гонят пургу.
zztop1960 31 марта 2018 | 20:45
nikitin43: Да и в "бандеровской" Украине полно граждан РФ и никто их не трогает , а в " фашистской" Латвии у российских пенсионеров бесплатный проезд на общественном транспорте
timwlad69 31 марта 2018 | 21:16
nikitin43: мид пургу гонит , в лондоне 300 тыс русских и русскоязычных .
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Не русских, но еврейских выходцев из России.
Потому мусульманина Мэром Лондона выбрали.
А евреи попались в очередной раз на продаже оружия массового уничтожения которое производят в Великобритании.
Потому бьют евреев и в России в Англии и на Ближнем Востоке.
И в ООН резолюция вышла которую даже США опять и снова подержала, запрет торговать оружием с Израиле и Израилю.
Сегодня в программе от шабата до шабата опять евреи в истерии бесились по причине роста антисемитизма на международной арене.
kissa_ 31 марта 2018 | 21:21
timwlad69:
В качестве ответной меры Москва предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипломатических миссий в России.
Более 50 британских дипломатов и технических сотрудников дипмиссий этой страны покинут Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 31 марта.
diximania1948 31 марта 2018 | 21:54
timwlad69: Товарищ замполит, вы хоть бы чуток сменили текст, заезжено у вас.
blahovdav 31 марта 2018 | 20:48
piterjanis: Власть Англии врёт своему народу.Почему народ молчит? Где протесты/// Насмешил... Когда такие слова прхрюкиваются рылами путлеровских свинок, то понимаешь, каким начинающим врунишкой был некий геббельс... Рашкованская путлеровская власть только и держится а беспросветной лжи своему недалекому народу, точнее ее 86%....
piterjanis 31 марта 2018 | 21:04
blahovdav: бандерлоги,Путин ваш свидомый бог
diximania1948 31 марта 2018 | 21:56
piterjanis: Да он вообще бох в параллельной вселенной!
diximania1948 31 марта 2018 | 21:52
piterjanis:Да никак им Путина не переврать, он профессиональный лжец!
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 20:41
Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений . Интересно , такую глупость придумали несчастные англосаксы или ублюдочное быдло с Эха ? Ставлю на ублюдков с Эха
raffal 31 марта 2018 | 21:19
chunga_changa_ukraina: Интересно , такую глупость придумали несчастные англосаксы или ублюдочное быдло с Эха ?
______________________
Вы бы хоть заглянули на официальный сайт Посольства Российской Федерации в Соединённом Королевстве сначала. Вот ссылка:
www.rus.rusemb.org.uk
Цитирую:
31.03.2018 - Предупреждение для российских болельщиков
Уважаемые граждане, планирующие посетить Лондон в качестве болельщиков на матч между футбольными командами «ЦСКА» и «Арсенал» 5 апреля 2018 года!
В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными
......
31.03.2018 - Предупреждение для родителей, планирующих отправить детей на учёбу в Великобританию в летний период.
Рекомендуем российским гражданам, намеревающимся отправить детей на учёбу в летние школы или на языковые курсы в Великобританию в летний период, тщательно взвесить необходимость таких поездок.
......
31.03.2018 - Предупреждение для российских граждан!
На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны, избирательных действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц, ... существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании. В связи с этим предупреждаем российских граждан, планирующих поездки в Соединенное Королевство.
________________________________________
Ну что, всё ещё ставите на "ублюдков с Эха" или всё таки Ваши ставки изменят направление?; )
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 21:30
raffal: вонючка , ты дурак ? Я вообщем то прокомментировал то что нацарапали твои друзья , быдло с Эха . Ты не только дебил , ты ещё и слепой дебил . Напиши счёт , я тебе убогому копеечку подам
raffal 31 марта 2018 | 21:42
chunga_changa_ukraina: вонючка , ты дурак ?
______________________________
Спасибо за Ваше сообщение:) Иной реакции не ждал. Однако, понятно. Очередной ТРОЛЛЬ приполз сюда гадить. А быть ТРОЛЛЕМ это самое низкое, самое презренное, что может быть во всемирной паутине; )
Но придёт модератор и Вас выгонит. А пока его нет, Вас выгоню я; )
Вам сюда: http://natribu.org/
В добрый путь!
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 21:50
raffal то что ты эховская гнилушка не сомневался ни минуты . Я маму твою в рот ебал . Ты гнида готов ответить на такое оскорбление ?
sadda 31 марта 2018 | 20:42
Может под это дело путинские чинуши и друганы продадут свою недвижку в Англии и вернут денежки в Россию?
ze_danil 31 марта 2018 | 20:43
sadda: из Бирмингема в Мордовию что ли?
abuvgrobu 31 марта 2018 | 20:44
Да хватит пугать уже обычных граждан. О своих детках пусть беспокоятся, которые там живут и учатся
odobryam_s 31 марта 2018 | 20:54
abuvgrobu: Цель любого патриота-начальника - вывезти семью в стан врага и чтобы внуки даже по-русски не говорили! И чтобы самому успеть свалить туда же. прежде чем посадят такие же подонки. Вот так и живут, между Сциллой не успеть свалить и Харибдой что-то недоукрасть в России.... Вот такой у нас своеобразный портрет патриотической верхушки....
punyoshohlai 31 марта 2018 | 21:57
odobryam_s: Цель любого патриота-начальника
Да нет. Любого. Вспомните хотя бы баранца
sasass 31 марта 2018 | 20:46
Врут , простому человеку ничего не грозит , а вот высшим чиновникам и бизнесменам могут клистир вставить....
javva_100 31 марта 2018 | 20:47
Абрамови-ч-ч-ч, Ау-у-у-у!!!
jetsam 31 марта 2018 | 20:48
=="предупреждает о возможном росте антироссийских настроений "==
т.е. у саксов в подъездах ссыт не обама, а письков???? во как.....
i_c_e 31 марта 2018 | 20:49
О как, вдруг озаботились о росте антироссийских настроений. «А нас-то за что?» по мотивам рассказанного по TV анекдота о «хохлах»...
glotov 31 марта 2018 | 20:52
Весь совок переместился на Запад. Англичане экспроприациями занялись, штатовцы инакомыслящих гнобят, сателлиты делают, что им велят.
bigmaikl 31 марта 2018 | 20:52
СПАСИБО Путину и ФСБ (КГБ).
cukker 31 марта 2018 | 20:53
английские фашисты уже принялись за русских детей в английских школах
raffal 31 марта 2018 | 21:27
cukker: английские фашисты...
_________________________
Самое время бежать из "фашистской" Англии и возвращаться в Россию. Но как же не хочется; ))
cukker 31 марта 2018 | 21:41
raffal: ты понимаешь, что такое дети? умник хренов
punyoshohlai 31 марта 2018 | 22:00
cukker:
Тебе и говорят надо спасать. Вывозить
timwlad69 31 марта 2018 | 20:56
Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений
Посольство России в Великобритании предупреждает о возможном росте антироссийских настроений в Соединенном Королевстве. Российское посольство призывает соотечественников тщательно взвешивать необходимость поездок в страну. Российские дипломаты не исключают повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к россиянам в пунктах въезда-выезда на территории Великобритании.
------------
Великобритания всегда против всех и даже господин Чечваркин говорит в интервью господину украинскому дурке в жопе Гордону , что великобританцы завистливые алчные дырки в жопе.
Вот такие как и украинцы дурки в жопе есть жители Англии.
budweiser23 31 марта 2018 | 21:07
timwlad69:не знаю, что и сказать...
testmeter 31 марта 2018 | 21:48
timwlad69: Продолжай свою мысль дальше, портянь: "Великобритания - это недострана, которая была великодушно создана российскими коммунистами. Английский язык никогда не существовал. Без Российской нефти и газа англичане давно бы позамерзали. Россия кормит нищих англичан. Ну и т.д. в обычном для Вяликой Россиси стиле..."
budweiser23 31 марта 2018 | 21:02
Украина надоела, приступаем к нелюбви англосаксов!
Путен В.
testmeter 31 марта 2018 | 21:43
budweiser23: англосаксобандеровцев
tks 31 марта 2018 | 22:03
testmeter: Англонацистскихбандеровскихсаксов!
nikolaitschi 31 марта 2018 | 21:22
Антироссийские отношения и плохое отношение к русским - две абсолютно разные вещи в Европе! Люди всегда отвечают на улыбку улыбкой и благодарностью за хорошую работу. Это все касается только тех, кого касается.
xxxapek 31 марта 2018 | 21:37
Российское посольство призывает соотечественников тщательно взвешивать необходимость поездок в страну.
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Типа учтите, у нас длинные руки?
testmeter 31 марта 2018 | 21:41
Какой ужас! Англосаксы совсем оборзели! Россияне не смогут теперь беспрепятственно провозить виолончели, наркоту и ядохимикаты. Это недопустимая русофобия!
tks 31 марта 2018 | 21:57
Это то же самое, как если бы ведомство Риббентропа заявило году в 1940-м об опасности гражданам Рейха посещать Британские острова.
yevlaxli 31 марта 2018 | 22:03
Отравят?