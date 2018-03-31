"Российский МИД направил Великобритании ноту с 14 вопросами по «делу Скрипаля»"

Первый вопрос касается отказа в праве консульского доступа к отравленным в Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери. Второй — об антидотах, которые медики дали пострадавшим. Следующие несколько вопросов касаются привлечения Франции к расследованию отравления. Москва также требует ответа на вопросы о, якобы, «российском происхождении» нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали.