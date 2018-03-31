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20:32, 31 марта 2018

Российский МИД направил Великобритании ноту с 14 вопросами по «делу Скрипаля»

Первый вопрос касается отказа в праве консульского доступа к отравленным в Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери. Второй — об антидотах, которые медики дали пострадавшим. Следующие несколько вопросов касаются привлечения Франции к расследованию отравления. Москва также требует ответа на вопросы о, якобы, «российском происхождении» нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали.

Комментарии

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stas_russkiy 31 марта 2018 | 20:35

"...Второй — об антидотах, которые медики дали пострадавшим..."

Вот это и есть главный вопрос. Озёрные провалили спецоперацию в полной уверенности, что их отрава смертельна. Но это оказалось не так, и теперь, кровь из носу, необходима инфа, для разработки более эффективного яда...

nikitin43 31 марта 2018 | 20:37

stas_russkiy: да и где кокс , куда пропал ?

doorin 31 марта 2018 | 20:41

nikitin43:

Все эти глупые 14 вопросов русских, где каждый вопрос
является квинтэссенцией высшего русского идиотизма,
есть ни что иное, как попытка сорвать предстоящую
свадьбу принца Гаррии и Меган Маркл, окончательно
испортить настроение её Величества королевы Елизаветы, -
заявила Тереза Мэй.

\ Brides \

odrrin 31 марта 2018 | 20:53

ЮЛЯ СКРИПАЛЬ УЖЕ ДАЛА ПОКАЗАНИЯ ПО ДЕЛУ!!
Их мне передали знакомые из МИ-6.
«В тот день мы с отцом сидели в парке, наслаждаясь воздухом британской свободы. Тут наше внимание привлек мужчина, который не спеша приближался к нам с другого конца аллеи. Мне показалось, что я его ранее где-то видела. Что-то в нём было странно: то ли надпись «ФСБ» на груди, то ли противогаз, то ли шапка-ушанка с кокардой. В руках он нес баллончик, похожий на дезодорант, с надписью «ГАЗ НОВИЧОК. Средство ликвидации предателей Родины» Подойдя к нам, он крикнул: «Путин передаёт тебе привет, крыса!» и брызнул из баллончика прямо в лицо моему отцу. Я и мое папа начали чихать и задыхаться, а мужчина в противогазе начал исполнять гимн Российской Федерации. Однако закончить его он так и не сумел. Из стоящей рядом машины донесся гудок и крик: Дима, скорее, у меня ещё сегодня встреча с Трампом!» Мужчина в противогазе ответил: « есть! Уже бегу, Владимир Владимирович!» и отправился к машине. Я позвонила в свою страховую компанию и мы с отцом направились в ближайшее отделение полиции.." ))))))

gordy 31 марта 2018 | 20:57

"Российский МИД направил Великобритании ноту с 14 вопросами по «делу Скрипаля»"


Лучший способ защиты - нападение?

caesar_prost 31 марта 2018 | 21:10

odrrin: /Я и мое папа ..../

Твое папа - бабуин с самой высокой пальмы.
А сам ты - отпрыск грязи из под ногтей того самого бабуина.

Троль проститутный..............)))

igorrrpadlowitchs 31 марта 2018 | 20:37

stas_russkiy: маше придётся писать письма мелким подчерком!

splin2 31 марта 2018 | 21:37

stas_russkiy: провалили спецоперацию//

Аналогичный случай был при отравлении Литвиненко.

ura_123 31 марта 2018 | 20:35

Следствие идёт,подозреваемые есть... Вопросы будете потом задавать,в суде.

sg79g 31 марта 2018 | 20:35

Лавров заявил, что, в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия (КХО), в случае подозрения применения отравляющего вещества, запрещенного Конвенцией, Великобритания обязана обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является страной происхождения данного вещества. При этом запрашиваемая сторона имеет право получить доступ к тому веществу, о применении которого идет речь.

Гомячки! Вы эту конвенцию читали или только хозяйские диафильмы смотрели? )))

igorrrpadlowitchs 31 марта 2018 | 20:40

sg79g: судя по всему, Конвенцию по запрещению химического оружия , вы читали в интерпретации лаврова, а это всё равно что слушать брехливую собаку!

sg79g 31 марта 2018 | 20:57

igorrrpadlowitchs:
Готов выслушать твою интерпретацию. Сможешь доказать что Лавров врет, извинюсь. Нет - брехливым ублюдком будешь ты. Не боишься? Время пошло... Попробуешь слиться - ты ублюдок.

ozin 31 марта 2018 | 21:04

sg79g: Не суди строго. Помнишь как Сергей Лавров врал про Будапештский меморандум? Короче, репутация у Лаврова такая. Её к ближайшему понедельнику никак не поменять!

kissa_ 31 марта 2018 | 21:15

ozin:

Расскажи, чудень деревенский, что тебе уральскому клоуну наврал Лавров.

samkos 31 марта 2018 | 21:30

kissa_: лаврова от правды корёжит, как вампира от распятия.

cjiabik 31 марта 2018 | 21:41

sg79g: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-xiv-settlement-of-disputes/
На, читай. Извиняйся.
[quote]
the parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of the parties' choice, including recourse to appropriate organs of this Convention and, by mutual consent, referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court
[/quote]
Тебе перевести? Подсказка: "mutual concent" значит "обоюдное согласие".

sg79g 31 марта 2018 | 21:53

cjiabik:
Ты только нагадил сейчас Падловичу ))))
Тут написано что стороны проводят СОВМЕСТНЫЕ консультации, а по обоюдному согласию обращаются в международный суд. Что собственно и сказал Лавров. Я думаю он конвенцию знает лучше тебя..

glotov 31 марта 2018 | 20:41

sg79g: Зачем им читать . Им господин Пеже(Мей) сказал - больше ничего не надо.

yuriykyvich 31 марта 2018 | 21:54

sg79g: Не знаю кто такие "гопники", но точно знаю что ни Лавров и никто из путеноидов ее не читал. Иначе не порол бы такую чушь про "обязанность" и на ставил лайки путеноиду, ее озвучившему.
Ну с Лавровым все понятно, заявление сделано для ваты, которая свято верит всему что начальство говорит, впрочем как и комментарии путеноидов, за "11-80" готовых мать родную продать.

beautyqueen 31 марта 2018 | 20:42

Подозреваемый допрашивает прокурора...

caesar_prost 31 марта 2018 | 21:05

beautyqueen:
Россия просто обречена на успех - этим все сказано из уст Москвы.
В том числе и Вашими устами.

ihor_syvoryj 31 марта 2018 | 20:43

Зачем столько вопросов?
Дайте один ответ, этого будет достаточно.

bigmaikl 31 марта 2018 | 21:02

Сперва надо ответить на два вопроса, которые задала Великобритания.

moncegorskyi 31 марта 2018 | 21:06

Видно хотели, чтобы допустили к дочке Скрипаля и ей была бы показана такая сумма на пальцах, что сможет заговорить как Востриков, даже несмотря на отравление ее и отца ФСБшниками и дать показание британцам а ля выфсеврете. Но англичане два раз на грабли не хотят наступать. Урок второй усвоили хорошо уже.

(комментарий скрыт)

babich174 31 марта 2018 | 21:34

Восточная мудрость гласит: "Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов".
Сами эти МИД и пр. конторы задают вопросы и не ждут ответов, а когда им задаешь вопросы, то ответов не дождешься или ответят на не заданные вопросы.

snikkersnepper 31 марта 2018 | 21:40

В комментариях ожидаемо облаивают МИД за то, что тот дерзнул задать какие-то вопросы. Естественно, с точки зрения облаивающих сие есть невиданное преступление - порядочный человек ОБЯЗАН, не задавая вопросов, принимать любую ахинею, которую ему подсовывают "уважаемые люди". Хизер Нойерт не даст соврать.

Повторю еще раз - это не российский МИД должен задавать эти, в большинстве своем элементарные, вопросы (то есть и он, конечно, тоже, но отнюдь не в первую очередь). А 1) сами англичане (кстати, они и задают), 2) все эти "выражающие солидарность" псевдополитики, втягивающие свои страны в дипломатические разборки, 3) да и просто "потребители" этой информации. То есть ВЫ (МЫ). Если мы, конечно, еще претендуем на высокое звание homo sapiens, критически воспринимающего ЛЮБУЮ информацию, а не пускающегося вскачь по поводу и без.

josepp 31 марта 2018 | 21:48

Задавать вопросы врунам и подлецам? Ответов можно не ждать.

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