Тверской суд Москвы арестовал на два месяца владельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова
Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств. Решения суда о мере пресечения дожидается другой совладелец «Суммы», брат Магомедова, Магомед. Суд также арестовал Артура Максидова, возглавлявшего одну из компаний группы — «Интэкс». Она выступала подрядчиком по строительству стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.
Источники The Bell, Inc. и «Коммерсанта» сообщали, что основная версия задержаний — конфликт Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Однако эфире телеканала РБК политолог Георгий Бовт сказал, что это не единственная причина задержания Магомедовых.
Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей
Комментарии4
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jetsam 31 марта 2018 | 20:44
да что же у нас за миллиардеры?????
киздить 2.5 ярда?????
тут простой, можно сказать рядовой, полковник скиздил, цитирую, "....на общую сумму свыше 9 млрд рублей"////
да гнать таких миллиардеров нафиг....
kottigr1 31 марта 2018 | 20:50
jetsam:
РФ работающие люди:
0,5% - имеют доходы выше 120 тыс.руб.
9,5% - имеют доходы более 60 тыс. руб., но не выше 120 тыс. руб.
36% - россиян имеют доход от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
42% сограждан - имеют доход до 20 000 руб.
12% россиян - являются работающими нищими и имеют доход менее 10 000 руб.
70% сограждан живут у черты бедности, являясь хронически бедными.
14% россиян являются нищими.
10% россиян имеют небольшие доходы, которых не хватает на полноценную жизнь.
5% россиян имеют нормальные доходы.
1% россиян имеют высокие доходы.
kottigr1 31 марта 2018 | 20:52
kottigr1: Поправка..
0,9% - имеют доходы выше 120 тыс.руб.
9,1% - имеют доходы более 60 тыс. руб., но не выше 120 тыс. руб.
stas_russkiy 31 марта 2018 | 21:33
Обычный инфошум, тиражируемый всеми озёрными СМИ. Надо как-то приглушить 300 сожжённых людей и озёрный теракт в Британии. Обычные разборки озёрной мелочи...