Тверской суд Москвы арестовал на два месяца владельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова

Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств. Решения суда о мере пресечения дожидается другой совладелец «Суммы», брат Магомедова, Магомед. Суд также арестовал Артура Максидова, возглавлявшего одну из компаний группы — «Интэкс». Она выступала подрядчиком по строительству стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

Источники The Bell, Inc. и «Коммерсанта» сообщали, что основная версия задержаний — конфликт Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Однако эфире телеканала РБК политолог Георгий Бовт сказал, что это не единственная причина задержания Магомедовых.

Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей