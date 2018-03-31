В  Кембридже сегодня простились со знаменитым английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом

В этом городе он занимался наукой более 50 лет. Прах Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Ученый скончался 14 марта в возрасте 76 лет.