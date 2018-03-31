В Кембридже сегодня простились со знаменитым английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом
В этом городе он занимался наукой более 50 лет. Прах Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Ученый скончался 14 марта в возрасте 76 лет.
Комментарии1
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sutara 31 марта 2018 | 20:19
Вечная память! Именно этот редкий, единичный набор людей по сути составляют главную ценность нашей цивилизации! Они - главные люди на Земле! Не президенты с миллиардерами, а они. Весь мир, сам того не осознавая, крутится вокруг них! Надо это осознавать и создавать условия для того чтобы такие люди появлялись среди нас чаще!