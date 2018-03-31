СК проверяет информацию об угрозе травмирования трехлетней девочки
Ее вместе с матерью зажало в маршрутном такси в Твери. Как передает ТАСС, накануне при выходе из маршрутки девочка и ее мать оказались зажатыми дверью микроавтобуса, что едва не привело к гибели ребенка. Трехлетняя девочка едва не оказалась под колесами.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:15
Мать могла бы получше следить за ребенком.
timwlad69 31 марта 2018 | 20:31
kryymsdyk: Мать могла бы получше следить за ребенком.
---------------
Ну так мамашка сама сунула ребёнка чтобы заработать на компесециях.
В России люди в оснорве сврей протестанты иудейского вероисповедания и зарабатывают на том что убивают и калечат ьдруг друга и требуют при этом компесаций от властей или там водителя автобуса.
Потому немцы и говорят когда это относится к немцам,сам виноват.Начальник всегда прав.Ну а когда не нец водитель или начальник,то немец всегда прав.Потому с немцами никто не работает и не имеют с немцами как и с евреями ,а так же и с украинцками и прочим протестаким американскитм и английским ,французким сбродом никакиз отношений,но прочто начали стрелять.
Деньги и револьвер уравнивает всех в правах.
Такова реальность бытия.Евреи это религия зарабатывай на гуманизме сжигая живьём детей и людей требуя миллиардные компенсации и обвиняя при этом, что мол должна каятся при этом.
Потому в Израиле и говоряит только о терроризме со стороны палестинских ппоселенцев,когда реальности евреи сами себя гробят как могут и требуют компесаций за якобы жертв террора.
Вот если бы немцы ищё бы и своих как евреев в хвост и гриву долбили за такое говно,то немцы стали бы во главе Евросоюза.А когда в любом случае немцы как и евреи всегда правы,то немцы как и евреи теряют всё,как и прочие протестаенты.
Моисей ,Гитлер,Сталин,Робиспьер,Кромвель заниматься лечением этого еврейского протестантского быдла зарабатывающие на всех и всём и делая при этом других таких же евреев дураками которые так же зарабатывают не зная тормозов заниматся будет.
Кто более отвественнен и у кого дела не расходятся со словами,тот и победитель.
Чего никогда не будет у евреев и немцев.
Не умеют они эти немцы и евреи с англосаксами и французами отвечать за базар и с воём быблядсве алчном всегда пытаются других обвинить.
amrigo 31 марта 2018 | 20:21
Насмотрятся мультиков "Ну погоди!" и начинают потом проверять все двери.
tks 31 марта 2018 | 20:23
Будни Мордораши.