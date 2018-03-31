СК проверяет информацию об угрозе травмирования трехлетней девочки

Ее вместе с матерью зажало в маршрутном такси в Твери. Как передает ТАСС, накануне при выходе из маршрутки девочка и ее мать оказались зажатыми дверью микроавтобуса, что едва не привело к гибели ребенка. Трехлетняя девочка едва не оказалась под колесами.