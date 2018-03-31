Государственный флаг США снят со здания американского генконсульства в Петербурге

Как передает РИА, сегодня вечером двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа спустили и сняли флаг. Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле После этого Москва объявила о высылке 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге.

Кроме того было решено закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны до исхода сегодняшнего дня.