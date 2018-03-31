Государственный флаг США снят со здания американского генконсульства в Петербурге
Как передает РИА, сегодня вечером двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа спустили и сняли флаг. Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле После этого Москва объявила о высылке 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге.
Кроме того было решено закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны до исхода сегодняшнего дня.
Комментарии28
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vilingrad 31 марта 2018 | 20:02
Хоть что-то взяли... или как с Пальмирой- ненадолго?
nanaryfive 31 марта 2018 | 20:09
vilingrad: Прокладки подпиндосники в трауре, рыдають.
all_seeing74 31 марта 2018 | 20:11
nanaryfive: идиот! Они ржут!))) чо им рыдать то?!)))
nelibermot17 31 марта 2018 | 20:19
Вишневский сейчас наверное рыдает
nikitin43 31 марта 2018 | 20:29
nelibermot17т ы русский патриот забыл что в россии траур и ещё не похоронили детишек которых не уберегло сраное государство .:
begly_ 31 марта 2018 | 20:20
all_seeing74:
Мы даже злорадствуем! Знаю тут некоторых, у который проблемы при въезде, на границе США, были даже с грин картой. Теперь на них будут смотреть пристальнее, а кой у кого их отымут., у тех, которые большую часть времени проводят в России.
seryj_wolk 31 марта 2018 | 20:28
begly_: Американцы свой флаг в отличие от рфцев уважают. Оставленный рфский флаг в Штатах бросят в помойку.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:29
Вот когда у Илона Маска или у Бреда Пита будет дача под Волоколамском - тогда американцы пожалеют. Но пока дача в Майами у Родниной
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 20:10
vilingrad: Вот ты ссаная тряпка для чего написал ЭТО , для лайков ? Или ты просто ебанутый на всю голову ? Пишу ради любопытства
anemon 31 марта 2018 | 20:13
chunga_changa_ukraina: А ты для чего тут, портянко?
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 20:24
anemon: Что блядушка вокзальная , проблема с финансированием ? Никто не хочет тебе шаболде помойной платить ? Иди чуркам минет делать . Там твоё место ! БУГАГАГАГАГАГАГАГА )))))))))))))))))))
sensei54 31 марта 2018 | 20:14
vilingrad: "- По мне, господа, хоть месяц так пожить...
- Да что месяц! Недельку бы!" (с)
chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 20:15
vilingrad: Неужели ты гнида вонючая , тварь паскудная , провокатор помоечный , считаешь что если начнётся войнушка , которой способствуют такие ублюдочные твари как ты , кто останется живой ??? Лучше бы твой папа на занавеску кончил когда тебя пидора делал
amrigo 31 марта 2018 | 20:05
Доигрался царёк.
nitsahon 31 марта 2018 | 20:06
долго держалось в этом здании консульство... еще с советских времен...когда американцы вернутся в СПБ-> очевидно переедут в более современное и солидное здание...
homermp 31 марта 2018 | 20:10
nitsahon: Да, они же просили несколько лет назад участок на Старорусской улице, но им отказали. Будут, наверное, искать пятно где-то.
begly_ 31 марта 2018 | 20:22
nitsahon:
Да и Путина, по всей видимости, тогда у России уже не будет. Будет другой и другая шайка, которая начнет по новой Россию и ее население доить.
all_seeing74 31 марта 2018 | 20:08
Какая красота!!! Так нас все зауважали? Или забоялись? А может на нас просто положили?! Да подохните вы в своем свинарнике!!! Задолбали!!!))))
wild82 31 марта 2018 | 20:23
all_seeing74: Да, на Вас все положили. Но, ничего, пишите на Эхо еще больше и обратят внимание.
begly_ 31 марта 2018 | 20:11
Да, много проблем теперь появится у путерастов., особенно которые живут на две страны. Таких сидоров в США много.
wild82 31 марта 2018 | 20:25
begly_: Больше проблем появится у грандасосов. Им из Питера в Москву теперь за визами, бабками и указаниями ездить придется.
kir_pich_101 31 марта 2018 | 20:17
И чего от этого Расеянам прибавилось?
Грязь на шее!
komar 31 марта 2018 | 20:18
Значит всем либерастам не выплатят премию!
Свою работу они выполнили на двойку: Россия не прогнулась под USятую страну )))
equus 31 марта 2018 | 20:22
komar:
А вам-то хоть добавят... копеек двадцать..??
;-)
sg79g 31 марта 2018 | 20:19
Мексиканцы адекватно анализируют ситуацию:
"Хотя все это и вылилось в дурную комедию, Запад ответил на меткие удары Владимира Путина в Грузии, Украине и Сирии, которые потеснили главных законодателей на Ближнем Востоке — Вашингтон и Израиль. Однако не только эти удары смущают Запад. Кремлевский вождь анонсировал сверхзвуковое оружие, способное достичь любого уголка на планете, вел диалог с Китаем и Корейским полуостровом, а также одержал триумфальную победу на выборах 18 марта. Этого Запад вынести уже не смог.
Россия, по данным Организации по запрещению химического оружия, избавилась от химического оружия. А США нет. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что лаборатория Портон-Даун, сверхсекретный объект в Великобритании, официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия. И Россия решительно отвергла все обвинения в отравлении. Действительно, стал бы Путин проводить подобную операцию накануне выборов и Чемпионата мира по футболу?"
kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:31
sg79g: Мексиканцам больше нечего делать
world_nail 31 марта 2018 | 20:27
"Государственный флаг США снят со здания генконсульства и отдан на хранение Маргарите Симонян".
ladyirina 31 марта 2018 | 20:27
Столько замечательных людей живёт в Америке и других странах! Люди рационально и продуманно организовали свою экономику - нам бы у них поучиться, но вместо этого мы, в основном, нищие, всё чего-то кому-то доказываем... Путин уподобился тёмной сварливой бабке, которая живёт в огромной грязной коммуналке, со всеми перессорилась и никому не нужная рычит зачем-то на всех из своего угла. А чего она хочет - сама не знает.