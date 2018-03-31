Z Архив новостей новости
5 28 6 1268
20:01, 31 марта 2018

Государственный флаг США снят со здания американского генконсульства в Петербурге

Как передает РИА, сегодня вечером двое сотрудников дипмиссии вышли на  балкон третьего этажа спустили и сняли флаг. Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле После этого Москва объявила о высылке 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге.
Кроме того было решено закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны до исхода сегодняшнего дня.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vilingrad 31 марта 2018 | 20:02

Хоть что-то взяли... или как с Пальмирой- ненадолго?

nanaryfive 31 марта 2018 | 20:09

vilingrad: Прокладки подпиндосники в трауре, рыдають.

all_seeing74 31 марта 2018 | 20:11

nanaryfive: идиот! Они ржут!))) чо им рыдать то?!)))

nelibermot17 31 марта 2018 | 20:19

Вишневский сейчас наверное рыдает

nikitin43 31 марта 2018 | 20:29

nelibermot17т ы русский патриот забыл что в россии траур и ещё не похоронили детишек которых не уберегло сраное государство .:

begly_ 31 марта 2018 | 20:20

all_seeing74:

Мы даже злорадствуем! Знаю тут некоторых, у который проблемы при въезде, на границе США, были даже с грин картой. Теперь на них будут смотреть пристальнее, а кой у кого их отымут., у тех, которые большую часть времени проводят в России.

seryj_wolk 31 марта 2018 | 20:28

begly_: Американцы свой флаг в отличие от рфцев уважают. Оставленный рфский флаг в Штатах бросят в помойку.

kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:29

Вот когда у Илона Маска или у Бреда Пита будет дача под Волоколамском - тогда американцы пожалеют. Но пока дача в Майами у Родниной

chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 20:10

vilingrad: Вот ты ссаная тряпка для чего написал ЭТО , для лайков ? Или ты просто ебанутый на всю голову ? Пишу ради любопытства

anemon 31 марта 2018 | 20:13

chunga_changa_ukraina: А ты для чего тут, портянко?

chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 20:24

anemon: Что блядушка вокзальная , проблема с финансированием ? Никто не хочет тебе шаболде помойной платить ? Иди чуркам минет делать . Там твоё место ! БУГАГАГАГАГАГАГАГА )))))))))))))))))))

sensei54 31 марта 2018 | 20:14

vilingrad: "- По мне, господа, хоть месяц так пожить...
- Да что месяц! Недельку бы!" (с)

chunga_changa_ukraina 31 марта 2018 | 20:15

vilingrad: Неужели ты гнида вонючая , тварь паскудная , провокатор помоечный , считаешь что если начнётся войнушка , которой способствуют такие ублюдочные твари как ты , кто останется живой ??? Лучше бы твой папа на занавеску кончил когда тебя пидора делал

amrigo 31 марта 2018 | 20:05

Доигрался царёк.

nitsahon 31 марта 2018 | 20:06

долго держалось в этом здании консульство... еще с советских времен...когда американцы вернутся в СПБ-> очевидно переедут в более современное и солидное здание...

homermp 31 марта 2018 | 20:10

nitsahon: Да, они же просили несколько лет назад участок на Старорусской улице, но им отказали. Будут, наверное, искать пятно где-то.

begly_ 31 марта 2018 | 20:22

nitsahon:

Да и Путина, по всей видимости, тогда у России уже не будет. Будет другой и другая шайка, которая начнет по новой Россию и ее население доить.

all_seeing74 31 марта 2018 | 20:08

Какая красота!!! Так нас все зауважали? Или забоялись? А может на нас просто положили?! Да подохните вы в своем свинарнике!!! Задолбали!!!))))

wild82 31 марта 2018 | 20:23

all_seeing74: Да, на Вас все положили. Но, ничего, пишите на Эхо еще больше и обратят внимание.

begly_ 31 марта 2018 | 20:11

Да, много проблем теперь появится у путерастов., особенно которые живут на две страны. Таких сидоров в США много.

wild82 31 марта 2018 | 20:25

begly_: Больше проблем появится у грандасосов. Им из Питера в Москву теперь за визами, бабками и указаниями ездить придется.

kir_pich_101 31 марта 2018 | 20:17

И чего от этого Расеянам прибавилось?
Грязь на шее!

komar 31 марта 2018 | 20:18

Значит всем либерастам не выплатят премию!
Свою работу они выполнили на двойку: Россия не прогнулась под USятую страну )))

equus 31 марта 2018 | 20:22

komar:
А вам-то хоть добавят... копеек двадцать..??
;-)

(комментарий скрыт)

sg79g 31 марта 2018 | 20:19

Мексиканцы адекватно анализируют ситуацию:
"Хотя все это и вылилось в дурную комедию, Запад ответил на меткие удары Владимира Путина в Грузии, Украине и Сирии, которые потеснили главных законодателей на Ближнем Востоке — Вашингтон и Израиль. Однако не только эти удары смущают Запад. Кремлевский вождь анонсировал сверхзвуковое оружие, способное достичь любого уголка на планете, вел диалог с Китаем и Корейским полуостровом, а также одержал триумфальную победу на выборах 18 марта. Этого Запад вынести уже не смог.
Россия, по данным Организации по запрещению химического оружия, избавилась от химического оружия. А США нет. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что лаборатория Портон-Даун, сверхсекретный объект в Великобритании, официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия. И Россия решительно отвергла все обвинения в отравлении. Действительно, стал бы Путин проводить подобную операцию накануне выборов и Чемпионата мира по футболу?"

kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:31

sg79g: Мексиканцам больше нечего делать

world_nail 31 марта 2018 | 20:27

"Государственный флаг США снят со здания генконсульства и отдан на хранение Маргарите Симонян".

ladyirina 31 марта 2018 | 20:27

Столько замечательных людей живёт в Америке и других странах! Люди рационально и продуманно организовали свою экономику - нам бы у них поучиться, но вместо этого мы, в основном, нищие, всё чего-то кому-то доказываем... Путин уподобился тёмной сварливой бабке, которая живёт в огромной грязной коммуналке, со всеми перессорилась и никому не нужная рычит зачем-то на всех из своего угла. А чего она хочет - сама не знает.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 6070 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 318 6 5665 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7372 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 187 6 11948 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 154 6 12442 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 264 6 21387 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше среднего Это следует из отчета ВТБ…

5 63 6 5334
Новости

Скандально известную стрит-рейсершу Мару Багдасарян снова задержали в Москве за рулем автомобиля Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах…

5 59 6 5149
Новости

Суд в Кемерове арестовал на пять суток фотографа, волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова Сегодня его задержали по дороге на работу и составили два протокола – за неповиновение полиции и мелкое хулиганство…

5 54 6 5070
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21029 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8461 29.03
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 57 6 5749 30.03
Человек из телевизора

Ирина Петровская Ксения Ларина ведущие: Ирина Петровская, Ксения Ларина

2910176

5 46 6 5289 11:05
#слушать 46:30 8читать ;смотреть $скачать 10.6 МБ
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19963 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14430 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Суд в Кемерове арестовал на 5 суток участника недавнего стихийного митинга Задержанный является волонтером местного штаба Алексея Навального…

5 42 6 5393

Популярное за неделю

Новости

Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала сестра Савченко…

5 41 6 22788
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 128 6 192591 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 187 6 56106 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 116 6 637534 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 479 6 490388 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6834386
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3380816

Сегодня в эфире