Группа компаний «Сумма» намерена обжаловать решение суда об аресте ее главы Зиявудина Магомедова

Как заявил ТАСС официальный представитель группы, «Сумма» готова сотрудничать со Следствием. Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Защита также обжалует заключение Магомедова. Решения суда по мере пресечения сейчас в суде дожидается брат Магомедова Магомед. Третий фигурант деле, руководитель компании, входящей в холдинг «Сумма», Артур Максидов уже арестован до 30 мая.