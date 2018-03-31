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20:01, 31 марта 2018

Группа компаний «Сумма» намерена обжаловать решение суда об аресте ее главы Зиявудина Магомедова

Как заявил ТАСС официальный представитель группы, «Сумма» готова сотрудничать со Следствием. Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Защита также обжалует заключение Магомедова. Решения суда по мере пресечения сейчас в суде дожидается брат Магомедова Магомед. Третий фигурант деле, руководитель компании, входящей в холдинг «Сумма», Артур Максидов уже арестован до 30 мая.

Комментарии

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kottigr1 31 марта 2018 | 20:04

Какие "котлеты" прут путинские жирные коты, в то время как российский народ тонет в нищете...

1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше 150 тысяч в Москве и более 120 — в регионах.
Это получается даже менее 0,5% от общей численности населения...

gordy 31 марта 2018 | 20:27

Знаете, как работает шредер? Вот так и работает: крошит на кусочки.

kottigr1 31 марта 2018 | 20:19

В РФ 44 000 000 пенсионеров со средней пенсией в 13,2 тысячи рублей.
Сейчас прожиточный минимум в России — около 10 тысяч рублей.
Численность нищих в России достигла 13,8% от населения, по данным Счетной палаты РФ. Число нищих в России достигло 20,3 млн человек, сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова и эту цифру подтвердил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Более 12 миллионов работающих россиян находятся за чертой бедности — такие данные привел Росстат.
У черты бедности живут 70% сограждан.(Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС по данным Росстата, Центробанка, Казначейства, МВД и Центрального банка данных учета иностранных граждан).

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