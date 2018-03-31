Пожарные ликвидировали крупный пожар на базе отдыха в Нижегородской области
Как сообщили ТАСС в региональном центре МЧС, погибших и пострадавших нет. Возгорание возникло на кровле главного корпуса базы отдыха. Общая площадь пожара — 420 кв. метров. Пришлось эвакуировать 29 человек, в том числе пятерых детей. Причины пожара устанавливаются.
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vilingrad 31 марта 2018 | 19:58
Мужички в начале прошлого века жгли помещичьи усадьбы. У нынешних бояр тоже домики ничего...