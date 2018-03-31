Пожарные ликвидировали крупный пожар на базе отдыха в Нижегородской области

Как сообщили ТАСС в региональном центре МЧС, погибших и пострадавших нет. Возгорание возникло на кровле главного корпуса базы отдыха. Общая площадь пожара — 420 кв. метров. Пришлось эвакуировать 29 человек, в том числе пятерых детей. Причины пожара устанавливаются.