МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону по «делу Скрипалей»
В частности, Москва требует пояснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим, разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» или его аналоги в Великобритании.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Комментарии85
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anemon 31 марта 2018 | 19:34
А почему вопросы Лондона к РФ не публикуют?
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 19:38
anemon: Для особо тупых их вверху перечислили.
У меня другой вопрос: почему Россию считают причастной к отравлению Скрипалей, а Англию, на территории которой совершено покушение, где производят антидоты к этому ОВ, где регулярно убивают российских граждан - нет?
vezdehod 31 марта 2018 | 19:41
МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону по «делу Скрипалей»
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МИД России решил поиграть в "ЕГ", но в Великобритании другая система обучения.
haldey 31 марта 2018 | 19:56
vezdehod: Игры кончились! Мы решили им помочь с нахождением всех ответов 14 вопросов на каждый 1 мин, итого 14 мин, а это подлетное время нашей ракеты, время пошло...
prade 31 марта 2018 | 20:01
haldey: Ракеты вступили в игру? Думаете, что ваши работодатели выстрелят по Британию, где хранятся их деньги, учатся дети, есть дома, имущество, живут жены и любовницы?
sbk 31 марта 2018 | 20:03
haldey: Ишь, каламбурщик какой...
14 мин у него подлетное время...
А "они" будут над вопросами корпеть, про свои-то ракеты и не вспомнят?
Да, мразь?
kit07_12 31 марта 2018 | 20:15
sbk: Лично мне очень любопытно, как это отравленный боевым нервно-паралитическим веществом человек, впавший в кому, после этого преспокойно возвращается к жизни, кушает, пьет, разговаривает.
Хотя в интервью разработчики этого вещества утверждали, что шансов у Скрипалей нет.
А тут прям чудо чудное происходит, вроде излечения от четвертой стадии рака.
Не, я согласен, если б доза отравляющего вещества была очень маленькой, то могли бы и выжить. Но в этом случае в кому не впадали бы, вот в чем дело. Кома при отравлении нервно-паралитическим веществом это последняя, самая тяжелая стадия.
all_seeing74 31 марта 2018 | 20:22
kit07_12: ну если верить нашим разработчикам то рак и спид тоже неизлечим, однако в нормальных странах оказывается все лечится, был бы он в росии то точно бы умер.(
kit07_12 31 марта 2018 | 20:27
all_seeing74: Четвертая стадия рака не лечится, дорогой товарищ.
serg05 31 марта 2018 | 20:08
haldey: "это подлетное время нашей ракеты, время пошло..."
Сидит Кожугетович в кабинете, заходит к нему Лавров.
- Слушай, а можно как то из списка Нью Йорк исключить.
Кожугетовтч задумался,
- Вот ты просишь Нью Йорк, Мизулина - Бельгию, Вольфович - Швейцарию. Даже не знаю что и делать.
Лавров, а может по Воронежу пульнем, наших там точно нет.
kit07_12 31 марта 2018 | 20:11
serg05: //Лавров, а может по Воронежу пульнем, наших там точно нет. //
Пулять будем по Жмеринке. В следующем году, под украинские "выборы". Самые предусмотрительные могут заранее мазать лыжи салом, бежать до польской границы.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:10
ага, по дворцу Шувалова он типа такой ракету запустит, ватник шо малый ребенок))))))
tks 31 марта 2018 | 20:15
haldey: А что, окромя ракетки аргументиков нетки? )))
anemon 31 марта 2018 | 19:53
dobro_vam_v_dom: Я отвечу. Своих граждан убивают силовики РФ. Великобритания справедливо считает, что стОит прекратить эту практику. Добро, которое ты, портянка, пропагандируешь - тебе в дом!
kit07_12 31 марта 2018 | 19:59
anemon: //Я отвечу. Своих граждан убивают силовики РФ. //
Это не ответ. Это твоя святая убежденность в непогрешимость британской короны. Что она хорошая и не может никого травить, а рашка плохая и может.
Других аргументов у тебя нет.
tks 31 марта 2018 | 20:03
kit07_12: Как вы любите визжать: "дождитесь окончания следствия! Следствие разберутся!"
Вот и дожидайтесь ))) вам по окончании следствия всё озвучат, и все ответы, и все вопросы )))
kit07_12 31 марта 2018 | 20:20
tks: //Вот и дожидайтесь )))//
Так не дожидаются же, подданные Ее Величества. Визжат, обвиняют, пальцами тычут - а следствие у них даже еще и не начиналось...
//вам по окончании следствия всё озвучат, и все ответы, и все вопросы ))) //
Очень сомневаюсь. По делу Литвиненко тоже грозились на все вопросы ответить, а потом самую интересную часть суда засекретили и провели в закрытом режиме.
prade 31 марта 2018 | 19:53
dobro_vam_v_dom: "почему Россию считают причастной к отравлению"
Причастным считают Путина, а не Россию.
serg05 31 марта 2018 | 20:12
prade: Ну что Вы, Путин же и есть эта самая паРашка.
ostapbey 31 марта 2018 | 19:57
dobro_vam_v_dom: почему? А покочану!!
На суде тебе сюрприз будет.
Как пришьют, так и узнаешь почему у тебя рукав пришит, который Слуцкий нащупал!!Даже..
kit07_12 31 марта 2018 | 20:04
ostapbey: //почему? А покочану!! //
Да, последние несколько лет все обвинения "западных демократий" строятся именно на этом аргументе.
//На суде тебе сюрприз будет. //
Про дело Литвиненко тоже так говорили. Но когда таки был у них даже не суд, а судебное следствие или как там они это назвали, самую интересную часть суда они засекретили и провели в закрытом режиме.
ostapbey 31 марта 2018 | 20:06
kit07_12: так тогда просто ТОВАРИЩЕСКИЙ суд был!!
Ты фильм "Афоня" видел??
Так теперь уже все предупрежден я закончились.
С занесениями!!
Даже..
all_seeing74 31 марта 2018 | 20:25
kit07_12: чтож луговой туда не поехал? Его ведь настойчиво приглашали, рассказал бы вам все подробности, но чото зассал патриот, в думе спрятался!))))
splin2 31 марта 2018 | 20:26
kit07_12:Про дело Литвиненко не так говорили//
Следствие показало,что следы полония были обнаружены в местах, где до встречи с Литвиненко бывали его бывшие сослуживцы по ФСБ , в том числе в помещении посольства Великобритании в Москве, где они получали визы до поездки, и в самолете возле места, на котором летел Луговой.
Это стало для Королевской прокуратуры одним из оснований для того, чтобы признать Андрея Лугового главным подозреваемым в убийстве Литвиненко.
Могли бы, как это принято при басманном правосудии, приговорить Лугового к вышке.))
splin2 31 марта 2018 | 19:59
dobro_vam_v_dom: Для особо тупых//
Правильным решением был бы ответ на все поставленные вопросы по результатам расследований Скотланд Ярда и ОЗХО.
kit07_12 31 марта 2018 | 20:08
splin2: //Правильным решением был бы ответ на все поставленные вопросы по результатам расследований Скотланд Ярда и ОЗХО.//
Как можно отвечать на то, чего нет???
Где результаты расследований ОЗХО - ну-ка копипаст в студию.
Что касается расследований Скотланд-Ярда, то они даже картину покушения не восстановили - кто, как и когда сделал.
ura_123 31 марта 2018 | 19:39
anemon: Зато публикуют многочисленные версии,в том числе и танцевальные происхождения вещества "Новичок", там и Чехословакия и Швеция!
Жуть просто что крапает в своём ФБ представитель МИДа, Мария 3 (буква,а не цифра)!
;-)
beautyqueen 31 марта 2018 | 20:01
ura_123: Так те же методы, что и после сбитого малайзийского самолета: как можно больше вранья!
serg05 31 марта 2018 | 20:14
beautyqueen: "как можно больше вранья!"
Поведения руководства эрэпии напоминает поведение Чапаева в известном анекдоте.
Чапаев из Англии вернулся с чемоданом валюты. - Василий Иванович, а откуда денег-то столько? - Да, понимаешь, приехал я в Лондон. Зашёл в какой-то их клуб. Смотрю, играют, я подсел. Играем по малой, тут один мужик: "у меня очко". Я ему: "покажи". А он: "у нас тут все джентльмены, мы друг другу на слово верим". Тут-то мне карта и попёрла
ura_123 31 марта 2018 | 20:29
beautyqueen: Вот-вот. Нести пургу, это наше всё)))
cilovit 31 марта 2018 | 20:02
ura_123: Тереза с Джонсоном не уступают. А вы уверены что в Чехословакии и Швеции не изучали "новичок" Если не изучали и не разробатовали то пусть докажут. Ведь так Англия требует от России.
gordy 31 марта 2018 | 19:39
@Вопросы Российской Стороны к Великобритании по сфабрикованному против России «делу Скрипалей»
1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?@
Обычно такие вопросы задают в суде адвокаты обвиняемого?
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 19:41
gordy: Как раз это вопросы ПРОКУРОРА, сынок...
tks 31 марта 2018 | 20:06
dobro_vam_v_dom: Так суда то ещё нет, вопросы вы раньше времени задать поспешили ))) прокурор вопросы на суде задает, ну или при утверждении обвинительного заключения, перед передачей дела в суд. Так что пернули вы в воздух ))))
all_seeing74 31 марта 2018 | 20:31
tks: а мне вообще не понятно, с какого будуна росия задает какие то вопросы?! Онаж вроде как не при делах, ну и сиди себе лузгай семечки! Без тебя разберутся, без сопливого!))))
cilovit 31 марта 2018 | 20:07
gordy: Вполне нормальные вопросы.
alexandr_l 31 марта 2018 | 20:32
gordy: Обычно такие вопросы задают в суде адвокаты обвиняемого?
Истерика, они явно не ожидали участия французов.
И считают, что с подозреваемым надо обсуждать план следственных действий
ur_sus 31 марта 2018 | 19:39
anemon:
Тут дело вот в чём: репутация России на миривой арене сегодня такова, что если даже Лавров скажет,что солнце восходит на востоке, то ему уже никто не поверит...
sculll 31 марта 2018 | 19:42
ur_sus: Но ведь солнце всходит на Востоке, следовательно если он говорит, что Россия к отравлению не имеет отношения, ему не верят, но говорит он правду. Как то так.
vilingrad 31 марта 2018 | 20:00
sculll: haldey: dobro_vam_v_dom: МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону:
1. Сколько лет Биг Бену?
2. ....
chnch 31 марта 2018 | 20:11
sculll: Обратиесь к психиатру. У вас явный " Синдром Горнрно" . Вы пытаетесь умничать, но ваш домашний питомец явно умнее вас. На аватарке явно видно, что он (кот) считает вас полным идиотом.
chnch 31 марта 2018 | 20:13
chnch:
chnch: " синдром Горного" . Ну это блохер, с собачкой, и словесным поносом.
nikitin43 31 марта 2018 | 19:56
ur_sus: шум создаёт петушня кремлёвская , видимость работы . куда кокс дели ?
ivan127_4 31 марта 2018 | 20:06
ur_sus: если даже Лавров скажет,что солнце восходит на востоке, то ему уже никто не поверит...
_______
Тем хуже для тех, кто не поверит.
Неужели западный гражданин настолько отупел?
cilovit 31 марта 2018 | 20:09
ur_sus: А причем тут репутация ? Или можно обвинять кого хочешь не имея докозательств? Это так действует западная демократия ?
beautyqueen 31 марта 2018 | 19:42
anemon: "А почему вопросы Лондона к РФ не публикуют?"
Публиковали раньше. Англичане дали 24 часа. Но получили в ответ "Не смейте предъявлять ультиматум ядерной державе!"
cilovit 31 марта 2018 | 19:58
anemon: Ну у Лонда было два вопроса, Почему вы применили ,или раскажите кому вы его дали.
Хотя 14 вопросов я тоже тут не вижу что опубликовали.
sculll 31 марта 2018 | 19:36
Виновные уже назначены, мир движется к войне...
prade 31 марта 2018 | 19:41
sculll: Виновник уже известен. По тому, как этот виновник суетится и задействовал свою армию троллей, Британия на верном пути.
sculll 31 марта 2018 | 19:46
prade: А вас тогда кто задействовал, что вы так задницы рвете, чтобы обвинить Россию. Ваших то не меньше в комментах. Следовательно вас наняли, что протаскивать в России мысль о виновности. По моему логично.
prade 31 марта 2018 | 19:50
sculll: "чтобы обвинить Россию"
Никто Россию не обвиняет, даже Британцы подчеркнули это. Так что, Вам не стоит прикрываться Россией. Обвиняют Путина, лично.
anemon 31 марта 2018 | 19:57
sculll: Так вроде Россия задницу рвет, в своем формате: авыдокажите, этонемы, вывсеврети, англичанкагадит и т.п. Хотя все уже доказано.
cilovit 31 марта 2018 | 20:14
sculll: Их не меньше а около 84 % слушателей эха.Это двано известно .Но 84% слушателей эха это не большенство россиян.
cilovit 31 марта 2018 | 20:11
prade: Еще с Литвиненко ничего не известно ( а сколько лет прошло) а тут через пару часов как их обнаружили уже все известно
anemon 31 марта 2018 | 19:55
sculll: Портянкам путин тоже бункер зарезервировал? Ну, надейтесь!
ura_123 31 марта 2018 | 19:36
Хотят передать Скрипалям букет "луговых" цветов?
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 19:43
ura_123: Сала и горилки...
Вы лучше о своей Савченке позаботьтесь.
Угробите свою хероиню, укропы...
kryymsdyk 31 марта 2018 | 19:40
Москва саечку словила за испуг
kryymsdyk 31 марта 2018 | 19:40
Гипс снимают, клиент уезжает.
max3446 31 марта 2018 | 19:43
Верные вопросы и мы все знаем какие на них истинные ответы, и также понимаем что британцы, устроившие провокацию, на них не ответят или как обычно какой нибудь бред сморозят
ostapbey 31 марта 2018 | 19:48
max3446: а это разминочное мероприятие..ПРОБНЫЕ ШАРЫ.
На суде по Боингу, заведомо известные ответы подсудимого, будут восприниматься в цивилизованном мире как АНЕКДОТЫ.
Начиная с БЛОКИРОВКИ международного трибунала..даже..
abuvgrobu 31 марта 2018 | 19:46
А им нужны эти вопросы ? А уж тем более - отвечать на них.. Не для того затевалось..
testmeter 31 марта 2018 | 20:02
abuvgrobu: А где и когда подозреваемый следователю задаёт вопросы? В какой системе правосудия такое практикуется? России предлагалось сотрудничать со следствием - предоставить имеющиеся сведения о возможных путях утечки "Новичка". Но подсудимый начал быковать...
Ладно, на суде будете кулаками размахивать и пацанские понты демонстрировать
world_nail 31 марта 2018 | 19:46
Масква решила Ландону ЕГЭ устроить?
Только они забыли, что Ландон - завуч в этой школе, а Масква - второгодник в 3 классе.
nikvol 31 марта 2018 | 19:51
world_nail: Только они забыли, что Ландон - завуч в этой школе
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Цена этому завучу один ракетоносец.
prade 31 марта 2018 | 19:59
nikvol: "Цена этому завучу один ракетоносец"
Ядерный шантаж перешел от КНДР к Россию? Обидели вашего вождя и он выстрелит ракетой по обидчикам?
tks 31 марта 2018 | 20:08
nikvol: А больше аргументов нет? )))
nikvol 31 марта 2018 | 20:28
tks: Каков вопрос, таков и ответ. Не писалось бы глупостей про завучей, не отвечалось бы глупостями про их (завучей) цену.
vreyhardn 31 марта 2018 | 19:56
Вопросы на крепком заборе писали?
ivan127_4 31 марта 2018 | 19:58
Ну и что нам ответят самые свободные, открытые и справедливые монарх..... э, демократы?
testmeter 31 марта 2018 | 20:07
ivan127_4: Вам ответят "ПНХ". Did you get it, sir (ooops, sirrah)?
ivan127_4 31 марта 2018 | 20:10
testmeter: Вам ответят "ПНХ".
______
Обычно так отвечает быдло.
jetsam 31 марта 2018 | 20:00
у меня только один вопрос - где луговой взял полоний.
все остальное - вытекает...
ostapbey 31 марта 2018 | 20:01
jetsam: где взял где взял...
В ВОЕНТОРГЕ купил..
tks 31 марта 2018 | 20:01
14 вопросов от воров в горящих шапках...
beautyqueen 31 марта 2018 | 20:05
tks: В половине пунктов так или иначе присутствует Франция. С чего?
ostapbey 31 марта 2018 | 20:09
beautyqueen: присяжные заседателина суд не по Сене приплыли?
За приличное вознаграждение!!
Даже..
tks 31 марта 2018 | 20:21
beautyqueen: Может, французы знают нечто такое особенное? )))
kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:14
МИД дальше "Ландон из зе кепитал оф грейт бритайн" не продвинулся.
karabay 31 марта 2018 | 20:18
К нашему МИДу только один вопрос: " Нахера, придурки?", однако...
all_seeing74 31 марта 2018 | 20:19
А мид росии уже ответил лондону на их, всегото два, простых вопроса?!))) а то можит я чото пропустил!))))
dirina 31 марта 2018 | 20:22
Как своевременно. Как раз после того, как дочь вышла из комы. У дочери есть собственная правосубъектность.
sutara 31 марта 2018 | 20:22
Рвутся чтобы добить! Ну а для чего ж еще? Кто ж поверит в их благие намерения!
nikto_nikak 31 марта 2018 | 20:26
Москва еще чего-то требует? Смешно...
us101 31 марта 2018 | 20:29
За посление сто лет, МИД России еще ни дал ни одного ответа... Зато создал огромное количество вопросов.