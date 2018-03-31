МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону по «делу Скрипалей»

В частности, Москва требует пояснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим, разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» или его аналоги в Великобритании.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.