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19:31, 31 марта 2018

МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону по «делу Скрипалей»

В частности, Москва требует пояснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим, разрабатывались ли  образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» или его аналоги в Великобритании.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Комментарии

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anemon 31 марта 2018 | 19:34

А почему вопросы Лондона к РФ не публикуют?

dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 19:38

anemon: Для особо тупых их вверху перечислили.

У меня другой вопрос: почему Россию считают причастной к отравлению Скрипалей, а Англию, на территории которой совершено покушение, где производят антидоты к этому ОВ, где регулярно убивают российских граждан - нет?

vezdehod 31 марта 2018 | 19:41

МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону по «делу Скрипалей»
================================================================================
МИД России решил поиграть в "ЕГ", но в Великобритании другая система обучения.

haldey 31 марта 2018 | 19:56

vezdehod: Игры кончились! Мы решили им помочь с нахождением всех ответов 14 вопросов на каждый 1 мин, итого 14 мин, а это подлетное время нашей ракеты, время пошло...

prade 31 марта 2018 | 20:01

haldey: Ракеты вступили в игру? Думаете, что ваши работодатели выстрелят по Британию, где хранятся их деньги, учатся дети, есть дома, имущество, живут жены и любовницы?

sbk 31 марта 2018 | 20:03

haldey: Ишь, каламбурщик какой...
14 мин у него подлетное время...
А "они" будут над вопросами корпеть, про свои-то ракеты и не вспомнят?
Да, мразь?

kit07_12 31 марта 2018 | 20:15

sbk: Лично мне очень любопытно, как это отравленный боевым нервно-паралитическим веществом человек, впавший в кому, после этого преспокойно возвращается к жизни, кушает, пьет, разговаривает.
Хотя в интервью разработчики этого вещества утверждали, что шансов у Скрипалей нет.
А тут прям чудо чудное происходит, вроде излечения от четвертой стадии рака.

Не, я согласен, если б доза отравляющего вещества была очень маленькой, то могли бы и выжить. Но в этом случае в кому не впадали бы, вот в чем дело. Кома при отравлении нервно-паралитическим веществом это последняя, самая тяжелая стадия.

all_seeing74 31 марта 2018 | 20:22

kit07_12: ну если верить нашим разработчикам то рак и спид тоже неизлечим, однако в нормальных странах оказывается все лечится, был бы он в росии то точно бы умер.(

kit07_12 31 марта 2018 | 20:27

all_seeing74: Четвертая стадия рака не лечится, дорогой товарищ.

serg05 31 марта 2018 | 20:08

haldey: "это подлетное время нашей ракеты, время пошло..."

Сидит Кожугетович в кабинете, заходит к нему Лавров.
- Слушай, а можно как то из списка Нью Йорк исключить.
Кожугетовтч задумался,
- Вот ты просишь Нью Йорк, Мизулина - Бельгию, Вольфович - Швейцарию. Даже не знаю что и делать.
Лавров, а может по Воронежу пульнем, наших там точно нет.

kit07_12 31 марта 2018 | 20:11

serg05: //Лавров, а может по Воронежу пульнем, наших там точно нет. //

Пулять будем по Жмеринке. В следующем году, под украинские "выборы". Самые предусмотрительные могут заранее мазать лыжи салом, бежать до польской границы.

kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:10

ага, по дворцу Шувалова он типа такой ракету запустит, ватник шо малый ребенок))))))

tks 31 марта 2018 | 20:15

haldey: А что, окромя ракетки аргументиков нетки? )))

anemon 31 марта 2018 | 19:53

dobro_vam_v_dom: Я отвечу. Своих граждан убивают силовики РФ. Великобритания справедливо считает, что стОит прекратить эту практику. Добро, которое ты, портянка, пропагандируешь - тебе в дом!

kit07_12 31 марта 2018 | 19:59

anemon: //Я отвечу. Своих граждан убивают силовики РФ. //

Это не ответ. Это твоя святая убежденность в непогрешимость британской короны. Что она хорошая и не может никого травить, а рашка плохая и может.
Других аргументов у тебя нет.

tks 31 марта 2018 | 20:03

kit07_12: Как вы любите визжать: "дождитесь окончания следствия! Следствие разберутся!"

Вот и дожидайтесь ))) вам по окончании следствия всё озвучат, и все ответы, и все вопросы )))

kit07_12 31 марта 2018 | 20:20

tks: //Вот и дожидайтесь )))//

Так не дожидаются же, подданные Ее Величества. Визжат, обвиняют, пальцами тычут - а следствие у них даже еще и не начиналось...

//вам по окончании следствия всё озвучат, и все ответы, и все вопросы ))) //

Очень сомневаюсь. По делу Литвиненко тоже грозились на все вопросы ответить, а потом самую интересную часть суда засекретили и провели в закрытом режиме.

prade 31 марта 2018 | 19:53

dobro_vam_v_dom: "почему Россию считают причастной к отравлению"
Причастным считают Путина, а не Россию.

serg05 31 марта 2018 | 20:12

prade: Ну что Вы, Путин же и есть эта самая паРашка.

ostapbey 31 марта 2018 | 19:57

dobro_vam_v_dom: почему? А покочану!!
На суде тебе сюрприз будет.
Как пришьют, так и узнаешь почему у тебя рукав пришит, который Слуцкий нащупал!!Даже..

kit07_12 31 марта 2018 | 20:04

ostapbey: //почему? А покочану!! //

Да, последние несколько лет все обвинения "западных демократий" строятся именно на этом аргументе.

//На суде тебе сюрприз будет. //

Про дело Литвиненко тоже так говорили. Но когда таки был у них даже не суд, а судебное следствие или как там они это назвали, самую интересную часть суда они засекретили и провели в закрытом режиме.

ostapbey 31 марта 2018 | 20:06

kit07_12: так тогда просто ТОВАРИЩЕСКИЙ суд был!!
Ты фильм "Афоня" видел??
Так теперь уже все предупрежден я закончились.
С занесениями!!
Даже..

all_seeing74 31 марта 2018 | 20:25

kit07_12: чтож луговой туда не поехал? Его ведь настойчиво приглашали, рассказал бы вам все подробности, но чото зассал патриот, в думе спрятался!))))

splin2 31 марта 2018 | 20:26

kit07_12:Про дело Литвиненко не так говорили//

Следствие показало,что следы полония были обнаружены в местах, где до встречи с Литвиненко бывали его бывшие сослуживцы по ФСБ , в том числе в помещении посольства Великобритании в Москве, где они получали визы до поездки, и в самолете возле места, на котором летел Луговой.

Это стало для Королевской прокуратуры одним из оснований для того, чтобы признать Андрея Лугового главным подозреваемым в убийстве Литвиненко.

Могли бы, как это принято при басманном правосудии, приговорить Лугового к вышке.))

splin2 31 марта 2018 | 19:59

dobro_vam_v_dom: Для особо тупых//

Правильным решением был бы ответ на все поставленные вопросы по результатам расследований Скотланд Ярда и ОЗХО.

kit07_12 31 марта 2018 | 20:08

splin2: //Правильным решением был бы ответ на все поставленные вопросы по результатам расследований Скотланд Ярда и ОЗХО.//

Как можно отвечать на то, чего нет???

Где результаты расследований ОЗХО - ну-ка копипаст в студию.

Что касается расследований Скотланд-Ярда, то они даже картину покушения не восстановили - кто, как и когда сделал.

ura_123 31 марта 2018 | 19:39

anemon: Зато публикуют многочисленные версии,в том числе и танцевальные происхождения вещества "Новичок", там и Чехословакия и Швеция!
Жуть просто что крапает в своём ФБ представитель МИДа, Мария 3 (буква,а не цифра)!
;-)

beautyqueen 31 марта 2018 | 20:01

ura_123: Так те же методы, что и после сбитого малайзийского самолета: как можно больше вранья!

serg05 31 марта 2018 | 20:14

beautyqueen: "как можно больше вранья!"

Поведения руководства эрэпии напоминает поведение Чапаева в известном анекдоте.
Чапаев из Англии вернулся с чемоданом валюты. - Василий Иванович, а откуда денег-то столько? - Да, понимаешь, приехал я в Лондон. Зашёл в какой-то их клуб. Смотрю, играют, я подсел. Играем по малой, тут один мужик: "у меня очко". Я ему: "покажи". А он: "у нас тут все джентльмены, мы друг другу на слово верим". Тут-то мне карта и попёрла

ura_123 31 марта 2018 | 20:29

beautyqueen: Вот-вот. Нести пургу, это наше всё)))

cilovit 31 марта 2018 | 20:02

ura_123: Тереза с Джонсоном не уступают. А вы уверены что в Чехословакии и Швеции не изучали "новичок" Если не изучали и не разробатовали то пусть докажут. Ведь так Англия требует от России.

gordy 31 марта 2018 | 19:39

@Вопросы Российской Стороны к Великобритании по сфабрикованному против России «делу Скрипалей»
1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?

2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?

3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?

4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?

5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?

6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?

7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?

8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?

9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?

10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?

11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?

13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?

14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?@


Обычно такие вопросы задают в суде адвокаты обвиняемого?

dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 19:41

gordy: Как раз это вопросы ПРОКУРОРА, сынок...

tks 31 марта 2018 | 20:06

dobro_vam_v_dom: Так суда то ещё нет, вопросы вы раньше времени задать поспешили ))) прокурор вопросы на суде задает, ну или при утверждении обвинительного заключения, перед передачей дела в суд. Так что пернули вы в воздух ))))

all_seeing74 31 марта 2018 | 20:31

tks: а мне вообще не понятно, с какого будуна росия задает какие то вопросы?! Онаж вроде как не при делах, ну и сиди себе лузгай семечки! Без тебя разберутся, без сопливого!))))

cilovit 31 марта 2018 | 20:07

gordy: Вполне нормальные вопросы.

alexandr_l 31 марта 2018 | 20:32

gordy: Обычно такие вопросы задают в суде адвокаты обвиняемого?

Истерика, они явно не ожидали участия французов.
И считают, что с подозреваемым надо обсуждать план следственных действий

ur_sus 31 марта 2018 | 19:39

anemon:
Тут дело вот в чём: репутация России на миривой арене сегодня такова, что если даже Лавров скажет,что солнце восходит на востоке, то ему уже никто не поверит...

sculll 31 марта 2018 | 19:42

ur_sus: Но ведь солнце всходит на Востоке, следовательно если он говорит, что Россия к отравлению не имеет отношения, ему не верят, но говорит он правду. Как то так.

vilingrad 31 марта 2018 | 20:00

sculll: haldey: dobro_vam_v_dom: МИД России опубликовал 14 вопросов к Лондону:
1. Сколько лет Биг Бену?
2. ....

chnch 31 марта 2018 | 20:11

sculll: Обратиесь к психиатру. У вас явный " Синдром Горнрно" . Вы пытаетесь умничать, но ваш домашний питомец явно умнее вас. На аватарке явно видно, что он (кот) считает вас полным идиотом.

chnch 31 марта 2018 | 20:13

chnch:
chnch: " синдром Горного" . Ну это блохер, с собачкой, и словесным поносом.

nikitin43 31 марта 2018 | 19:56

ur_sus: шум создаёт петушня кремлёвская , видимость работы . куда кокс дели ?

ivan127_4 31 марта 2018 | 20:06

ur_sus: если даже Лавров скажет,что солнце восходит на востоке, то ему уже никто не поверит...
_______

Тем хуже для тех, кто не поверит.
Неужели западный гражданин настолько отупел?

cilovit 31 марта 2018 | 20:09

ur_sus: А причем тут репутация ? Или можно обвинять кого хочешь не имея докозательств? Это так действует западная демократия ?

beautyqueen 31 марта 2018 | 19:42

anemon: "А почему вопросы Лондона к РФ не публикуют?"

Публиковали раньше. Англичане дали 24 часа. Но получили в ответ "Не смейте предъявлять ультиматум ядерной державе!"

cilovit 31 марта 2018 | 19:58

anemon: Ну у Лонда было два вопроса, Почему вы применили ,или раскажите кому вы его дали.
Хотя 14 вопросов я тоже тут не вижу что опубликовали.

sculll 31 марта 2018 | 19:36

Виновные уже назначены, мир движется к войне...

prade 31 марта 2018 | 19:41

sculll: Виновник уже известен. По тому, как этот виновник суетится и задействовал свою армию троллей, Британия на верном пути.

sculll 31 марта 2018 | 19:46

prade: А вас тогда кто задействовал, что вы так задницы рвете, чтобы обвинить Россию. Ваших то не меньше в комментах. Следовательно вас наняли, что протаскивать в России мысль о виновности. По моему логично.

prade 31 марта 2018 | 19:50

sculll: "чтобы обвинить Россию"
Никто Россию не обвиняет, даже Британцы подчеркнули это. Так что, Вам не стоит прикрываться Россией. Обвиняют Путина, лично.

anemon 31 марта 2018 | 19:57

sculll: Так вроде Россия задницу рвет, в своем формате: авыдокажите, этонемы, вывсеврети, англичанкагадит и т.п. Хотя все уже доказано.

cilovit 31 марта 2018 | 20:14

sculll: Их не меньше а около 84 % слушателей эха.Это двано известно .Но 84% слушателей эха это не большенство россиян.

cilovit 31 марта 2018 | 20:11

prade: Еще с Литвиненко ничего не известно ( а сколько лет прошло) а тут через пару часов как их обнаружили уже все известно

anemon 31 марта 2018 | 19:55

sculll: Портянкам путин тоже бункер зарезервировал? Ну, надейтесь!

ura_123 31 марта 2018 | 19:36

Хотят передать Скрипалям букет "луговых" цветов?

dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 19:43

ura_123: Сала и горилки...
Вы лучше о своей Савченке позаботьтесь.
Угробите свою хероиню, укропы...

kryymsdyk 31 марта 2018 | 19:40

Москва саечку словила за испуг

kryymsdyk 31 марта 2018 | 19:40

Гипс снимают, клиент уезжает.

max3446 31 марта 2018 | 19:43

Верные вопросы и мы все знаем какие на них истинные ответы, и также понимаем что британцы, устроившие провокацию, на них не ответят или как обычно какой нибудь бред сморозят

ostapbey 31 марта 2018 | 19:48

max3446: а это разминочное мероприятие..ПРОБНЫЕ ШАРЫ.
На суде по Боингу, заведомо известные ответы подсудимого, будут восприниматься в цивилизованном мире как АНЕКДОТЫ.
Начиная с БЛОКИРОВКИ международного трибунала..даже..

abuvgrobu 31 марта 2018 | 19:46

А им нужны эти вопросы ? А уж тем более - отвечать на них.. Не для того затевалось..

testmeter 31 марта 2018 | 20:02

abuvgrobu: А где и когда подозреваемый следователю задаёт вопросы? В какой системе правосудия такое практикуется? России предлагалось сотрудничать со следствием - предоставить имеющиеся сведения о возможных путях утечки "Новичка". Но подсудимый начал быковать...
Ладно, на суде будете кулаками размахивать и пацанские понты демонстрировать

world_nail 31 марта 2018 | 19:46

Масква решила Ландону ЕГЭ устроить?
Только они забыли, что Ландон - завуч в этой школе, а Масква - второгодник в 3 классе.

nikvol 31 марта 2018 | 19:51

world_nail: Только они забыли, что Ландон - завуч в этой школе
==============================
Цена этому завучу один ракетоносец.

prade 31 марта 2018 | 19:59

nikvol: "Цена этому завучу один ракетоносец"
Ядерный шантаж перешел от КНДР к Россию? Обидели вашего вождя и он выстрелит ракетой по обидчикам?

tks 31 марта 2018 | 20:08

nikvol: А больше аргументов нет? )))

nikvol 31 марта 2018 | 20:28

tks: Каков вопрос, таков и ответ. Не писалось бы глупостей про завучей, не отвечалось бы глупостями про их (завучей) цену.

vreyhardn 31 марта 2018 | 19:56

Вопросы на крепком заборе писали?

ivan127_4 31 марта 2018 | 19:58

Ну и что нам ответят самые свободные, открытые и справедливые монарх..... э, демократы?

testmeter 31 марта 2018 | 20:07

ivan127_4: Вам ответят "ПНХ". Did you get it, sir (ooops, sirrah)?

ivan127_4 31 марта 2018 | 20:10

testmeter: Вам ответят "ПНХ".
______

Обычно так отвечает быдло.

jetsam 31 марта 2018 | 20:00

у меня только один вопрос - где луговой взял полоний.
все остальное - вытекает...

ostapbey 31 марта 2018 | 20:01

jetsam: где взял где взял...
В ВОЕНТОРГЕ купил..

tks 31 марта 2018 | 20:01

14 вопросов от воров в горящих шапках...

beautyqueen 31 марта 2018 | 20:05

tks: В половине пунктов так или иначе присутствует Франция. С чего?

ostapbey 31 марта 2018 | 20:09

beautyqueen: присяжные заседателина суд не по Сене приплыли?
За приличное вознаграждение!!
Даже..

tks 31 марта 2018 | 20:21

beautyqueen: Может, французы знают нечто такое особенное? )))

kryymsdyk 31 марта 2018 | 20:14

МИД дальше "Ландон из зе кепитал оф грейт бритайн" не продвинулся.

karabay 31 марта 2018 | 20:18

К нашему МИДу только один вопрос: " Нахера, придурки?", однако...

all_seeing74 31 марта 2018 | 20:19

А мид росии уже ответил лондону на их, всегото два, простых вопроса?!))) а то можит я чото пропустил!))))

dirina 31 марта 2018 | 20:22

Как своевременно. Как раз после того, как дочь вышла из комы. У дочери есть собственная правосубъектность.

sutara 31 марта 2018 | 20:22

Рвутся чтобы добить! Ну а для чего ж еще? Кто ж поверит в их благие намерения!

nikto_nikak 31 марта 2018 | 20:26

Москва еще чего-то требует? Смешно...

us101 31 марта 2018 | 20:29

За посление сто лет, МИД России еще ни дал ни одного ответа... Зато создал огромное количество вопросов.

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Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
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На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
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Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

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Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

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Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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