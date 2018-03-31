Тверской суд Москвы отправил под арест до 30 мая совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова

Он подозревается в хищении двух с половиной миллиардов бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества. При этом суд отказался удовлетворить ходатайства защиты об избрании более мягкой меры пресечения — в частности под залог в 2,5 млрд рублей. Защита будет обжаловать решение суда. Ранее суд отправил под арест до 30 мая другого фигуранта дела — главу компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма» Артура Максидова. Ему инкриминируется хищение 670 миллионов рублей. Ходатайство об аресте еще одного совладельца «Суммы» Магомеда Магомедова Тверской суд рассмотрит сегодня позднее.