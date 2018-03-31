Тверской суд Москвы отправил под арест до 30 мая совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова
Он подозревается в хищении двух с половиной миллиардов бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества. При этом суд отказался удовлетворить ходатайства защиты об избрании более мягкой меры пресечения — в частности под залог в 2,5 млрд рублей. Защита будет обжаловать решение суда. Ранее суд отправил под арест до 30 мая другого фигуранта дела — главу компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма» Артура Максидова. Ему инкриминируется хищение 670 миллионов рублей. Ходатайство об аресте еще одного совладельца «Суммы» Магомеда Магомедова Тверской суд рассмотрит сегодня позднее.
Комментарии14
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jetsam 31 марта 2018 | 19:33
"Вот тебе, бабушка, и уткин день"(с)
igorrrpadlowitchs 31 марта 2018 | 19:51
jetsam: вот такие в России миллиардеры- обычные воры и мошенники. А ведь без крыши из Кремля и ФСБ стать миллиардером при вове невозможно! Значит вышел из доверия, то есть себе стал брать больше, чем отстёгивать пахану в Кремле! Обычные разборки!
slesar_ev 31 марта 2018 | 19:55
"...Считается, что Зиявудин Магомедов близок к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, они вместе учились в МГУ. О связях с Дворковичем в интервью говорил сам Магомедов в 2012 году. Republic писал, что когда Дворкович вошел в совет директоров «Транснефти», компания Магомедова «Стройновация» стала получать крупные заказы от этой госкомпании.
Дворкович в свою очередь является креатурой премьера Дмитрия Медведева. Поэтому сейчас звучат мнения, что арест Магомедова — это удар по премьеру Медведеву.
Однако Медведев и Дворкович — не единственные политические партнеры Магомедовых. В 2015 году Алексей Навальный писал, что Зиявудин Магомедов якобы оплачивал дорогостоящий отдых пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на яхте Matlese Falcon. Близким знакомым Магомедова также называют помощника президента Владислава Суркова — их супруги имеют совместный бизнес..."
captain_ 31 марта 2018 | 19:35
Раша-агитпроп:
Было. Врач: "Я узнал о 300 трупах из переговоров бригад скорой помощи"
Стало. Врач: "Я узнал о 300 трупах из соцсетей." Конечно, откуда же еще?
Узнать бы для начала, есть ли у него компьютер? Ггг...
kruzalova 31 марта 2018 | 19:35
по сравнению с сердюковым и Ко - мелочь на батон..
anemon 31 марта 2018 | 19:38
Нищеброды, в сравнении с озерным сообществом. Но против озерных никаких дел не возбуждают, хотя годовые бюджеты РФ вдруг оказались в их карманах (в офшорах, на подставных счетах ролдугиных).
abuvgrobu 31 марта 2018 | 19:40
Очень надеюсь, что арест Зиявудина Магомедова это большой привет Дворковичу и Медведеву перед формированием нового правительства.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 19:47
abuvgrobu: шило на мыло, государства нет, правительство можно хоть из тети Маши делать
hrenvam 31 марта 2018 | 19:43
А сидит Олег Навальный...
ded64 31 марта 2018 | 19:45
Ну вот и новая новость появилась... Кемерово на 2 план. а потом молчок...
hrenvam 31 марта 2018 | 19:46
Я - за то, чтобы "бывшие менты и т.п." сидели бы не в спецзонах, а на общих основаниях...
vreyhardn 31 марта 2018 | 19:53
Вот что значит уменьшение кормовой базы! От кормушки оттаскивают лишние рты.
petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 19:59
А сколько ТЦ можно было бы оснастить пожарно-охранной сигнализацией ?
А сколько детей бы не сгорели ?
nikolaitschi 31 марта 2018 | 20:31
Змея ухватила себя за хвост.