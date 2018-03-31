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19:31, 31 марта 2018

Тверской суд Москвы отправил под арест до 30 мая совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова

Он подозревается в  хищении двух с половиной миллиардов бюджетных средств, растрате и  создании преступного сообщества. При этом суд отказался удовлетворить ходатайства защиты об  избрании более мягкой меры пресечения  — в  частности под залог в  2,5 млрд рублей. Защита будет обжаловать решение суда. Ранее суд отправил под арест до 30 мая другого фигуранта дела  — главу компании «Интэкс», входящей в  группу «Сумма» Артура Максидова. Ему инкриминируется хищение 670 миллионов рублей. Ходатайство об  аресте еще одного совладельца «Суммы» Магомеда Магомедова Тверской суд рассмотрит сегодня позднее.

Комментарии

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jetsam 31 марта 2018 | 19:33

"Вот тебе, бабушка, и уткин день"(с)

igorrrpadlowitchs 31 марта 2018 | 19:51

jetsam: вот такие в России миллиардеры- обычные воры и мошенники. А ведь без крыши из Кремля и ФСБ стать миллиардером при вове невозможно! Значит вышел из доверия, то есть себе стал брать больше, чем отстёгивать пахану в Кремле! Обычные разборки!

slesar_ev 31 марта 2018 | 19:55

"...Считается, что Зиявудин Магомедов близок к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, они вместе учились в МГУ. О связях с Дворковичем в интервью говорил сам Магомедов в 2012 году. Republic писал, что когда Дворкович вошел в совет директоров «Транснефти», компания Магомедова «Стройновация» стала получать крупные заказы от этой госкомпании.

Дворкович в свою очередь является креатурой премьера Дмитрия Медведева. Поэтому сейчас звучат мнения, что арест Магомедова — это удар по премьеру Медведеву.

Однако Медведев и Дворкович — не единственные политические партнеры Магомедовых. В 2015 году Алексей Навальный писал, что Зиявудин Магомедов якобы оплачивал дорогостоящий отдых пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на яхте Matlese Falcon. Близким знакомым Магомедова также называют помощника президента Владислава Суркова — их супруги имеют совместный бизнес..."

captain_ 31 марта 2018 | 19:35

Раша-агитпроп:

Было. Врач: "Я узнал о 300 трупах из переговоров бригад скорой помощи"
Стало. Врач: "Я узнал о 300 трупах из соцсетей." Конечно, откуда же еще?

Узнать бы для начала, есть ли у него компьютер? Ггг...

kruzalova 31 марта 2018 | 19:35

по сравнению с сердюковым и Ко - мелочь на батон..

anemon 31 марта 2018 | 19:38

Нищеброды, в сравнении с озерным сообществом. Но против озерных никаких дел не возбуждают, хотя годовые бюджеты РФ вдруг оказались в их карманах (в офшорах, на подставных счетах ролдугиных).

abuvgrobu 31 марта 2018 | 19:40

Очень надеюсь, что арест Зиявудина Магомедова это большой привет Дворковичу и Медведеву перед формированием нового правительства.

kryymsdyk 31 марта 2018 | 19:47

abuvgrobu: шило на мыло, государства нет, правительство можно хоть из тети Маши делать

hrenvam 31 марта 2018 | 19:43

А сидит Олег Навальный...

ded64 31 марта 2018 | 19:45

Ну вот и новая новость появилась... Кемерово на 2 план. а потом молчок...

hrenvam 31 марта 2018 | 19:46

Я - за то, чтобы "бывшие менты и т.п." сидели бы не в спецзонах, а на общих основаниях...

vreyhardn 31 марта 2018 | 19:53

Вот что значит уменьшение кормовой базы! От кормушки оттаскивают лишние рты.

petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 19:59

А сколько ТЦ можно было бы оснастить пожарно-охранной сигнализацией ?
А сколько детей бы не сгорели ?

nikolaitschi 31 марта 2018 | 20:31

Змея ухватила себя за хвост.

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