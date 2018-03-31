24-й тур Российского футбольного Чемпионата стартовал с сенсации: Локомотив в Москве проиграл пермскому Амкару

Матч между железнодорожниками и Амкаром должен был пройти в Перми. Однако решением специальной комиссии РФС действие сертификата местного стадиона Звезда было приостановлено. Амкар мог сыграть с лидером Чемпионата на нейтральном поле. Однако в итоге принял предложение москвичей. Которые взяли на себя перелёт, проживание пермяков в столице, а также билетную программу. Что, по словам комментатора Нобеля Арустамяна, обошлось Локо в 20 млн рублей.

Возможно, подопечные Юрия Семина посчитали, что на такой щедрый жест руководства футболисты Амкара должны были ответить благодарностью. И позабыли, что те решают свои турнирные задачи – сохранить место в Премьер-Лиге.

На гол Фернандеша с пенальти пермяки ответили двумя точными ударами Оланаре. Более того, в концовке Амкар был близок к тому, чтобы увеличить преимущество. Локомотив уступил 1-2 и прервал свою девятиматчевую беспроигрышную серию. Так что у преследователей Локо в борьбе за Чемпионство появился шанс. Пусть и небольшой.

Напомним, что вечером Спартак будет принимать Тосно. А Зенит, Краснодар и ЦСКА свои матчи проведут завтра.