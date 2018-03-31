24-й тур Российского футбольного Чемпионата стартовал с сенсации: Локомотив в Москве проиграл пермскому Амкару
Матч между железнодорожниками и Амкаром должен был пройти в Перми. Однако решением специальной комиссии РФС действие сертификата местного стадиона Звезда было приостановлено. Амкар мог сыграть с лидером Чемпионата на нейтральном поле. Однако в итоге принял предложение москвичей. Которые взяли на себя перелёт, проживание пермяков в столице, а также билетную программу. Что, по словам комментатора Нобеля Арустамяна, обошлось Локо в 20 млн рублей.
Возможно, подопечные Юрия Семина посчитали, что на такой щедрый жест руководства футболисты Амкара должны были ответить благодарностью. И позабыли, что те решают свои турнирные задачи – сохранить место в Премьер-Лиге.
На гол Фернандеша с пенальти пермяки ответили двумя точными ударами Оланаре. Более того, в концовке Амкар был близок к тому, чтобы увеличить преимущество. Локомотив уступил 1-2 и прервал свою девятиматчевую беспроигрышную серию. Так что у преследователей Локо в борьбе за Чемпионство появился шанс. Пусть и небольшой.
Напомним, что вечером Спартак будет принимать Тосно. А Зенит, Краснодар и ЦСКА свои матчи проведут завтра.
Комментарии2
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muuroomaa 31 марта 2018 | 19:44
Это чучело жопоногое за ЦСКА не особо забивало, а за полудохлый Амкар аж два отгрузило! Хорошо хоть девкам забил - интрига в чемее возрождается
mews Михаил Степанцов 31 марта 2018 | 19:51
Что за фанат ставить точку и начинать новое предложение посреди фразы писал этот текст???
Читать его так же трудно, как идти по железнодорожным шпалам (с) Лев Успенский.
В результате чего уже не обращаешь внимания на всякую хрень типа отсутствующих запятых, названий без кавычек и Чемпионства с большой буквы Че...