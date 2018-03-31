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19:01, 31 марта 2018

СПЧ просит директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО

Как рассказал «Эху Москвы» председатель Совета Михаил Федотов, правозащитники озабочены условиями содержания бывшего гендиректора «Гоголь-центра».

Кроме того СПЧ просит ФСИН принять «меры к обеспечению безотлагательной медицинской помощи» к Алексею Малобродскому.

Комментарии

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max3446 31 марта 2018 | 19:12

Сирийские правительственные войска при поддержке союзных сил освободили от террористов все населенные пункты в Восточной Гуте. Об этом говорится в официальном заявлении командования сирийской армии, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты", — заявляет сирийское командование, отмечая, что во время операции были уничтожены штабы и огневые позиции террористов.
Кроме того, впервые за семь лет правительственные силы разблокировали главную автомагистраль Дамаска.
Южный форпост боевиков в Восточной Гуте был наиболее опасным для Дамаска. Террористы из Эйн-Терма и Джоубар ежедневно вели минометный и ракетный обстрел центра и спальных кварталов сирийской столицы.

Слава Асаду, слава Путину! Осталось только Идлиб освободить. Говорят в Гуте тысячи западных вояк в фарш перемололи. Не помогло им перемирие которое они просили для того чтобы боевики могли перегруппироваться

odobryam_s 31 марта 2018 | 19:28

max3446: Смотри не укакайся от высосанного из немытого пальца счастья! Мы еще всей страной десятилетиями будем платить за все эти разборки в поганых гадюшниках....

nikitin43 31 марта 2018 | 19:36

вкс .по малобородскому понятно , значит ничего у портного нет и начинают прессовать гестаповскими методами . вот тебе и ботаник , с виду и не скажешь что на нем как на магницком палачи сломались .

jetsam 31 марта 2018 | 19:14

"нарушение нет"(с)
"на нет и суда нет"(с)

gruzin12 31 марта 2018 | 19:18

Что не демократ, то с подорванным здоровьем от непосильного физического труда - перекладывание бюджетных средств из государственного кармана в собственные. Ну как тут не нанесёшь непоправимый вред здоровью! Следует их поставить на д/п с индивидуальной диетой и направить на санаторно-курортное лечение.

odobryam_s 31 марта 2018 | 19:32

gruzin12: Да нет, эти мерзавцы не делятся на демократов или недемократов. Это начальство! И все они скулят при наступлении заслуженного наказания одинаково. Что белыхи, что махачкалинские, что улюлю, что хорошавины.... Все чуть что при смерти.... Но пока на должности им ничто не мешает жрать в три горла и воровать не покладая рук....

bonhoeffer 31 марта 2018 | 20:32

gruzin12:
//Следует их поставить на д/п с индивидуальной диетой и направить на санаторно-курортное лечение//
Ну, это же не Брейвик.

rern 31 марта 2018 | 19:25

Малобродский привык к сытой жизни на ворованные деньги. Теперь спускается с небес на землю.

odobryam_s 31 марта 2018 | 19:25

Ну надо же. оказывается он один у нас в СИЗО.... Больше не о ком позаботиться, у всех других сидельцев с правами человека все норм.... Интересно только, как этому единственному несчастному невинно посаженному удалось оказаться в переполненной камере? Кем она переполнена? Счастливыми, пребывающими в полном комфорте людьми? Или этот СПЧ волнуется только по отдельно выхваченным из общего потока горя судьбами?

rern 31 марта 2018 | 19:27

Как либероиды определяют виновность в коррупции? Если еврей - то невиновен.

gruzin12 31 марта 2018 | 19:31

rern: Вот мы грузины все повально бандиты и с малолетства по ссылкам и тюрьмам.

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