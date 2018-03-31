Z Архив новостей новости
5 16 6 1767
19:00, 31 марта 2018

Тверской суд Москвы к этому часу арестовал уже двоих из троих задержанных по делу группы компаний «Сумма»

Руководитель компании «Интекс» входящей в группу Сумма" Артур Максидов арестован до 30 мая по обвинению в хищении 670 млн рублей. Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов только что тоже арестован.

До конца дня суд должен еще вынести решение по третьему фигуранту дела, брату Зиявудину Магомедову – Магомеда.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 19:04


Теперь группа компаний будет называться "Разность".

Похоже, это удар по дагестанской мафии и по группе "недимона", который нанесли игориваныч и нацдилер?

jetsam 31 марта 2018 | 19:07

@ к этому часу арестовал уже двоих из троих@
к этому часу личное авто маска уже бороздит космические просторы...
к этому часу китай выпустил очередной млрд смартфонов, нотебуков, тв....

и только в россии (Карл, в РОССИИ) все еще не могут найти третьего....

polba 31 марта 2018 | 19:22

jetsam: Ну... личное авто Маска тоже бороздит просторы вовсе не там, где ему положено... Не?
Кстати, там батарейки в магнитоле ещё не сели?

tks 31 марта 2018 | 19:37

polba: А где положено? ))) уже давно отыграли своё сели, там же не атомный движок Путина стоит )))

polba 31 марта 2018 | 19:55

tks: Авто должно было выйти на орбиту Марса и болтаться там дожидаясь иноприлетян. Это заявлял сам Маск. По итогам не сработали два двигателя из четырёх и авто запулили куда-то в сторону астероидного пояса.
И что, хвалёные батарейки с электрокара Маска не могут хотя бы пару лет крутить примитивненькую мелодию?

tks 31 марта 2018 | 19:57

polba: "иноприлетяне" +1000050000 ;)))))))

tks 31 марта 2018 | 19:59

tks: "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки" ©

tks 31 марта 2018 | 19:13

Ржавый чекистский крюк ©
снова в действии!

polba 31 марта 2018 | 19:19

А ведь Магомедовы, это медведевские ребятишки... Неужто началось?

tks 31 марта 2018 | 19:35

polba: "Началось" это когда Сечёнка посодют. А это и не кончалось. Пауки против тараканов.

polba 31 марта 2018 | 19:53

tks: Абсолютно не возражаю против подобного развития событий. Но есть мнение, что это банальный капиталистический передел.

tks 31 марта 2018 | 19:55

polba: Скорее - феодальный. Капитализмом тут не пахнет... даже образца Карла Маркса...

polba 31 марта 2018 | 20:06

tks: По Марксу (да и по Адаму Смиту тоже) в РФ сегодня самый обычный, классический капитализм, только-только прошедший стадию первоначального накопления капитала.

tks 31 марта 2018 | 20:26

polba: Ваше утверждение как минимум - спорно, а как максимум - дискуссионно ))) хотите открыть полемику? )))

max3446 31 марта 2018 | 19:20

Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования. Об этом сказал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает Reuters в субботу, 31 марта.
По его словам, Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ в рамках программы кредитования.
"Важно, чтобы цены на газ – и коммунальные тарифы не исключение – определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет", – сказал Люнгман.
Украина в 2016 году согласилась привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков, однако так и не выполнила это требование, что заморозило выдачу транша от Фонда.
"МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования. Украинские власти все еще могут провести предложенные МВФ реформы до президентских и парламентских выборов, которые пройдут не позднее 2019 года. Кредитная программа МВФ истекает в марте будущего года", – говорится в сообщении.

Ну что, соседи украинцы коих тут на сайте очень много, готовьтесь брать ипотеку дабы за газ можно было расплатиться. Все таки хозяева из МВФ приказали повысить вам цены еще во много раз, а повышение уже было почти в 10 раз

tks 31 марта 2018 | 19:33

max3446: А как этот твой вброс к теме на этой ветке относится, дебил?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 6070 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 318 6 5665 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7372 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 187 6 11948 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 154 6 12442 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 264 6 21387 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше среднего Это следует из отчета ВТБ…

5 63 6 5334
Новости

Скандально известную стрит-рейсершу Мару Багдасарян снова задержали в Москве за рулем автомобиля Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах…

5 59 6 5149
Новости

Суд в Кемерове арестовал на пять суток фотографа, волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова Сегодня его задержали по дороге на работу и составили два протокола – за неповиновение полиции и мелкое хулиганство…

5 54 6 5070
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21029 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8461 29.03
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 57 6 5749 30.03
Человек из телевизора

Ирина Петровская Ксения Ларина ведущие: Ирина Петровская, Ксения Ларина

2910176

5 46 6 5289 11:05
#слушать 46:30 8читать ;смотреть $скачать 10.6 МБ
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19963 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14430 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Суд в Кемерове арестовал на 5 суток участника недавнего стихийного митинга Задержанный является волонтером местного штаба Алексея Навального…

5 42 6 5393

Популярное за неделю

Новости

Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала сестра Савченко…

5 41 6 22788
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 128 6 192591 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 187 6 56106 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 116 6 637534 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 479 6 490388 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6834386
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3380816

Сегодня в эфире