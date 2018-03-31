Тверской суд Москвы к этому часу арестовал уже двоих из троих задержанных по делу группы компаний «Сумма»

Руководитель компании «Интекс» входящей в группу Сумма" Артур Максидов арестован до 30 мая по обвинению в хищении 670 млн рублей. Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов только что тоже арестован.

До конца дня суд должен еще вынести решение по третьему фигуранту дела, брату Зиявудину Магомедову – Магомеда.