Тверской суд Москвы к этому часу арестовал уже двоих из троих задержанных по делу группы компаний «Сумма»
Руководитель компании «Интекс» входящей в группу Сумма" Артур Максидов арестован до 30 мая по обвинению в хищении 670 млн рублей. Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов только что тоже арестован.
До конца дня суд должен еще вынести решение по третьему фигуранту дела, брату Зиявудину Магомедову – Магомеда.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 19:04
Теперь группа компаний будет называться "Разность".
Похоже, это удар по дагестанской мафии и по группе "недимона", который нанесли игориваныч и нацдилер?
jetsam 31 марта 2018 | 19:07
@ к этому часу арестовал уже двоих из троих@
к этому часу личное авто маска уже бороздит космические просторы...
к этому часу китай выпустил очередной млрд смартфонов, нотебуков, тв....
и только в россии (Карл, в РОССИИ) все еще не могут найти третьего....
polba 31 марта 2018 | 19:22
jetsam: Ну... личное авто Маска тоже бороздит просторы вовсе не там, где ему положено... Не?
Кстати, там батарейки в магнитоле ещё не сели?
tks 31 марта 2018 | 19:37
polba: А где положено? ))) уже давно отыграли своё сели, там же не атомный движок Путина стоит )))
polba 31 марта 2018 | 19:55
tks: Авто должно было выйти на орбиту Марса и болтаться там дожидаясь иноприлетян. Это заявлял сам Маск. По итогам не сработали два двигателя из четырёх и авто запулили куда-то в сторону астероидного пояса.
И что, хвалёные батарейки с электрокара Маска не могут хотя бы пару лет крутить примитивненькую мелодию?
tks 31 марта 2018 | 19:57
polba: "иноприлетяне" +1000050000 ;)))))))
tks 31 марта 2018 | 19:59
tks: "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки" ©
tks 31 марта 2018 | 19:13
Ржавый чекистский крюк ©
снова в действии!
polba 31 марта 2018 | 19:19
А ведь Магомедовы, это медведевские ребятишки... Неужто началось?
tks 31 марта 2018 | 19:35
polba: "Началось" это когда Сечёнка посодют. А это и не кончалось. Пауки против тараканов.
polba 31 марта 2018 | 19:53
tks: Абсолютно не возражаю против подобного развития событий. Но есть мнение, что это банальный капиталистический передел.
tks 31 марта 2018 | 19:55
polba: Скорее - феодальный. Капитализмом тут не пахнет... даже образца Карла Маркса...
polba 31 марта 2018 | 20:06
tks: По Марксу (да и по Адаму Смиту тоже) в РФ сегодня самый обычный, классический капитализм, только-только прошедший стадию первоначального накопления капитала.
tks 31 марта 2018 | 20:26
polba: Ваше утверждение как минимум - спорно, а как максимум - дискуссионно ))) хотите открыть полемику? )))
max3446 31 марта 2018 | 19:20
Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования. Об этом сказал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает Reuters в субботу, 31 марта.
По его словам, Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ в рамках программы кредитования.
"Важно, чтобы цены на газ – и коммунальные тарифы не исключение – определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет", – сказал Люнгман.
Украина в 2016 году согласилась привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков, однако так и не выполнила это требование, что заморозило выдачу транша от Фонда.
"МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования. Украинские власти все еще могут провести предложенные МВФ реформы до президентских и парламентских выборов, которые пройдут не позднее 2019 года. Кредитная программа МВФ истекает в марте будущего года", – говорится в сообщении.
Ну что, соседи украинцы коих тут на сайте очень много, готовьтесь брать ипотеку дабы за газ можно было расплатиться. Все таки хозяева из МВФ приказали повысить вам цены еще во много раз, а повышение уже было почти в 10 раз
tks 31 марта 2018 | 19:33
max3446: А как этот твой вброс к теме на этой ветке относится, дебил?