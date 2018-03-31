1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше среднего

Это следует из отчета ВТБ, который оказался в распоряжении РБК. К состоятельным эксперты причислили россиян, получающих минимум 150 тысяч в Москве и более 120 — в регионах. Всего в ходе исследования были опрошены пять тысяч респондентов более чем в 100 городах.