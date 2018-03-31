1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше среднего
Это следует из отчета ВТБ, который оказался в распоряжении РБК. К состоятельным эксперты причислили россиян, получающих минимум 150 тысяч в Москве и более 120 — в регионах. Всего в ходе исследования были опрошены пять тысяч респондентов более чем в 100 городах.
Комментарии37
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kir_pich_101 31 марта 2018 | 18:35
Сказать по другому: расея - страна нищего населения и зажравшегося управленческого сословия.
alekstin_usm 31 марта 2018 | 18:36
Эхо, а что же так про Надю скромно одну заметочку поместили и замолчали?
Как только Надя, депутат Европарламента, герой Украины, посмела критиковать киевскую хунту, она уже стала не нужна Западу. В застенках хунты состояние здоровья Надежды ухудшилось, рвота с кровью. Но к её правам человека дружное равнодушие. А сколько было воплей, слюней и соплей со стороны Запада и российских пятиколонников, когда Надюшка в России сидела под следствием.
Вот и получается, что лицемерный Запад и российская пятая колонна вспоминают о правах человека только когда им это выгодно.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 18:40
alekstin_usm: Если тебе так нужна Надя, метнись на Банковую в Киев и встань с плакатом там. Это можно.
Когда Надежда сидела в России ни за что - это волновало россиян, а когда она сидит в Украине - пусть волнуются украинцы.
evgolius7 31 марта 2018 | 18:41
Ну что ватные ответите?
ura_123 31 марта 2018 | 19:04
evgolius7: Ватные кинулись переводить стрелки и оплакивать Надюшку Савченко!
А что ещё тут скажешь? С колен вроде как поднялись но тут же сели на жопу)))
Причём на ту же самую что и 18 лет назад...
metslag 31 марта 2018 | 18:49
kryymsdyk: Вот именно при 120 тысячах, то есть при доходе порядка 25 тысяч долларов в год на семью из 4 человек американцы и начинают получать пособие по бедности.
А в России это богатые люди.
ura_123 31 марта 2018 | 18:57
metslag: Зато у нас духовность,скрепы и срамота!
...в смысле сарматы,будут))))
uhovostro 31 марта 2018 | 18:43
alekstin_usm: /...когда Надюшка.../
А у вас она теперь НАДЮШКА, а не сука хохляцкая и укро-тварь лесбийская?!..
donnik_vt 31 марта 2018 | 18:50
alekstin_usm:
Зато Надя сидит в настоящей евротюрьме. И поэтому пятиколонники спокойны за её здоровье.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 18:53
donnik_vt: Надя сидит там, где независимые суды, не убивают адвокатов, где свободная пресса и исполняются законы. Это не Рашка, где каждый в опасности. Ну а если она наглоталась битого стекла, Европа тут ни при чем.
zularin12 31 марта 2018 | 19:14
kryymsdyk: Надя сидит там, где независимые суды, не убивают адвокатов, где свободная пресса и исполняются законы.
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Ну и насмешил, троль.. :))))))
Да такое про Окраину можно сказать только в виде анекдота.
На вскиду (нет времени всех перечислять) : убит неугодный хунте адвокат Грабовский, убиты неугодные хунте журналисты Игорь Александров, Виталий Розвадовский, Вячеслав Веремий, Ольга Мороз, Олесь Бузина....
kryymsdyk 31 марта 2018 | 19:17
zularin12: в шаббат прижопинским не подаю
ura_123 31 марта 2018 | 18:55
alekstin_usm: Где же ты в данной новости нашло хоть слово про Украину вообще и Савченко в частности???
chnch 31 марта 2018 | 18:57
alekstin_usm: Правило тролля : " не можешь возразить, сразу переводи тему".
sculll 31 марта 2018 | 18:36
kir_pich_101: Написал хохол и пошёл убирать за свиниями за 200 гривен в месяц...
kottigr1 31 марта 2018 | 18:44
sculll: 1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше
1,3 миллиона россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше 150 тысяч в Москве и более 120 — в регионах.
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Это получается даже менее 0,5% от общей численности населения...
А нам тут на "Эхо" путинские патриоты каждый день врут, что чуть ли не половина РФ олигархи.. !
sculll 31 марта 2018 | 18:58
kottigr1: Пример того, как путинские патриоты каждый день врут, что чуть ли не половина РФ-олигархи? Ты же не какой то стецевский пизд_бол, я надеюсь?
А так да 120 к для допустим Саратова это нереальная зарплата для обычных работяг.
petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 18:53
kir_pich_101:
Дурак ты.
В России еще никто не отменял крепостное право.
Царизм-Ленинизм-Путинизм живет и побеждает !
kryymsdyk 31 марта 2018 | 18:38
Менее 2 тысячи евро в месяц - и ты уже король и богач в Рашке. О как. А это чистыми или грязными?
petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 18:48
kryymsdyk:
А на загнивающем Западе пособие по безработице 2 000 баксов ...
sculll 31 марта 2018 | 19:01
petrovitchcolyan: А с хера ли тебе платить по 300 тыс.? Что ты такого производишь? Думаешь устроился ср_ ным менеджером и всё, тебе какой то дядя должен деньги чемоданами давать?
odobryam_s 31 марта 2018 | 18:58
kryymsdyk: kryymsdyk:
Зря смеешься, Чебургена. В году так 2010-м или 2011-м, когда я служил в армии, то я будучи тогда всего лишь майором (!) получал 60-80 тыс руб в месяц. Те самые 2-2,5 тыс долл по тогдашнему курсу. Было неплохо. Но потом, после известных событий карета превратилась в тыкву. Содержание сжалось до одной тысячи долларов в месяц.... Удар был силен! Но по официальным данным и отчетам мой доход не уменьшился, те же 60-80 тыс руб/мес.... А чел с двумя + тысячами долларов - все еще на коне!
kryymsdyk 31 марта 2018 | 19:03
odobryam_s: Это в Рашке чел с 2000 долларов считается Крёзом, а так-то посредственные деньги. А против того, чтобы профессиональные военные получали большие зарплаты я лично ничего не имею. Сам до 14 года чувствовал себя гораздо жирнее.
odobryam_s 31 марта 2018 | 19:07
kryymsdyk: А теперь родная страна платит мне примерно 550 долларов (32 тыс руб) пенсии. Деньги, конечно, не лишние, но, по счастью, не главный мой доход, ибо удалось худо-бедно вписаться в гражданскую жизнь.....
dirizhabli 31 марта 2018 | 18:38
Судя по всплеску эмоциональности, проявленной в день, когда кое-кто отмечал 18-е мгновение весны, % должен быть по крайней мере не ниже 76?
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 31 марта 2018 | 18:39
Поздравляю вас с наступающем Новым президентом !
klukvik 31 марта 2018 | 18:42
половина опрошенных приврали стыдясь собственной нищеты
так что делите на два число зажиточных
petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 18:43
У нас в Ульяновске люди с доходами в 20 тысяч, считаются зажиточными ...
ura_123 31 марта 2018 | 19:00
petrovitchcolyan: "Звёзды не ездят в метро.."(с)
Ротенберги и Шуваловы не живут в Ульяновске!
ac_dc 31 марта 2018 | 18:45
Доходы 1 % складываем с доходами 99%
и делим пополам. Получается средняя по стране.
Средний доход населения России в 2017 году составил 31475 рублей в месяц
Мама дороhая!!!!!
Даже считать расхотелось
don_ballon 31 марта 2018 | 18:52
М-да, встали с колен. Зарплата немецкой медсестры приравнена к среднему классу в России. А ведь в этом "золотом" миллионе зажиточных есть и семейные пары, зарабатывающие по сто штук каждый. Ежели же имеющий 150 штук на Москве, но обременённый женой-домохозяйкой или работающей за копейки и детьми товарищ, то зря он бьётся как рыба об лёд. ему хватит только на поглощаемое унитазом и прогулку по ТЦ (не к ночи будь помянут).
yurasska 31 марта 2018 | 18:55
еще рас для дуракоф.1)путен не являеца презедентом страны.Он гражданин Панамы.Почотный.Путенцы-не являюца организаторами жызни людей.Оне граждане мальты или кипру.Фсе оне-ничо не можут.чтоб сделать Францею и держать её.попросту-оне не догоняют.Нифчом и нигде.Запад совершенно оправданно отказываеца даже от сотрудничества с Совком.Поэтому я до сих пор удивлён-75 процентов каво у нас в стране?Хто избрал путена,тулеева,усманова и амбрамовича-чтоб поуправлять и получить и зимнюю вишню к хромой лошади?Совершенно нормально,что при ста пятидесяти долларовых милиардеров-пенсии в стране 250 долароВША.И средний доход-двацц тыщ рублей.Ачо-вы другога ждали выбирая путена и тулеева с усмановым?
hihi2raza 31 марта 2018 | 18:57
Ха ха, страна бедных и злобных дебилов!
max3446 31 марта 2018 | 19:00
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Украина должна отказаться от своего места в ООН и пытаться вступить заново, поскольку в момент присоединения к ней она не была государством.
Такое мнение он озвучил в ходе дискуссии с гостями своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» о судьбе Украины после выхода из состава СССР на телеканале «Россия 1».
Секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович возмутился тем, что Украина стала членом ООН как УССР, когда Крым еще не был ее частью.
Соловьев подхватил этот тезис и развил его.
«Абсолютно правильный вопрос: почему Украина была членом ООН? Вот Франция была государством, а Украина не была.
За счет того самого коммунистического идола, от которого теперь Украина отказывается. Поэтому по логике она должна отказаться от места в ООН и заново пытаться вступить», — подытожил ведущий.
odobryam_s 31 марта 2018 | 19:13
max3446: Здрассьте! Да украина даже при "совке" имела отдельное представительство в ООН!
odobryam_s 31 марта 2018 | 19:18
odobryam_s: Вообще-то СССР - это союз, на минуточку (!) РЕСПУБЛИК! Да, эти республики были в составе одной страны. Но только Белоруссия и Украина имели отдельные представительства в ООН, так уж сложилось в результате разного рода международных договоров. Эдак и насчет России можно задать такой же вопрос.... Уж у кого-кого, а у России даже своей собственной столицы не было!
gardaratat 31 марта 2018 | 19:18
це перемога.