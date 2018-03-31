СПЧ просит ФСИН проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО

Как сообщается на сайте совета, с просьбой в СПЧ по поводу Малобродского обратились члены ассоциации «Свободное слово» и общественная наблюдательная комиссия Москвы. Они утверждают, что бывшего гендиректора «Гоголь-центра» перевели в другое СИЗО, нарушив законодательство. Кроме того, они утверждают, что Малобродскому не оказана надлежащая медпомощь и состояние его здоровья ухудшилось.