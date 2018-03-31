СПЧ просит ФСИН проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО
Как сообщается на сайте совета, с просьбой в СПЧ по поводу Малобродского обратились члены ассоциации «Свободное слово» и общественная наблюдательная комиссия Москвы. Они утверждают, что бывшего гендиректора «Гоголь-центра» перевели в другое СИЗО, нарушив законодательство. Кроме того, они утверждают, что Малобродскому не оказана надлежащая медпомощь и состояние его здоровья ухудшилось.
Комментарии2
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zemljanka 31 марта 2018 | 18:38
Свободу Алексею Малобродскому!
Позор путинскому гулагу!
chnch 31 марта 2018 | 18:41
zemljanka: Свабоду марсиянцам! Нет произволу Юпитерцев!