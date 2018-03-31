Рейсовый автобус Кисловодск – Сочи попал в аварию в Ставропольском крае
Несколько человек пострадали. Один из них по дороге в больницу скончался. Всего в автобусе в момент столкновения находились 14 человек, один из них ребенок.
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Несколько человек пострадали. Один из них по дороге в больницу скончался. Всего в автобусе в момент столкновения находились 14 человек, один из них ребенок.
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