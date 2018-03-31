Посольство России в Варшаве подтверждает факт ДТП с участием автобуса с российскими туристами

Погибших нет, но серьезно пострадала одна женщина. На вертолете ее доставили в госпиталь во Вроцлаве. Ранее польские спасатели сообщили об 11 пострадавших. Как пишут местные СМИ, туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего скатился в кювет и перевернулся. Всего в автобусе было более 30 пассажиров.