Посольство России в Варшаве подтверждает факт ДТП с участием автобуса с российскими туристами
Погибших нет, но серьезно пострадала одна женщина. На вертолете ее доставили в госпиталь во Вроцлаве. Ранее польские спасатели сообщили об 11 пострадавших. Как пишут местные СМИ, туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего скатился в кювет и перевернулся. Всего в автобусе было более 30 пассажиров.
Комментарии3
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max3446 31 марта 2018 | 18:48
кто был в Польше знает какие там жуткие дороги. одни колдобины
jetsam 31 марта 2018 | 18:53
не вижу "консул быстро прибыл в больницу"...
почему к блии аж через минуту, а тут тишина?
где гневная нота протеста ид мид?
hihi2raza 31 марта 2018 | 18:55
Очередной росиянский автобус, из говна и палок, ничего удивительного. Удивляюсь почему убитые автобусы из рашки вообще пускают в Европу.