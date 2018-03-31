Защита просит освободить под залог в 2,5 миллиарда рублей совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова...

Это соответствует объему ущерба, который вменяет ему следствие. Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и руководитель компании «Интекс», входящей в группу «Сумма» Артур Максидов были задержаны накануне. Тверской суд Москвы сейчас рассматривает ходатайство следствия об их аресте. Ни один из них свою вину не признал. Помимо хищений всех троих обвиняют в создании преступного сообщества.

Буквально несколько минут назад стало известно, что Максидов арестован до 30 мая по обвинению в хищении 670 миллионов рублей.