Защита просит освободить под залог в 2,5 миллиарда рублей совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова
Это соответствует объему ущерба, который вменяет ему следствие. Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и руководитель компании «Интекс», входящей в группу «Сумма» Артур Максидов были задержаны накануне. Тверской суд Москвы сейчас рассматривает ходатайство следствия об их аресте. Ни один из них свою вину не признал. Помимо хищений всех троих обвиняют в создании преступного сообщества.
Буквально несколько минут назад стало известно, что Максидов арестован до 30 мая по обвинению в хищении 670 миллионов рублей.
Комментарии13
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kir_pich_101 31 марта 2018 | 18:37
Неплохая сумма!
Не у кого по кроватью не завалялась подобная?
evgolius7 31 марта 2018 | 18:39
Дагестанский миллиардер Магомедов с состоянием в $1.5 млрд был задержан, но вскоре отпущен с состоянием в $1 млрд.
prutkov100 31 марта 2018 | 18:55
Защита просит освободить под залог в 2,5 миллиарда рублей совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова...
Кристальной души человек ! Всю жизнь копил , недоедал , ходил в обносках .... Изверги ! Освободите под залог ! Ведь ваши камеры и так забиты жуликами и бандитами стащившими булочку из супермаркета или экстремистами написавшими на заборе "Саня вор" , а может и того хуже террористами , которые (по мнению следствия) хотели поджечь кучку сена под кремлевскими стенами , чем самым совершить государственный переворот ! Дайте бедным зека сидеть в камерах без Зиявудина Магомедова , от этого и воздуха станет больше и шконка лишняя будет для какого нибудь режиссера .
kir_pich_101 31 марта 2018 | 18:39
Так сколько же упёрли?
Чудны дела твои, Господи!
val_9 31 марта 2018 | 18:40
И это все - наши налоги, дорогие рассеяне!
j_partizan 31 марта 2018 | 18:44
Хоть кто-то из многочтсленных воров попадается в сети правоохранительной системы.
К тому же поймать половина задачи, надо доказать вину в суде. А судьи далеко не все чистые. Так что точку в этой истории ставить рано.
dirizhabli 31 марта 2018 | 18:45
"Сумма" решила воочию убедиться в действенности пословицы "от сумы, да от тюрьмы не зарекайся".
meteor1908 31 марта 2018 | 18:46
Прямо как давеча саудовские принцы....
world_nail 31 марта 2018 | 18:46
Ага, ща, отпусти вас. А остальные денюшки себе хотить оставить?
Крупье из СК - "Господа, игра начинаетса, делайте ваши ставки"
jetsam 31 марта 2018 | 18:49
говорят, это из группы орнитолога.
типа, слишком сильно поддерживал и лоббировал (во как) на второй срок.
припомнили с сильной оттяжкой.
* палата 6 сильно переживает за уточку - не захромала ли???? не отдавил ли солнцеликий лапище?
perrrkele_satttana 31 марта 2018 | 19:00
Это каким же дебилом нужно быть, чтобы наворовав полтора ярда зелени поддерживать и делать ставки на грелку-пукалку Недимона?
Впрочем, если даг, то возможна любая тупость и упертость (пока не заставишь снять штаны и извиниться)
gruzin12 31 марта 2018 | 19:02
... 10 миллиардов и выдворить из России с лишением гражданства и права въезда пожизненно.
sprav77 31 марта 2018 | 19:04
Обворовали Россию вместе с властью.