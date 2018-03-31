Не менее 11 человек, среди которых есть граждане РФ, получили травмы в результате аварии юге Польши

Не менее 11 человек, среди которых есть граждане РФ, получили травмы в результате столкновения туристического автобуса с автомобилем на юге Польши, рассказал представитель полиции Польши Лукаш Гржелик.

Место аварии оцеплено, туда приехали машины «скорой помощи» и спасатели.