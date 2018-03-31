Не менее 11 человек, среди которых есть граждане РФ, получили травмы в результате аварии юге Польши
Не менее 11 человек, среди которых есть граждане РФ, получили травмы в результате столкновения туристического автобуса с автомобилем на юге Польши, рассказал представитель полиции Польши Лукаш Гржелик.
Место аварии оцеплено, туда приехали машины «скорой помощи» и спасатели.
Комментарии3
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gruzin12 31 марта 2018 | 18:16
Ну вот длинная рука КГБ достала предателей на польской земле. Так будет со всеми, кто изменяет КГБ! Есть свидетели видевшие Феликса Дзержинского переходившего Замковую площадь Варшавы с калашом через плечо и в красных революционных шароварах, .... чуть не забыл - и в будёновке!
gregor 31 марта 2018 | 18:21
Не менее 11 человек, среди которых есть граждане РФ, получили травмы в результате аварии юге Польши
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Эти Поляки не могли автобус починить в России , что бы он был более менее на ходу ? Захарова ...,ку-ку .... давай про наш трактор с вертикальным взлётом ..., тренди .
sg79g 31 марта 2018 | 18:30
gregor:
Вы, хомячки, дрочите что ли на Захарову? Вот какое она отношение вроже имеет к этой новости? А вы прямо минуты прожить не можете без своих сексуальных фантазий. ДА, эффектная женщина. Но вы переключайтесь на Машу Гессен. Ваш уровень, животныве..