Ещё два фигуранта по уголовному делу о пожаре в Кемерове оказались под стражей

Это бывшая начальница инспекции госстройнадзора и глава компании-владельца торгового центра. Руководитель СК Александр Бастрыкин пообещал родственникам погибших при пожаре новые задержания.

Фигурантки дела арестованы до 25 мая. Заседания прошли в разных судах Кемерова, но решения были идентичны: арест. Первым сегодня была решена участь гендиректора компании Кемеровский кондитерский комбинат Юлии Богдановой. Её обвиняют в самовольной перепланировке торгово-развлекательного центра Зимняя вишня и сдаче в аренду всё новых площадей. Жалобы подчинённых на неполадки в системе противопожарной безопасности по версии следствия Богданова оставила без внимания. Перепланировка по версии СК помешала эвакуации при пожаре. Подсудимая заявила о своей невиновности, голос при этом у неё дрожал. Женщина с трудом находила слова.

Под стражей оказалась и бывшая глава инспекции госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова. Она возглавляла её с 2010 по 14 годы. То есть в тот период когда здание переоборудовали под развлекательное заведение из старой кондитерской фабрики. Комкову обвиняют в том что оназатягивала проверки торгового центра и по сути не давала прекратить его работу. При этом действуя в интересах сына, который по словам следователя, просил её так помочь неким людям. После пожара как выяснилось на судебном заседании Комкова отправилась в Москву отдохнуть у подруги. Где её задержали и принудительно доставили в родной город. Глава СК Бастрыкин предрек рост фигурантов уголовного дела о пожаре. Сейчас их уже 7, все они арестованы. СК также по просьбе родных погибших и пострадавших проверит работу пожарных.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в прошлое воскресенье. 64 человека по официальным данным погибли, из них 41 ребёнок. Среди версий ЧП – короткое замыкание и поджог.