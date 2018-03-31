Ещё два фигуранта по уголовному делу о пожаре в Кемерове оказались под стражей
Это бывшая начальница инспекции госстройнадзора и глава компании-владельца торгового центра. Руководитель СК Александр Бастрыкин пообещал родственникам погибших при пожаре новые задержания.
Фигурантки дела арестованы до 25 мая. Заседания прошли в разных судах Кемерова, но решения были идентичны: арест. Первым сегодня была решена участь гендиректора компании Кемеровский кондитерский комбинат Юлии Богдановой. Её обвиняют в самовольной перепланировке торгово-развлекательного центра Зимняя вишня и сдаче в аренду всё новых площадей. Жалобы подчинённых на неполадки в системе противопожарной безопасности по версии следствия Богданова оставила без внимания. Перепланировка по версии СК помешала эвакуации при пожаре. Подсудимая заявила о своей невиновности, голос при этом у неё дрожал. Женщина с трудом находила слова.
Под стражей оказалась и бывшая глава инспекции госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова. Она возглавляла её с 2010 по 14 годы. То есть в тот период когда здание переоборудовали под развлекательное заведение из старой кондитерской фабрики. Комкову обвиняют в том что оназатягивала проверки торгового центра и по сути не давала прекратить его работу. При этом действуя в интересах сына, который по словам следователя, просил её так помочь неким людям. После пожара как выяснилось на судебном заседании Комкова отправилась в Москву отдохнуть у подруги. Где её задержали и принудительно доставили в родной город. Глава СК Бастрыкин предрек рост фигурантов уголовного дела о пожаре. Сейчас их уже 7, все они арестованы. СК также по просьбе родных погибших и пострадавших проверит работу пожарных.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в прошлое воскресенье. 64 человека по официальным данным погибли, из них 41 ребёнок. Среди версий ЧП – короткое замыкание и поджог.
Комментарии14
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kryymsdyk 31 марта 2018 | 18:10
На каком бабле тетки сидели, как упакованы хорошо. Неужели не на что было покинуть Рашу? Это потому, что здесь ты - круть и ноги вытираешь обо всех, а там - никто?
gruzin12 31 марта 2018 | 19:09
kryymsdyk: Этих тёток там 28 и все они бизнесвумэн от малого бизнеса с годовым доходом в 15 триллионов рублей.
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 18:10
В нашей стране от тюрьмы и от сумы зарекаться нельзя...
anemon 31 марта 2018 | 18:15
dobro_vam_v_dom: Вот тебе в дом такое добро.
grossalexis_032018 31 марта 2018 | 18:21
Что не видно в этом списке губернатора и его замов. И бывшего мэра Кемерово не видно.Не плохо бы проверить работу не самих огнеборцев а тех кто должен их обеспечить экипировкой и оборудованием. .А это все херня - так по верхушкам.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 18:26
grossalexis_032018: а разве огнеборство - это не МЧС? это не на местах ведь обеспечивается, мы не в Америке
jetsam 31 марта 2018 | 18:29
ага.
тех кто нес корзинку с колбасками - задержали. не всех. но, частично...
а тех кто послал корзинку?
а кому ее несли?
cite 31 марта 2018 | 18:30
Сейчас будут на показуху арестовывать, судить, а судьи кто?! Нет , эта рыба гниет с головы, а голова увы не подсудна...
srk2658lu 31 марта 2018 | 18:36
А где прораб и главный инженер, которые кабель смонтировали вне соответствия проекту переоборудования?
gruzin12 31 марта 2018 | 19:12
srk2658lu: Не показывайте свою безграмотность: - прораб (производитель работ) занимается строительством, а прокладкой и монтажом электропроводов электромонтажники с монтёрами.
dirizhabli 31 марта 2018 | 18:40
Главные, "надзирающие" фигуранты из госструктур, под стражу вряд ли попадут?
sprav77 31 марта 2018 | 19:02
А проверяющие пожарные? Упоминалась какая-то женщина. Её тоже под арест.
gruzin12 31 марта 2018 | 19:06
Безграмотность эха зашкаливает: - нет такого слова начальница, есть начальник. И эти люди кого-то поносят в плагиате.
ivan127_4 31 марта 2018 | 19:11
Невидимая рука рынка.
К сожалению младодемократы, которые безжалости ломали социализм и строили капитализм в России, не рассказали нам, про смертельную опасность своих действий.