В Тверском суде Москвы слушаются ходатайства об избрании меры пресечения фигурантам дела группы компаний «Сумма»
В Тверском суде Москвы в эти минуты слушаются ходатайства следствия об избрании меры пресечения троим фигурантам дела группы компаний «Сумма». Они обвиняются в хищении бюджетных средств и создании преступного сообщества. На суде уже объявлено, что общая сумма похищенных совладельцами группы братьями Магомедовыми средств превышает 2,5 миллиарда рублей. Прокуратура утверждает, что эти средства выведены за рубеж и хранятся в офшорах. Третьему фигуранту – Артуру Максидову вменяется хищение 670 миллионов. Срок следствия по делу установлен до 5 августа. По сведениям «Интерфакса», по делу проходят 9 фигурантов. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Как было объявлено в суде, двое из них скрываются в Эмиратах. МВД уже отправило запрос на их экстрадицию. Еще двое фигурантов ранее были арестованы по обвинению в мошенничестве. Всего следствие по делу холдинга «Сумма» расследует семь эпизодов хищения. Пока ни один из обвиняемых своей вины не признал.
Зиявудин Магомедов ранее занял 63-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Форбс».
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в середине 90-х купили банк «Диамант», который, по сведениям издания Forbes, возможно занимался, обналичкой и лишился лицензии в 2001 году. Правление банка возглавлял Алексей Френкель, который сейчас находится в тюрьме как заказчик убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. А еще одним совладельцем банка был двоюродный брат Магомедовых Ахмед Билалов, который вместе с братом подозревался в растрате бюджетных средств, выделенных на подготовку к Олимпиаде в Сочи, но дело потом закрыли.
Когда президентом России стал Дмитрий Медведев, бизнес братьев Магомедовых пошел в гору. Среди их проектов строительство трубопровода ВСТО-2, стадиона в Казани к чемпионату мира по футболу, реконструкция Большого театра. Помимо крупных активов в России, Зиявудин Магомедов активно инвестировал на Западе. Он, в частности, вложился в компании Uber и Hypeloop One. По данным прессы, из-за желания создать транспортную империю у Магомедова был конфликт с тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным.
Зиявудин Магомедов в интервью «Ведомостям» в 2012 году сказал, что дружит с Аркадием Дворковичем еще со студенческих времен в МГУ. А вице-премьер считается фигурой, близкой к Дмитрию Медведеву. Но Дворкович не единственный знакомый Магомедова в высших политических кругах. По некоторым данным, супруги Магомедова и помощника президента Владислава Суркова имеют общий бизнес. А пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову Магомедов, как утверждал Алексей Навальный, якобы оплачивал дорогостоящий отдых на роскошной яхте.
Кроме того, у Магомедова есть связи с бывшим руководством Дагестана. А брат его сестры – депутат Госдумы Умахан Умаханов – возглавляет одну из групп влияния в республике.
Проблемы у братьев Магомедовых возникли из-за разногласий с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по поводу новороссийского морского торгового порта. Так считает обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина.
Латынина также отметила близость братьев Магомедовых к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и председателю правительства Дмитрию Медведеву. С тем, что задержание Магомедовых может быть нацелено против премьер-министра, согласен и оппозиционный политик Илья Пономарев.
В свою очередь старший научный сотрудник центра Карнеги Александр Габуев не исключает, что в данном случае может идти речь о выдавливании с рынка конкурентов.
Обыски по делу группы «Сумма» прошли в 25 субъектах федерации. В деле фигурируют 209 юридических лиц.
Комментарии14
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nikitin43 31 марта 2018 | 18:06
за моральную поддержку дальнобойщиков лишат всего и не только зрения.
rais_ 31 марта 2018 | 18:59
Здесь много есть о чём ..базарить..статья такая--93..прим была, там где-то свыше тысяч 50000..от 8 до 15-шки, а , чаще с лишением и отстригом "яиц", теперя проще - звизднул --полвагона баБОК, ХИЛЯЕШЬ ПО ЛОНДОНАМ, ИЛИ торчишь в госДурке!
rais_ 31 марта 2018 | 19:02
rais_: Чуть не забыл - "законы", этих же --Ублюдков, слегка лишь поменявших...тухлый свой Окрас!...
olegleon 31 марта 2018 | 18:06
"А брат его сестры"
"Дебилы, ...." (Лавров)
брат его сестры это и его брат!!
nnikolay 31 марта 2018 | 18:08
olegleon:
Не всегда, конечно, но всё равно смешно...
v1nc 31 марта 2018 | 18:07
криминальная помойка - путинская рашка в действии..
glotze7 31 марта 2018 | 18:14
Скоро будут обьявлять - Игорёша Сечен - владелец всея Руси со всеми холопами и ихними бабами и его пахан - ЦарЬ Вован - прошу любить и жаловать.
kir_pich_101 31 марта 2018 | 18:24
Как кстати дельце всплыло, громкое!
Чтоб затмить Кемерово?
srk2658lu 31 марта 2018 | 18:32
Сечин разворошил гадюшник Медведева-Дворковича-Суркова-Пескова?
Ай молодца!
Идёт междоусобная война!
Вся власть кормится криминальным бизнесом.
Для Расеи - это норма, вашу мать!
val_9 31 марта 2018 | 18:33
"А этот, когда у султана туфлю целовал, два бриллианта выел"
abuvgrobu 31 марта 2018 | 18:34
Вопрос "Почему пенсии маленькие?" отпал как-то сам собой ...
yasnovilyashi 31 марта 2018 | 18:38
Как бы там ни было, но крысы начали усиленно жрать друг-друга. От главной крысы до сих пор ничего не откусили, но это только присказка.
tks 31 марта 2018 | 19:09
yasnovilyashi: Крыс на галере укачивает и тошнит...
val_9 31 марта 2018 | 18:43
Интересно. когда на соседний регион пехотинцев падет беспощадная рука правокривосудия...