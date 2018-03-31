В Тверском суде Москвы в эти минуты слушаются ходатайства следствия об избрании меры пресечения троим фигурантам дела группы компаний «Сумма». Они обвиняются в хищении бюджетных средств и создании преступного сообщества. На суде уже объявлено, что общая сумма похищенных совладельцами группы братьями Магомедовыми средств превышает 2,5 миллиарда рублей. Прокуратура утверждает, что эти средства выведены за рубеж и хранятся в офшорах. Третьему фигуранту – Артуру Максидову вменяется хищение 670 миллионов. Срок следствия по делу установлен до 5 августа. По сведениям «Интерфакса», по делу проходят 9 фигурантов. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Как было объявлено в суде, двое из них скрываются в Эмиратах. МВД уже отправило запрос на их экстрадицию. Еще двое фигурантов ранее были арестованы по обвинению в мошенничестве. Всего следствие по делу холдинга «Сумма» расследует семь эпизодов хищения. Пока ни один из обвиняемых своей вины не признал.

Зиявудин Магомедов ранее занял 63-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Форбс».

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в середине 90-х купили банк «Диамант», который, по сведениям издания Forbes, возможно занимался, обналичкой и лишился лицензии в 2001 году. Правление банка возглавлял Алексей Френкель, который сейчас находится в тюрьме как заказчик убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. А еще одним совладельцем банка был двоюродный брат Магомедовых Ахмед Билалов, который вместе с братом подозревался в растрате бюджетных средств, выделенных на подготовку к Олимпиаде в Сочи, но дело потом закрыли.

Когда президентом России стал Дмитрий Медведев, бизнес братьев Магомедовых пошел в гору. Среди их проектов строительство трубопровода ВСТО-2, стадиона в Казани к чемпионату мира по футболу, реконструкция Большого театра. Помимо крупных активов в России, Зиявудин Магомедов активно инвестировал на Западе. Он, в частности, вложился в компании Uber и Hypeloop One. По данным прессы, из-за желания создать транспортную империю у Магомедова был конфликт с тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным.

Зиявудин Магомедов в интервью «Ведомостям» в 2012 году сказал, что дружит с Аркадием Дворковичем еще со студенческих времен в МГУ. А вице-премьер считается фигурой, близкой к Дмитрию Медведеву. Но Дворкович не единственный знакомый Магомедова в высших политических кругах. По некоторым данным, супруги Магомедова и помощника президента Владислава Суркова имеют общий бизнес. А пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову Магомедов, как утверждал Алексей Навальный, якобы оплачивал дорогостоящий отдых на роскошной яхте.

Кроме того, у Магомедова есть связи с бывшим руководством Дагестана. А брат его сестры – депутат Госдумы Умахан Умаханов – возглавляет одну из групп влияния в республике.

Проблемы у братьев Магомедовых возникли из-за разногласий с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по поводу новороссийского морского торгового порта. Так считает обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина.

Латынина также отметила близость братьев Магомедовых к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и председателю правительства Дмитрию Медведеву. С тем, что задержание Магомедовых может быть нацелено против премьер-министра, согласен и оппозиционный политик Илья Пономарев.

В свою очередь старший научный сотрудник центра Карнеги Александр Габуев не исключает, что в данном случае может идти речь о выдавливании с рынка конкурентов.

Обыски по делу группы «Сумма» прошли в 25 субъектах федерации. В деле фигурируют 209 юридических лиц.