Z Архив новостей новости
5 14 6 3052
18:01, 31 марта 2018

В Тверском суде Москвы слушаются ходатайства об избрании меры пресечения фигурантам дела группы компаний «Сумма»

В Тверском суде Москвы в эти минуты слушаются ходатайства следствия об избрании меры пресечения троим фигурантам дела группы компаний «Сумма». Они обвиняются в хищении бюджетных средств и создании преступного сообщества. На суде уже объявлено, что общая сумма похищенных совладельцами группы братьями Магомедовыми средств превышает 2,5 миллиарда рублей. Прокуратура утверждает, что эти средства выведены за рубеж и хранятся в офшорах. Третьему фигуранту – Артуру Максидову вменяется хищение 670 миллионов. Срок следствия по делу установлен до 5 августа. По сведениям «Интерфакса», по делу проходят 9 фигурантов. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Как было объявлено в суде, двое из них скрываются в Эмиратах. МВД уже отправило запрос на их экстрадицию. Еще двое фигурантов ранее были арестованы по обвинению в мошенничестве. Всего следствие по делу холдинга «Сумма» расследует семь эпизодов хищения. Пока ни один из обвиняемых своей вины не признал.

Зиявудин Магомедов ранее занял 63-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Форбс».
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в середине 90-х купили банк «Диамант», который, по сведениям издания Forbes, возможно занимался, обналичкой и лишился лицензии в 2001 году. Правление банка возглавлял Алексей Френкель, который сейчас находится в тюрьме как заказчик убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. А еще одним совладельцем банка был двоюродный брат Магомедовых Ахмед Билалов, который вместе с братом подозревался в растрате бюджетных средств, выделенных на подготовку к Олимпиаде в Сочи, но дело потом закрыли.

Когда президентом России стал Дмитрий Медведев, бизнес братьев Магомедовых пошел в гору. Среди их проектов строительство трубопровода ВСТО-2, стадиона в Казани к чемпионату мира по футболу, реконструкция Большого театра. Помимо крупных активов в России, Зиявудин Магомедов активно инвестировал на Западе. Он, в частности, вложился в компании Uber и Hypeloop One. По данным прессы, из-за желания создать транспортную империю у Магомедова был конфликт с тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным.

Зиявудин Магомедов в интервью «Ведомостям» в 2012 году сказал, что дружит с Аркадием Дворковичем еще со студенческих времен в МГУ. А вице-премьер считается фигурой, близкой к Дмитрию Медведеву. Но Дворкович не единственный знакомый Магомедова в высших политических кругах. По некоторым данным, супруги Магомедова и помощника президента Владислава Суркова имеют общий бизнес. А пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову Магомедов, как утверждал Алексей Навальный, якобы оплачивал дорогостоящий отдых на роскошной яхте.

Кроме того, у Магомедова есть связи с бывшим руководством Дагестана. А брат его сестры – депутат Госдумы Умахан Умаханов – возглавляет одну из групп влияния в республике.

Проблемы у братьев Магомедовых возникли из-за разногласий с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по поводу новороссийского морского торгового порта. Так считает обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина.

Латынина также отметила близость братьев Магомедовых к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и председателю правительства Дмитрию Медведеву. С тем, что задержание Магомедовых может быть нацелено против премьер-министра, согласен и оппозиционный политик Илья Пономарев.

В свою очередь старший научный сотрудник центра Карнеги Александр Габуев не исключает, что в данном случае может идти речь о выдавливании с рынка конкурентов.

Обыски по делу группы «Сумма» прошли в 25 субъектах федерации. В деле фигурируют 209 юридических лиц.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

nikitin43 31 марта 2018 | 18:06

за моральную поддержку дальнобойщиков лишат всего и не только зрения.

rais_ 31 марта 2018 | 18:59

Здесь много есть о чём ..базарить..статья такая--93..прим была, там где-то свыше тысяч 50000..от 8 до 15-шки, а , чаще с лишением и отстригом "яиц", теперя проще - звизднул --полвагона баБОК, ХИЛЯЕШЬ ПО ЛОНДОНАМ, ИЛИ торчишь в госДурке!

rais_ 31 марта 2018 | 19:02

rais_: Чуть не забыл - "законы", этих же --Ублюдков, слегка лишь поменявших...тухлый свой Окрас!...

olegleon 31 марта 2018 | 18:06

"А брат его сестры"

"Дебилы, ...." (Лавров)
брат его сестры это и его брат!!

nnikolay 31 марта 2018 | 18:08

olegleon:

Не всегда, конечно, но всё равно смешно...

v1nc 31 марта 2018 | 18:07

криминальная помойка - путинская рашка в действии..

glotze7 31 марта 2018 | 18:14

Скоро будут обьявлять - Игорёша Сечен - владелец всея Руси со всеми холопами и ихними бабами и его пахан - ЦарЬ Вован - прошу любить и жаловать.

kir_pich_101 31 марта 2018 | 18:24

Как кстати дельце всплыло, громкое!
Чтоб затмить Кемерово?

srk2658lu 31 марта 2018 | 18:32

Сечин разворошил гадюшник Медведева-Дворковича-Суркова-Пескова?
Ай молодца!
Идёт междоусобная война!
Вся власть кормится криминальным бизнесом.
Для Расеи - это норма, вашу мать!

val_9 31 марта 2018 | 18:33

"А этот, когда у султана туфлю целовал, два бриллианта выел"

abuvgrobu 31 марта 2018 | 18:34

Вопрос "Почему пенсии маленькие?" отпал как-то сам собой ...

yasnovilyashi 31 марта 2018 | 18:38


Как бы там ни было, но крысы начали усиленно жрать друг-друга. От главной крысы до сих пор ничего не откусили, но это только присказка.

tks 31 марта 2018 | 19:09

yasnovilyashi: Крыс на галере укачивает и тошнит...

val_9 31 марта 2018 | 18:43

Интересно. когда на соседний регион пехотинцев падет беспощадная рука правокривосудия...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 6023 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 318 6 5575 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7336 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 186 6 11755 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 262 6 21356 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 150 6 12301 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21016 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8428 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Подняли с колен, чтобы их потрогать Сидели бы в своих замшелых комитетах, ходили в телевизор поносить Запад, но им этого мало – им надо в высшую школу совать свои охочие руки

5 73 6 14898 24.03
Kэтика, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19940 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 47 6 5694 30.03
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14428 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Суд в Кемерове арестовал на 5 суток участника недавнего стихийного митинга Задержанный является волонтером местного штаба Алексея Навального…

5 41 6 5004
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12116 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7242 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
5 74 6 9740 28.03

Популярное за неделю

Новости

Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала сестра Савченко…

5 39 6 18930
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 126 6 191101 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 178 6 55573 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 115 6 636740 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 478 6 489950 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6832499
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3380623

Сегодня в эфире