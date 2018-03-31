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17:32, 31 марта 2018

Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства

Как пишет местная пресса, решение принято на самом высоком уровне в интересах нацбезопасности. Мессенджер получит название «Соруш». Он заменит популярный в Иране «Телеграм», который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце прошлого года. Между тем, пользователями «Телеграма» в Иране являются 40 миллионов человек.

Комментарии

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ur_sus 31 марта 2018 | 17:36

//Он заменит популярный в Иране «Телеграм», который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране//
Уссаца! Пупкину срочно нужен такой же "нашсруш" а то не ровЁн час рванёт, откуда не ждали...

gordy 31 марта 2018 | 17:58

"Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства"

Халяль?

pmasel 31 марта 2018 | 18:08

Могли бы у наших спросить какой популярностью пользуется поисковик "Спутник".

ze_danil 31 марта 2018 | 17:39

сервера мессенджера стоят в подвале офиса КСИР

все 40 миллионов иранцев с удовольствием будут им пользоваться

glotze7 31 марта 2018 | 17:54

Там вродь чеченский бармалей чеченский Инстаграм обещал на днях... Ждем с.

donnarosadalvadores 31 марта 2018 | 18:02

Какая чудная страна могла бы быть, если бы не ублюдочные фанатики((

point3d 31 марта 2018 | 18:10

Россия подбросить свои разработки союзникам, уже есть Cheburashka Messenger? :)))))

gruzin12 31 марта 2018 | 18:21

К концу 18 ожидаем и в России свой мессенджер. Пускай Паша Дуркин свой телеграмм себе в зопу засунет вместо вибратора.

compare 31 марта 2018 | 18:27

gruzin12: ага...только,для начала,тебе,идиотику,засунут в то же место(правда,грязное))),скрепу,если не так будешь "общаться" в "чебурамме"...

chnch 31 марта 2018 | 18:38

gruzin12: Вот почему, как патриотик, так сексуально озабоченный дурак? У Пригожина на взрослых, не пыщавых, денег не хватает?

maracineanu_s 31 марта 2018 | 18:59

gruzin12: будет так же популярен как и чебурашка?

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