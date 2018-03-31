"Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства"

Как пишет местная пресса, решение принято на самом высоком уровне в интересах нацбезопасности. Мессенджер получит название «Соруш». Он заменит популярный в Иране «Телеграм», который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце прошлого года. Между тем, пользователями «Телеграма» в Иране являются 40 миллионов человек.