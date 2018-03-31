Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства
Как пишет местная пресса, решение принято на самом высоком уровне в интересах нацбезопасности. Мессенджер получит название «Соруш». Он заменит популярный в Иране «Телеграм», который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце прошлого года. Между тем, пользователями «Телеграма» в Иране являются 40 миллионов человек.
Комментарии11
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ur_sus 31 марта 2018 | 17:36
//Он заменит популярный в Иране «Телеграм», который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране//
Уссаца! Пупкину срочно нужен такой же "нашсруш" а то не ровЁн час рванёт, откуда не ждали...
gordy 31 марта 2018 | 17:58
"Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства"
Халяль?
pmasel 31 марта 2018 | 18:08
Могли бы у наших спросить какой популярностью пользуется поисковик "Спутник".
ze_danil 31 марта 2018 | 17:39
сервера мессенджера стоят в подвале офиса КСИР
все 40 миллионов иранцев с удовольствием будут им пользоваться
glotze7 31 марта 2018 | 17:54
Там вродь чеченский бармалей чеченский Инстаграм обещал на днях... Ждем с.
donnarosadalvadores 31 марта 2018 | 18:02
Какая чудная страна могла бы быть, если бы не ублюдочные фанатики((
point3d 31 марта 2018 | 18:10
Россия подбросить свои разработки союзникам, уже есть Cheburashka Messenger? :)))))
gruzin12 31 марта 2018 | 18:21
К концу 18 ожидаем и в России свой мессенджер. Пускай Паша Дуркин свой телеграмм себе в зопу засунет вместо вибратора.
compare 31 марта 2018 | 18:27
gruzin12: ага...только,для начала,тебе,идиотику,засунут в то же место(правда,грязное))),скрепу,если не так будешь "общаться" в "чебурамме"...
chnch 31 марта 2018 | 18:38
gruzin12: Вот почему, как патриотик, так сексуально озабоченный дурак? У Пригожина на взрослых, не пыщавых, денег не хватает?
maracineanu_s 31 марта 2018 | 18:59
gruzin12: будет так же популярен как и чебурашка?