В деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в появятся новые фигуранты

Председатель СК Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавших на пожаре в Кемерово пообещал, что следствие не ограничится задержаниями, которые уже состоялись. Сейчас по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестованы семь человек.

Это управляющая торгового центра Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, сотрудник и руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации Александр Никитин и Игорь Полозиненко, гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и бывший руководитель областного госстройнадзора Танзилия Комкова.