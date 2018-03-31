В деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в появятся новые фигуранты
Председатель СК Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавших на пожаре в Кемерово пообещал, что следствие не ограничится задержаниями, которые уже состоялись. Сейчас по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестованы семь человек.
Это управляющая торгового центра Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, сотрудник и руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации Александр Никитин и Игорь Полозиненко, гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и бывший руководитель областного госстройнадзора Танзилия Комкова.
Комментарии7
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dmitriy_radchenko 31 марта 2018 | 17:37
"Следствие не ограничится задержаниями, которые уже состоялись" - это совершенно типично для следствия.
Вали кулем, потом разберем.
sergeev67 31 марта 2018 | 18:07
Скоро до Навального доберутся. К этому все дело идет.
antimrakobes 31 марта 2018 | 17:42
Хм, и снова ни одного реального виновного...
amrigo 31 марта 2018 | 17:45
Своих система не сдаёт, если народ не проконтролирует, то через год выпустят всех по амнистии.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 17:56
в каждом городе можно человек 40 посадить и не ошибешься.
mordvinyka_zabiyka 31 марта 2018 | 18:06
А пранкеоа уже поймали??
virgenu 31 марта 2018 | 18:22
Фигурант один- создавший гнилую систему власти, на фундаменте разрешительных функций чиновников, коррупции, воровства и круговой поруки. Уничтожена система выборов, при которой чиновник не подчинён никому, кроме избирателя и только перед ним несёт ответственность, как это действует в цивилизованных странах. Точечными ударами система не меняется, только сменой режима, породившего этот бардак.