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17:30, 31 марта 2018

Сумма похищенных совладельцами группы «Сумма» братьями Магомедовыми средств составляет 2,5 миллиарда рублей

Об этом объявлено на суде по мере пресечения задержанным. Срок следствия по делу братье Магомедовых установлен до 5 августа.
На суде также объявлено, что двое обвиняемых по делу братьев Магомедовых находятся в Эмиратах. Полиция уже направила официальный запрос об их экстрадиции. Полиция также располагает сведениями, что один из Магомедовых накануне задержания планировал улететь в Майами.

Комментарии

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olegleon 31 марта 2018 | 17:33

"составляет 2,5 миллиарда рублей"

это уже нормально. почти как Васильева с Сердюковым.

ur_sus 31 марта 2018 | 17:34

"Показательные казни" для плебса. Плебсу должно понравиться.

olegleon 31 марта 2018 | 17:40

ur_sus: н будет никакой казни. как и Сердюкова с Васильевой отпустят.

gordy 31 марта 2018 | 17:53

"Для координации участников проекта по распоряжению Президента России Дмитрия Медведева в 2009 г. была создана специальная межведомственная рабочая группа, контролировавшая ход реконструкции и реставрации главной сцены страны. В июле 2009 г. в проект по реконструкции и реставрации комплекса зданий Государственного академического Большого театра России вошла Группа «Сумма», основатель которой Зиявудин Магомедов является попечителем театра. Став обладателем контрольного пакета генерального подрядчика, Группа «Сумма» в кратчайшие сроки добилась существенного увеличения темпов работ." (сайт Большого театра)

Теперь Зиявутдин не торт?

tks 31 марта 2018 | 17:55

gordy: Эти Магомедов ещё и Большой угробили. Уроды режмные.

tks 31 марта 2018 | 17:57

gordy: [:|||Теперь Зиявутдин не торт?|||:]

Таперича он - вишенка на торте! )))

midnightblues 31 марта 2018 | 17:46

ur_sus: Да и бабло не помешает

nikchimzwet886 31 марта 2018 | 17:51

ur_sus: Плебс сильно помирает от зависти: во как хорошо мужики зарабатывали!

aorswen 31 марта 2018 | 17:33

с игорёхой сечкиным не договорились? бугага ))

tks 31 марта 2018 | 17:39

aorswen: Таки он и купит их активы по дешевке, а потом ещё им иски по убыткам предъявит, как прежним владельцам!
По АФК Система эта технология уже обкаталась!

shmuel63 31 марта 2018 | 17:34

"составляет 2,5 миллиарда рублей" -всего? Да, прямо скажем, не Ролдугин.

diximania1948 31 марта 2018 | 17:37

Господи, да за такие деньги Путин только награждает!

tks 31 марта 2018 | 17:37

Сие по Сочам сумма или Зенит-Арене? Или всему, вкупе?

cockeyed 31 марта 2018 | 17:42

Украл в Лондон, своровал в Майями, взял взятку в Торонто, сжег людей в Сидней! Очень требуемые специалисты в данных местах!

nikchimzwet886 31 марта 2018 | 17:49

А вы говорите Навальный, Навальный! Какие-то 16 млн. А тут...

piterjanis 31 марта 2018 | 18:00

nikchimzwet886: одного поля

krs_sk 31 марта 2018 | 18:00

Странно, это же обычное дело в путленде, за которое грозит максимум легкое порицание, а то и повышение по вертикали...
Наверно кому-то из друганов вошьдя надо еще активов...

virgenu 31 марта 2018 | 18:01

Так устроена путинская вертикаль: в любой сфере есть окна для хищения денег налогоплательщика. Чиновникам даны разрешительные функции, чего нет в цивилизованных странах.Если бы аудиторы избирались (как в США), то хищениям был бы поставлен заслон.Гнилая система власти, выстроенная за 19 лет правления нелигитимного президента. В цепочку встроена и трагедия в Кемерово- всё на взятках и на круговой поруке.

krs_sk 31 марта 2018 | 18:02

Щас инвестиции попрут, все заколосится и разовьется в экономике ! Знай наших , великие умы все-таки страной правят!

petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 18:05

Ну конечно в Майями, там у Путина дача, Кабаева с детьми, весь бомонд там ...
Конечно в Майями , в Штаты, домой !

tadolg 31 марта 2018 | 18:12

вор на воре сидит и вором погоняет. Вся система на этом. В процессе воровства таких сумм все помалкивают, задним числом иногда дело заводят. Не поделились что ли?

neon999 31 марта 2018 | 18:18

Достойных миллиардеров при Путине быть не может: у бандита вся "элита" бандитская.
Но как якобы благопристойные СМИ науськиваются по мановению пальцев на кого угодно - смотреть противно. Что там Магомедовы, как-то по-особенному отличились в этом воровском
гадючнике ? Вспоминая "дела" Улюкаева и Белыха высосанные из пальца, разве есть основания доверять этому бандитскому "правосудию" ? Что Чайка, что Бастрыкин - упыри, которых нужно самих судить.

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