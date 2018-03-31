Сумма похищенных совладельцами группы «Сумма» братьями Магомедовыми средств составляет 2,5 миллиарда рублей
Об этом объявлено на суде по мере пресечения задержанным. Срок следствия по делу братье Магомедовых установлен до 5 августа.
На суде также объявлено, что двое обвиняемых по делу братьев Магомедовых находятся в Эмиратах. Полиция уже направила официальный запрос об их экстрадиции. Полиция также располагает сведениями, что один из Магомедовых накануне задержания планировал улететь в Майами.
Комментарии22
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olegleon 31 марта 2018 | 17:33
"составляет 2,5 миллиарда рублей"
это уже нормально. почти как Васильева с Сердюковым.
ur_sus 31 марта 2018 | 17:34
"Показательные казни" для плебса. Плебсу должно понравиться.
olegleon 31 марта 2018 | 17:40
ur_sus: н будет никакой казни. как и Сердюкова с Васильевой отпустят.
gordy 31 марта 2018 | 17:53
"Для координации участников проекта по распоряжению Президента России Дмитрия Медведева в 2009 г. была создана специальная межведомственная рабочая группа, контролировавшая ход реконструкции и реставрации главной сцены страны. В июле 2009 г. в проект по реконструкции и реставрации комплекса зданий Государственного академического Большого театра России вошла Группа «Сумма», основатель которой Зиявудин Магомедов является попечителем театра. Став обладателем контрольного пакета генерального подрядчика, Группа «Сумма» в кратчайшие сроки добилась существенного увеличения темпов работ." (сайт Большого театра)
Теперь Зиявутдин не торт?
tks 31 марта 2018 | 17:55
gordy: Эти Магомедов ещё и Большой угробили. Уроды режмные.
tks 31 марта 2018 | 17:57
gordy: [:|||Теперь Зиявутдин не торт?|||:]
Таперича он - вишенка на торте! )))
midnightblues 31 марта 2018 | 17:46
ur_sus: Да и бабло не помешает
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 17:51
ur_sus: Плебс сильно помирает от зависти: во как хорошо мужики зарабатывали!
aorswen 31 марта 2018 | 17:33
с игорёхой сечкиным не договорились? бугага ))
tks 31 марта 2018 | 17:39
aorswen: Таки он и купит их активы по дешевке, а потом ещё им иски по убыткам предъявит, как прежним владельцам!
По АФК Система эта технология уже обкаталась!
shmuel63 31 марта 2018 | 17:34
"составляет 2,5 миллиарда рублей" -всего? Да, прямо скажем, не Ролдугин.
diximania1948 31 марта 2018 | 17:37
Господи, да за такие деньги Путин только награждает!
tks 31 марта 2018 | 17:37
Сие по Сочам сумма или Зенит-Арене? Или всему, вкупе?
cockeyed 31 марта 2018 | 17:42
Украл в Лондон, своровал в Майями, взял взятку в Торонто, сжег людей в Сидней! Очень требуемые специалисты в данных местах!
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 17:49
А вы говорите Навальный, Навальный! Какие-то 16 млн. А тут...
piterjanis 31 марта 2018 | 18:00
nikchimzwet886: одного поля
krs_sk 31 марта 2018 | 18:00
Странно, это же обычное дело в путленде, за которое грозит максимум легкое порицание, а то и повышение по вертикали...
Наверно кому-то из друганов вошьдя надо еще активов...
virgenu 31 марта 2018 | 18:01
Так устроена путинская вертикаль: в любой сфере есть окна для хищения денег налогоплательщика. Чиновникам даны разрешительные функции, чего нет в цивилизованных странах.Если бы аудиторы избирались (как в США), то хищениям был бы поставлен заслон.Гнилая система власти, выстроенная за 19 лет правления нелигитимного президента. В цепочку встроена и трагедия в Кемерово- всё на взятках и на круговой поруке.
krs_sk 31 марта 2018 | 18:02
Щас инвестиции попрут, все заколосится и разовьется в экономике ! Знай наших , великие умы все-таки страной правят!
petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 18:05
Ну конечно в Майями, там у Путина дача, Кабаева с детьми, весь бомонд там ...
Конечно в Майями , в Штаты, домой !
tadolg 31 марта 2018 | 18:12
вор на воре сидит и вором погоняет. Вся система на этом. В процессе воровства таких сумм все помалкивают, задним числом иногда дело заводят. Не поделились что ли?
neon999 31 марта 2018 | 18:18
Достойных миллиардеров при Путине быть не может: у бандита вся "элита" бандитская.
Но как якобы благопристойные СМИ науськиваются по мановению пальцев на кого угодно - смотреть противно. Что там Магомедовы, как-то по-особенному отличились в этом воровском
гадючнике ? Вспоминая "дела" Улюкаева и Белыха высосанные из пальца, разве есть основания доверять этому бандитскому "правосудию" ? Что Чайка, что Бастрыкин - упыри, которых нужно самих судить.