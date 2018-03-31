Сумма похищенных совладельцами группы «Сумма» братьями Магомедовыми средств составляет 2,5 миллиарда рублей

Об этом объявлено на суде по мере пресечения задержанным. Срок следствия по делу братье Магомедовых установлен до 5 августа.

На суде также объявлено, что двое обвиняемых по делу братьев Магомедовых находятся в Эмиратах. Полиция уже направила официальный запрос об их экстрадиции. Полиция также располагает сведениями, что один из Магомедовых накануне задержания планировал улететь в Майами.