Следственный комитет активно работает над выяснением причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
Об это рассказал заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.
Пока рассматриваются две основные версии – поджог или самовозгорание в результате замыкания.
Комментарии7
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petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 17:12
Следственный комитет активно работает над выяснением причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
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Неужели под Путина копают ?
sadda 31 марта 2018 | 17:19
Александр Липатов выложил в интернете:
Вот такой ответ дал мне рядовой сотрудник МЧС (Х) (трудится водителем на пожарной машине) на вопрос о причинах трагедии в Кемерово (по его просьбе не указываю его настоящие персональные данные).
Y: - Как так вышло, что мы несколько месяцев подряд эвакуировали ТЦ по всей стране из-за анонимных звонков, а как случился пожар – ничего не смогли сделать?
X: - А потому, что Шойгу развалил пожарную охрану. Вместо подразделения МВД это теперь кооператив «Светлая память», семейная контора Шайги Кожеедовича ООО «Рога-копыта» для распила бюджетного бабла. В штате - родственники, любовницы и очковтиратели. Я не считаюсь на службе даже. Я работник частной охранной «структуры» отставного генерала.
У: -Если мы не готовы защищать своих детей любой ценой, то что мы за люди, что это за структуры, что это за государство?!
Х: - Они и тушить то не умеют, они просто льют воду. И делают вид, что что-то делают и понимают в этом. Они не умеют – их не учили нигде. Их как таджиков-дворников с улиц набирают по объявлениям.
Только высшие чины МЧС в погонах, а низы - работники без нормальных зарплат, без званий и погон, без прав и без желания работать и рисковать. Мы здесь друг к другу обращаемся – «дядя».
sergeev67 31 марта 2018 | 17:19
Да чего уж теперь...
Вот какая разница, обнаружат, они что поджог был. И значит, пофигу какая проводка в остальных ТЦ? Или выяснится, что проводка никудышняя была. Значит, в остальных ТЦ поджоги исключены?
Ничего это не меняет. Хоть обе версии оставляй.
kir_pich_101 31 марта 2018 | 17:30
sergeev67: Гораздо важнее сделать правильные выводы, относительно гибели людей. Причина пожара - вещь вторичная.
rena1960 31 марта 2018 | 17:20
Это ж надо было случиться горю людей,чтобы СК начал активно заниматься работой по профилю и обязанностям...,отвлекли...бедолаг от рутинной,повседневной работы стричь себе бабло....
sadda 31 марта 2018 | 17:23
У: -Почему никто не таранил машины, мешающие проезду?
Х: -Так отменили. Раньше я бы прям по лексусам ехал, бампером их на стоянке распихивать мог и мне ничего бы не было. А теперь понятие «служебная необходимость» ко мне не относится т.к. я не в погонах, кооператив «Светлая память» или ты забыл уже? И если я кого задел, не юрист из МВД, а я сам на суде один на один с юристом владельца мазерати буду «му-хрю» и потом со своей грошовой зарплаты возмещать. Уже не раз встревали и платят водилы пожарных машин сами.
У: -Какие-то советы о том, что делать в подобных ситуациях дать сможете?
Х: - Не шляйтесь с детьми в людных сборищах. Или взорвут, или дымом уморят или в панике задавят, как в Лошади. Вы должны четко понимать, что никакое МЧС никого не спасет! Это кучка избранных сделала себе кормушку, создала тепленькие места для отставных офицеров, а их кроме девок в сауне и пойла ничего не интересует. Вся работа - фикция.
А под их управлением унылое рукожопое быдло или калеки вроде меня. Я ведь по сути инвалид. т.к. у меня перелом позвоночника. Я его скрыл при прохождении медкомиссии, чтобы не забраковали. А что делать – до пенсии еще 5 лет. И я еще у них за «нормального» считаюсь. Прикинь! Да наверное, ноги бы не было одной – никто бы и не заметил. Такое тут унылое говно и пьянь набрали в пожарники.
pantera_1 31 марта 2018 | 17:24
Зимняя вишня. Ассоциация теперь только с Кемерово.