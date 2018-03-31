Z Архив новостей новости
5 7 6 168
17:05, 31 марта 2018

Следственный комитет активно работает над выяснением причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

Об это рассказал заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Пока рассматриваются две основные версии – поджог или самовозгорание в результате замыкания.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 17:12

Следственный комитет активно работает над выяснением причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
____________________________________________________
Неужели под Путина копают ?

sadda 31 марта 2018 | 17:19

Александр Липатов выложил в интернете:
Вот такой ответ дал мне рядовой сотрудник МЧС (Х) (трудится водителем на пожарной машине) на вопрос о причинах трагедии в Кемерово (по его просьбе не указываю его настоящие персональные данные).

Y: - Как так вышло, что мы несколько месяцев подряд эвакуировали ТЦ по всей стране из-за анонимных звонков, а как случился пожар – ничего не смогли сделать?

X: - А потому, что Шойгу развалил пожарную охрану. Вместо подразделения МВД это теперь кооператив «Светлая память», семейная контора Шайги Кожеедовича ООО «Рога-копыта» для распила бюджетного бабла. В штате - родственники, любовницы и очковтиратели. Я не считаюсь на службе даже. Я работник частной охранной «структуры» отставного генерала.

У: -Если мы не готовы защищать своих детей любой ценой, то что мы за люди, что это за структуры, что это за государство?!

Х: - Они и тушить то не умеют, они просто льют воду. И делают вид, что что-то делают и понимают в этом. Они не умеют – их не учили нигде. Их как таджиков-дворников с улиц набирают по объявлениям.
Только высшие чины МЧС в погонах, а низы - работники без нормальных зарплат, без званий и погон, без прав и без желания работать и рисковать. Мы здесь друг к другу обращаемся – «дядя».

sergeev67 31 марта 2018 | 17:19

Да чего уж теперь...
Вот какая разница, обнаружат, они что поджог был. И значит, пофигу какая проводка в остальных ТЦ? Или выяснится, что проводка никудышняя была. Значит, в остальных ТЦ поджоги исключены?
Ничего это не меняет. Хоть обе версии оставляй.

kir_pich_101 31 марта 2018 | 17:30

sergeev67: Гораздо важнее сделать правильные выводы, относительно гибели людей. Причина пожара - вещь вторичная.

rena1960 31 марта 2018 | 17:20

Это ж надо было случиться горю людей,чтобы СК начал активно заниматься работой по профилю и обязанностям...,отвлекли...бедолаг от рутинной,повседневной работы стричь себе бабло....

sadda 31 марта 2018 | 17:23

У: -Почему никто не таранил машины, мешающие проезду?

Х: -Так отменили. Раньше я бы прям по лексусам ехал, бампером их на стоянке распихивать мог и мне ничего бы не было. А теперь понятие «служебная необходимость» ко мне не относится т.к. я не в погонах, кооператив «Светлая память» или ты забыл уже? И если я кого задел, не юрист из МВД, а я сам на суде один на один с юристом владельца мазерати буду «му-хрю» и потом со своей грошовой зарплаты возмещать. Уже не раз встревали и платят водилы пожарных машин сами.

У: -Какие-то советы о том, что делать в подобных ситуациях дать сможете?

Х: - Не шляйтесь с детьми в людных сборищах. Или взорвут, или дымом уморят или в панике задавят, как в Лошади. Вы должны четко понимать, что никакое МЧС никого не спасет! Это кучка избранных сделала себе кормушку, создала тепленькие места для отставных офицеров, а их кроме девок в сауне и пойла ничего не интересует. Вся работа - фикция.

А под их управлением унылое рукожопое быдло или калеки вроде меня. Я ведь по сути инвалид. т.к. у меня перелом позвоночника. Я его скрыл при прохождении медкомиссии, чтобы не забраковали. А что делать – до пенсии еще 5 лет. И я еще у них за «нормального» считаюсь. Прикинь! Да наверное, ноги бы не было одной – никто бы и не заметил. Такое тут унылое говно и пьянь набрали в пожарники.

pantera_1 31 марта 2018 | 17:24

Зимняя вишня. Ассоциация теперь только с Кемерово.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 5968 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 318 6 5475 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7294 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 186 6 11532 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 262 6 21324 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 149 6 12142 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21002 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8389 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Подняли с колен, чтобы их потрогать Сидели бы в своих замшелых комитетах, ходили в телевизор поносить Запад, но им этого мало – им надо в высшую школу совать свои охочие руки

5 73 6 14864 24.03
Kэтика, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19927 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14425 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 46 6 5634 30.03
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12112 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7239 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
5 74 6 9719 28.03
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дипломат на час Оказывается, сотрудникам британского внешнеполитического ведомства не возбраняется поправлять материальное положение работой в компаниях, специализирующихся на PR, в интересах «создания положительного образа выгодных Лондону режимов»...

5 183 6 25187 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения, великобритания

Популярное за неделю

Новости

Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала сестра Савченко…

5 39 6 16553
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 126 6 189526 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 177 6 55022 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 115 6 635962 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 478 6 489621 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6832031
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3380415

Сегодня в эфире