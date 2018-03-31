Крупный пожар произошел на базе отдыха «Шавская долина» в Нижегородской области

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном центре МЧС, в Кстовском районе загорелась кровля главного корпуса базы. Общая площадь пожара превышает 400 кв.м. К этому моменту возгорание локализовано. Эвакуировано 29 человек, в том числе пятеро детей. По предварительным данным, пострадавших нет.