Крупный пожар произошел на базе отдыха «Шавская долина» в Нижегородской области
Как сообщили «Интерфаксу» в региональном центре МЧС, в Кстовском районе загорелась кровля главного корпуса базы. Общая площадь пожара превышает 400 кв.м. К этому моменту возгорание локализовано. Эвакуировано 29 человек, в том числе пятеро детей. По предварительным данным, пострадавших нет.
Комментарии1
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jetsam 31 марта 2018 | 17:22
кровля покрыта новейшей нано-разработкой сколково - "битум"?