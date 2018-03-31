Суд в Кемерове арестовал на пять суток фотографа, волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова
Сегодня его задержали по дороге на работу и составили два протокола – за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. 27 марта Балашов был на стихийном митинге, собравшемся из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Комментарии15
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needroid 31 марта 2018 | 17:10
Провокатор.)))
vasilevich58 31 марта 2018 | 17:19
Путину - соболезнования!
Оппозиционеров - за решётку!
Ну вот. Кажется с последствиями пожара покончено!
nikitin43 31 марта 2018 | 17:34
vasilevich58: ещё нет , вот пучкова -тулеева наградят тогда и в целом завершат , это всегда как лугового за литвиненко , мутко за мальдоний , чайку за кущёвку ....
naivnyk 31 марта 2018 | 17:12
Рыло бы своротить провокатору!
slash80 31 марта 2018 | 17:29
naivnyk: И на что он провоцировал ?
vulgaris_liberal 31 марта 2018 | 17:12
Сообщники жулика и вора навального должны сидеть в тюрьме вместе со своим зеленорожим паханом :)
vilingrad 31 марта 2018 | 17:17
vulgaris_liberal: naivnyk: needroid: Да-да, он и поджег!
vulgaris_liberal 31 марта 2018 | 17:25
vilingrad: Он врет и ворует
zifirya77 31 марта 2018 | 17:15
Что - то мне подсказывает, что провокация про сотни спрятанных трупов - это из штаба Начального. Его стилистика.
naivnyk 31 марта 2018 | 17:20
zifirya77: Нет, он тупарь! Планы не он составляет, он говорящее рыло просто.
sogentle 31 марта 2018 | 17:20
zifirya77: "Что-то"! Небось телевизор, не отрываясь, смотрите. И гадать нечего, что вам подсказывает.
makap 31 марта 2018 | 17:19
Сгорели 64 человека в самострое, стоящем 20 лет под носом у правоохранителей и местной власти, пожарные не имели оборудования и порядка.
Фотограф арестован.
max3446 31 марта 2018 | 17:24
Так с этими врагами России и надо
chichanik 31 марта 2018 | 17:26
Спасибо пранкерам,блогерам,оппозиционерам и, вообще, -- всем,кто создал лавину информации...или дезинформации...неважно ...
Почему Путин отменил всё и прибыл в морг Кемерово ... считать тела?
Он не поверил своим чиновникам...он знает,как они врут...сам научил.
Именно приезд Путина создал трагедии в Кемерово тот статус, ту степень накала, которую она заслуживает ... и,может быть, хоть что-то будет сделано ...
Президент России считает тела погибших на пожаре ... вертикаль перпендикулярная вот такая...
josepp 31 марта 2018 | 17:32
Интересно, почему на "Эхе" ничего не пишут про Надежду Савченко? У нее в тюрьме проблемы со здоровьем. А здесь тишина. Как будто нет такого человека.