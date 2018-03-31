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17:04, 31 марта 2018

Суд в Кемерове арестовал на пять суток фотографа, волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова

Сегодня его задержали по дороге на работу и составили два протокола – за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. 27 марта Балашов был на стихийном митинге, собравшемся из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Комментарии

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needroid 31 марта 2018 | 17:10

Провокатор.)))

vasilevich58 31 марта 2018 | 17:19

Путину - соболезнования!
Оппозиционеров - за решётку!

Ну вот. Кажется с последствиями пожара покончено!

nikitin43 31 марта 2018 | 17:34

vasilevich58: ещё нет , вот пучкова -тулеева наградят тогда и в целом завершат , это всегда как лугового за литвиненко , мутко за мальдоний , чайку за кущёвку ....

naivnyk 31 марта 2018 | 17:12

Рыло бы своротить провокатору!

slash80 31 марта 2018 | 17:29

naivnyk: И на что он провоцировал ?

vulgaris_liberal 31 марта 2018 | 17:12

Сообщники жулика и вора навального должны сидеть в тюрьме вместе со своим зеленорожим паханом :)

vilingrad 31 марта 2018 | 17:17

vulgaris_liberal: naivnyk: needroid: Да-да, он и поджег!

vulgaris_liberal 31 марта 2018 | 17:25

vilingrad: Он врет и ворует

(комментарий скрыт)

zifirya77 31 марта 2018 | 17:15

Что - то мне подсказывает, что провокация про сотни спрятанных трупов - это из штаба Начального. Его стилистика.

naivnyk 31 марта 2018 | 17:20

zifirya77: Нет, он тупарь! Планы не он составляет, он говорящее рыло просто.

sogentle 31 марта 2018 | 17:20

zifirya77: "Что-то"! Небось телевизор, не отрываясь, смотрите. И гадать нечего, что вам подсказывает.

makap 31 марта 2018 | 17:19

Сгорели 64 человека в самострое, стоящем 20 лет под носом у правоохранителей и местной власти, пожарные не имели оборудования и порядка.
Фотограф арестован.

max3446 31 марта 2018 | 17:24

Так с этими врагами России и надо

chichanik 31 марта 2018 | 17:26

Спасибо пранкерам,блогерам,оппозиционерам и, вообще, -- всем,кто создал лавину информации...или дезинформации...неважно ...

Почему Путин отменил всё и прибыл в морг Кемерово ... считать тела?
Он не поверил своим чиновникам...он знает,как они врут...сам научил.
Именно приезд Путина создал трагедии в Кемерово тот статус, ту степень накала, которую она заслуживает ... и,может быть, хоть что-то будет сделано ...

Президент России считает тела погибших на пожаре ... вертикаль перпендикулярная вот такая...

josepp 31 марта 2018 | 17:32

Интересно, почему на "Эхе" ничего не пишут про Надежду Савченко? У нее в тюрьме проблемы со здоровьем. А здесь тишина. Как будто нет такого человека.

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