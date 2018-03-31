Сразу три тяжких статьи вменяют миллиардеру Зиявудину Магомедову и его брату

Их в том числе подозревают в создании преступного сообщества. В деле по данным Интерфакса 9 фигурантов. Меру пресечения братьям и ещё одному задержанному сегодня определит Тверской суд.

Братья Магомедовы пару часов назад были доставлены в суд. По данным Медиазоны, миллиардер Зиявуддин Магомедов натянул на лицо капюшон, когда конвоиры выводили его из автозака. Братья подозреваются в тяжких преступлениях. Только за создание преступного сообщества им грозит до 20лет тюрьмы. Пока неясно, какую роль в этом играл миллиардер. Ещё его и брата подозревают в растрате и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Тверского суда. Там в разных залах рассматривают ходатайства следователей МВД. Они требуют арестовать задержанных. Ранее газета Коммерсант сообщила, что миллиардер и владелец группы «Сумма» Магомедов проходит по делу о хищении почти 800 миллионов рублей при строительстве в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу.

Обыски прошли сразу в 25ти российских регионах. В том числе в Москве. Следователи по данным Коммерсанта нагрянули на квартиры бизнесмена, его родственников и партнёров. Впрочем, в группе Сумма информацию об обысках опровергли. По данным Bell к задержанию миллиардера привёл его конфликт с губернатором Калининградской области Алихановым. Среди фигурантов и глава входящей в холдинг компании Артур Максидов.

Магомедов по оценке Форбс занимает 63-е место в рейтинге самых богатых россиян. Его состояние издание оценило в 1,4 миллиарда долларов.

Юлия Латынина считает, что проблемы Магомедовых возникли из-за разногласий братьев с Игорем Сечиным по поводу Новороссийского морского торгового порта.

И, как только что стало известно, экс-главе компании «Интекс» Артуру Максидову предъявлено обвинение в хищении 670 миллионов рублей. Все три ходатайства о мере пресечения рассматриваются в разных залах суда.

Магомедовым может грозить до двадцати лет лишения свободы.