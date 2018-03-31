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Эксклюзив Эха 17:00, 31 марта 2018

Сразу три тяжких статьи вменяют миллиардеру Зиявудину Магомедову и его брату

Их в том числе подозревают в создании преступного сообщества. В деле по данным Интерфакса 9 фигурантов. Меру пресечения братьям и ещё одному задержанному сегодня определит Тверской суд.

Братья Магомедовы пару часов назад были доставлены в суд. По данным Медиазоны, миллиардер Зиявуддин Магомедов натянул на лицо капюшон, когда конвоиры выводили его из автозака. Братья подозреваются в тяжких преступлениях. Только за создание преступного сообщества им грозит до 20лет тюрьмы. Пока неясно, какую роль в этом играл миллиардер. Ещё его и брата подозревают в растрате и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Тверского суда. Там в разных залах рассматривают ходатайства следователей МВД. Они требуют арестовать задержанных. Ранее газета Коммерсант сообщила, что миллиардер и владелец группы «Сумма» Магомедов проходит по делу о хищении почти 800 миллионов рублей при строительстве в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу.

Обыски прошли сразу в 25ти российских регионах. В том числе в Москве. Следователи по данным Коммерсанта нагрянули на квартиры бизнесмена, его родственников и партнёров. Впрочем, в группе Сумма информацию об обысках опровергли. По данным Bell к задержанию миллиардера привёл его конфликт с губернатором Калининградской области Алихановым. Среди фигурантов и глава входящей в холдинг компании Артур Максидов.

Магомедов по оценке Форбс занимает 63-е место в рейтинге самых богатых россиян. Его состояние издание оценило в 1,4 миллиарда долларов.

Юлия Латынина считает, что проблемы Магомедовых возникли из-за разногласий братьев с Игорем Сечиным по поводу Новороссийского морского торгового порта.

И, как только что стало известно, экс-главе компании «Интекс» Артуру Максидову предъявлено обвинение в хищении 670 миллионов рублей. Все три ходатайства о мере пресечения рассматриваются в разных залах суда.

Магомедовым может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Комментарии

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snagging 31 марта 2018 | 17:05

В стране только одна крыша, а Медведев это берлога.

cattt 31 марта 2018 | 17:08

И Вот что странно, все голосуют за сечиных- магамедовых, а резултате Госдеп виноват, что Россия в жо...

ur_sus 31 марта 2018 | 17:21

cattt:
//проблемы Магомедовых возникли из-за разногласий братьев с Игорем Сечиным //
Блин, так Сечин и Путину двадцаточку распечатает, если Вовик ему улыбнётся "вот так"...

captain_ 31 марта 2018 | 17:10

Если слушать патриотическую общественность и официальную пропаганду, то понимаешь, что бог посылает РФии всего две вещи:

1. Испытания и беды
2. Пуйла

Хорошо, пусть так, но почему из этого следует, что Бог очень любит РФию?

abraz 31 марта 2018 | 17:09

за создание преступного сообщества
------------------------------------
Если так пойдет и дальше, дай Бог здоровья нашему незаменимому кормильцу, то доживем и до того времени, когда за создание преступного сообщества будут осуждены все 50 Ротенбергов. И Тимченко с Ковальчуками тож. А до Якунина уже не дотянешься. Этот прохиндей уже бегло шпарит по-английски.

point3d 31 марта 2018 | 17:13

Сразу три тяжких статьи - Делится надо раз. Делится надо два. Делится надо три.

greeg1 31 марта 2018 | 17:16

Лично меня в этой истории интересует только мотив, из-за которого Бастрыкин начал потрошить русских форбсовцев. Нехватка денег для ЧМ по футболу? Не?

ruderpost 31 марта 2018 | 17:17

вменяют три статьи.
статья первая - не поделился с....
статья вторая - не поделился с....
статья третья - не поделился с...

jetsam 31 марта 2018 | 17:25

одна статья - куда не шло.
но ТРИ - это пиар! в каких издания. вы говорите, эти статьи?

ufaryudom 31 марта 2018 | 17:26

Сечин атакует

hrenvam 31 марта 2018 | 17:31

Если им - до 20лет, то сколько же Сечину ?

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