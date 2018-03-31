Суд в Москве заочно арестовал одного из лидеров незарегистрированной «Партии националистов» Ивана Белецкого
Он обвиняется в призывах к экстремизму. Как передает Интерфакс, Белецкий объявлен в международный розыск. По некоторым данным, Белецкий находится на территории Украины, где попросил убежища.
Комментарии3
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jetsam 31 марта 2018 | 16:42
раздражает это заочное правосудие.
заочный президент, кабмин, парламент...
заочные анализы, заочное лечение....
только вот от кладбища - никак. и ботокс - не поможет...
sadda 31 марта 2018 | 16:51
В России лозунг "Долой коррупцию" признан экстремистским т.к. призывает к свержению власти.
navsegda 31 марта 2018 | 16:59
Дожили , русский патриот просит убежище в Украине