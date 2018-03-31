Досмотр российского самолета производился накануне в Лондоне в рамах стандартных процедур

Об этом говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа. По его словам, речь идет о рутинной проверке в рамках защиты Британии от оргпреступности и провоза в страну наркотиков или оружия. Замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту. В Москве проверку борта «Аэрофлота» расценили как провокацию.