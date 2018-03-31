Досмотр российского самолета производился накануне в Лондоне в рамах стандартных процедур
Об этом говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа. По его словам, речь идет о рутинной проверке в рамках защиты Британии от оргпреступности и провоза в страну наркотиков или оружия. Замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту. В Москве проверку борта «Аэрофлота» расценили как провокацию.
Комментарии20
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jetsam 31 марта 2018 | 16:37
@ в рамках защиты Британии от оргпреступности и провоза в страну наркотиков или оружия....В Москве проверку борта «Аэрофлота» расценили как провокацию. @
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в натуре, вся наша оргпреступность, наркота и оружия уже давно перевезены в британию.
че самолеты проверять....
vis_a_vis 31 марта 2018 | 16:58
jetsam: Ничего удивительного! Тот, кто шулерничал, пусть не удивляется, что теперь все следят за его руками.
slesar_ev 31 марта 2018 | 17:04
бриты проверяли сколько влезет их дипломатов выгнанных из России - "...В отношении Британии МИД РФ отошел от полной зеркальности.Если Британия выслала 23 российских дипломата, то Россия в качестве ответной меры вышлет не аналогичное число, как это было сделано в отношении других участников демарша.
Согласно заявлению МИД, Британия должна в месячный срок сократить число дипломатов в России более чем на 50 человек.
Мотивировка достаточно простая - необходимо привести кол-во британских дипломатов в России в равновесие с кол-во российских дипломатов в Британии. Этот предлог дает основания выслать из России больше британских дипломатов, нежели российских из Британии.
В принципе, Британии как инициатору этой провокации, надо было ответить более жестко, что и было сделано.
Подобным приемом в прошлом году пользовались американцы, когда под предлогом установления паритета, они закрыли консульство РФ в Сан-Франциско. До этого аналогичным образом высылались до паритетного уровня дипломаты США из России..."
slesar_ev 31 марта 2018 | 17:09
"...Таким образом, к уже покинувшим нашу страну 23 сотрудникам британских посольств и закрытии деятельности Британского совета, прибавляется еще 50 британских дипломатов на высылку которых Москва дает Лондону ровно тридцать дней..."
sergeev67 31 марта 2018 | 17:22
slesar_ev: Ну и толку? Сократят они количество дипломатов. Только рады будут.
Тут дело в другом. Никто этими дипломатами не дорожит. Как и возможностью диалога с Путиным. Никто не хочет ни разговаривать, ни дела иметь. Там хоть вообще до нуля сокращай дипломатический корпус и культурные связи.
О чем говорить? Зачем разговаривать?
aleksandr39 31 марта 2018 | 16:42
Нужно досматривать ведь российский МИД перевозит самолетами Аэрофлота наркотики .
midnightblues 31 марта 2018 | 17:02
aleksandr39: бабло налом
потому и перепугались так
a_111111 31 марта 2018 | 16:42
Ох зря они так... У нас стандарты другие - мордой в грязь, вместо собачки голодный ОМОН...
scleha Алексей Носов 31 марта 2018 | 16:46
А с чего самолет российский-то ? Он вроде на багамских островах зарегистрирован?
testmeter 31 марта 2018 | 17:05
scleha: Багаманаш!
olegleon 31 марта 2018 | 16:49
интересно, а что британцы пытались подкинуть в самолёт, раз потребовали экипаж удалиться, а КВС должен был сидеть в кабине??
если бы была рутиная проверка, то вместе с экипажем бы осматривали
aleksandr39 31 марта 2018 | 16:56
olegleon: Один из российских дипломатов ( фамилию просил не называть ) заявил ,что должны были опять перевозить наркотики .
abuvgrobu 31 марта 2018 | 16:55
Обычная,тогда проверяйте как этого требует Конвенция ИКАО.Иначе вас тоже начнут проверять.В России проверяльщиков-только свистни,кого хочешь раком поставят,и еще на прощанье берцем по рылу накатят.Легко...
testmeter 31 марта 2018 | 17:08
abuvgrobu: "В России проверяльщиков-только свистни,кого хочешь раком поставят" /// Ага, поставят, когда рак свистнет. Это на России всё население раком стоит. Испокон веков. И за это царям, боярам и опричникам всегда безмерно благодарно. Англичанина попробуй поставь! Скрепы у него не те...
i_c_e 31 марта 2018 | 16:59
Изверги. Руки прочь от самолётов Аэрофлота! Эдак они скоро начнут и частные самолёты посещающих Лондон российских граждан досматривать.
testmeter 31 марта 2018 | 17:02
"Досмотр российского самолета производился в рамах стандартных процедур" ///
Проверялось соответствие русских скреп международным стандартам
polit_person 31 марта 2018 | 17:12
Такое ощущение, что бриты дауны. Самолет вылетал из Лондона, как мог помочь безопасности Британии его обыск?
prade 31 марта 2018 | 17:17
polit_person: "как мог помочь безопасности Британии его обыск?"
Если в Кремле подняли вой, значит британцы достигли своей цели.
testmeter 31 марта 2018 | 17:20
polit_person: "Такое ощущение, что бриты дауны" /// У даунов всегда ощущения, что все люди на них похожи. Но это не так, дружок. Подлечись и ощущения эти пропадут. Увидишь, как разнообразен мир и как он непохож на твое мироощущение
i_c_e 31 марта 2018 | 17:31
polit_person: Типичные дауны. То ли дело египтяне, которые не досматривали тот самый самолёт Когалымавиа...