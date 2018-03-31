Туристический автобус с россиянами попал в ДТП на юге Польши, пострадали по меньшей мере 11 человек
Они госпитализированы. Как сообщают польские спасатели, автобус на трассе столкнулся с легковым автомобилем. Одного из пострадавших пришлось доставить в больницу на вертолете. Всего в автобусе было 33 пассажира.
Комментарии4
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drillerthriller 31 марта 2018 | 16:34
Англичанка гадит
superkievlyanin 31 марта 2018 | 17:20
//Туристический автобус с россиянами попал в ДТП на юге Польши, пострадали по меньшей мере 11 человек//
это случаем не один и тот же автобус что ранее задержала полиция Берлина за неисправные тормоза?
abuvgrobu 31 марта 2018 | 16:49
Эхо, хватит лгать. Понятно, что вам очень хотелось бы, но:
"Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше, пострадали 11 человек.
Как пишет Onet Wroclaw, ДТП произошло недалеко от города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны."
jetsam 31 марта 2018 | 17:10
abuvgrobu: успокойтесь. @"Понятно, что вам очень хотелось бы, но: "@
абсолютно никому, даже сав.троллям, не хотелось.
и, даже больше - с любой национальностью, вроисп.., гражданством... не хотелось бы. никому!
* некоторым, мне например, хотелось бы, чтобы звучало "автобус с кремлядями...", но, я - реалист, кремляди на автобусах не ездят.