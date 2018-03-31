Хоккейный клуб «Адмирал» опровергает информацию о задержании своего президента Заирбека Юсупова
Сообщения на этот счет со ссылкой на самого Юсупова опубликованы на сайте клуба. Ранее спортивный портал «Чемпионат» сообщал, что Юсупов задержан в рамках расследования уголовного дела, по которому задержан совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов.
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