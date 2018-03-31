По делу группы «Сумма» подозреваемыми проходят 9 человек
Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. В ближайшее время им планируется предъявить обвинения. Пока в Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения доставлены лишь трое задержанных – совладельцы группы Зиявудин и Магомед Магомедовы и глава строительной компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. Им предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и крупных денежных хищениях бюджетных средств. Обыски по делу проходили в 25 субъектах России.
Комментарии7
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gordy 31 марта 2018 | 16:43
"По делу группы «Сумма» подозреваемыми проходят 9..."
... слагаемых?
boooben 31 марта 2018 | 16:47
От тюрьмы и суммы не зарекайся.
olegleon 31 марта 2018 | 16:44
"хищениях бюджетных средств"
значит актёры и режиссёры скоро напишут письмо и в их поддержку
tks 31 марта 2018 | 16:46
Долго готовились.
Масштабная операция.
Война пауков с тараканами.
jetsam 31 марта 2018 | 17:15
@Кстати! Считается, что каждые десять лет появляется новый вид тараканов. - Читайте подробнее на FB.ru: @
у них. наверное, очепятка - по крайней мере, в россии каждых 6 лет новый вид тараканов...
так что пауки проигрывают битву...
anemon 31 марта 2018 | 16:47
Почему их после Сочи не посадили? Момент выжидали, когда ещё ворованные капиталы приумножатся? Видно, у озерных и вправду с деньгами швах. Или у Сечина.
jetsam 31 марта 2018 | 17:04
а чего консерваторию не шманают?
у виолончелистов, чай. ярды зелени сохнут...