По делу группы «Сумма» подозреваемыми проходят 9 человек

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. В ближайшее время им планируется предъявить обвинения. Пока в Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения доставлены лишь трое задержанных – совладельцы группы Зиявудин и Магомед Магомедовы и глава строительной компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. Им предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и крупных денежных хищениях бюджетных средств. Обыски по делу проходили в 25 субъектах России.