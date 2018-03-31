Россия потребует у Великобритании объяснений по поводу досмотра самолета, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот»
Об этом сообщила советник главы Минтранса РФ Жанна Терехова.
Британская полиция и таможня досмотрели судно накануне, не объяснив цели и причины.
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллис заявил, что проверка российского самолета в лондонском аэропорту – это стандартная процедура. Об этом говорится в заявлении Уоллиса, которое поступило ТАСС.
Это рутинная процедура, которая проводится в рамках стандартных мер по защите Британии от организованной преступности, а также от транспортировки опасных веществ или оружия, отмечает министр. Уоллис добавил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.
Комментарии37
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sedoi63 31 марта 2018 | 16:09
Англия пытается исключить ввоз ОВ на её территорию из России?
pit_heap 31 марта 2018 | 16:13
sedoi63: У Англии своя лаборатория с этими веществами. Что касается ОВ из России,то они какие то ненастоящие, потому что никого и не убили,хотя Англия говорит про "самую ужасную атаку в истории".Дочь Скрипаля так вообще очнулась полицейский тоже поправился...может и не было никаких веществ?
patrik04 31 марта 2018 | 16:18
Россия потребует у Великобритании объяснений по поводу досмотра самолета, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот»...
Потрошите все британские самолёты и весь багаж пассажиров - Тереза Мэй может завезти к нам "Новичок", чтобы поддержать её авантюристскую провокацию "Скрипаль".
vasilevich58 31 марта 2018 | 16:41
Россия смешно топает ножками, машет ручками и брызгает слюнками!
gordy 31 марта 2018 | 16:50
"Россия потребует у Великобритании объяснений по поводу досмотра самолета, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот»"
То есть, британцы были в праве, а хочется ещё узнать почему? Подмоченная репутация?
sedoi63 31 марта 2018 | 16:28
pit_heap: Англичане сами себя выпороли? Для чего-то отравили своих подданных (Скрипалей) вместе с полицейскими ( по сведениям пострадало 21 человек)? Всё сделано для того, чтобы нагадить любой ценой "вновь избранному" президенту России? Ведь целью его очередного, противоречащего Конституции РФ срока, со слов Пескова, станет "налаживание" отношений с в первую очередь с Западом. Для этого крутили добрейшие мультфильмы про ядерные двигатели и умнейшие боеголовки, способные самостоятельно выбирать и разить только врага, несущие всему цивилизованному миру радость и счастье от общения с великой державой! Вместо того чтобы принять этот жест доброй воли англичане взяли и в ответ отравили своих граждан?! Вот дураки-то?
alex362 31 марта 2018 | 16:40
sedoi63: "налаживание" - от слова "налажать"? Тогда да - дорога светлым путем в будущее будет продолжена до самого логического конца!
metslag 31 марта 2018 | 16:33
pit_heap: Ну и чего истерики закатывать? ответили же сразу: это была стандартная процедура проверки самолета и подозрительной страны 3-го мира.
теперь постоянно так будут проверять.
Такая репутация.
А как вы, дурачки, радовали ь в первые дни, что "наказали предателя".
Думали сойдет как с Литвиненко. Не сошло.
А как вас за жопу взяли, так сразу завыли, мол это не вы.
perestarok 31 марта 2018 | 16:15
sedoi63: "Англия пытается исключить ввоз ОВ на её территорию из России?"
Но, поскольку англичане осматривали самолёт без присутствия при этом кого-то из членов экипажа, то вполне могли куда-то подсунуть ампулку с ОВ, а следующий раз опять осмотрят этот же самолёт и найдут её. Им надо же выпутываться из глупости с отравлением Скрипаля.
pepetz 31 марта 2018 | 16:25
perestarok:
"Это рутинная процедура, которая проводится в рамках стандартных мер по защите Британии от организованной преступности"
Ты внимательно читай, олух.
perestarok 31 марта 2018 | 16:26
pepetz: " олух."
Вы наверное демократ, господин жлобик?
metslag 31 марта 2018 | 16:36
perestarok: Как он тебя походя опустил-то. ты только взвизгнул и пошел подмываться.
Кстати, я не демократ и не либерал, поэтому объективен.
pepetz 31 марта 2018 | 16:43
perestarok:
Англию никто не посмеет назвать "преступной группировкой"
sedoi63 31 марта 2018 | 16:33
perestarok: У них мозгов не хватит? Это у нас наркоту фраерам ушастым легко могут подбросить?! У бандитов из власти рука на это давно набита. Осталось, как говорится, только морду набить!
perestarok 31 марта 2018 | 16:36
sedoi63: "Это у нас наркоту фраерам ушастым легко могут подбросить?! "
А у них потрясли пробиркой и превратили Ирак в ИГИЛ.
sedoi63 31 марта 2018 | 16:40
perestarok: Радуйтесь, что пока нашим не подбросили? Хотя для наших властей и 400 кг не является особо крупным размером?
perestarok 31 марта 2018 | 16:59
sedoi63: "Хотя для наших властей и 400 кг не является особо крупным размером?"
А может и то подбросили?
shplint_04 31 марта 2018 | 16:28
Не надо ничего требовать. "Калибр" до Лондона достаёт? Вот и послать им для полноты счастья канистру "Новичка".
midnightblues 31 марта 2018 | 16:55
sedoi63: Скорее всего вой поднялся,тк теперь бабло не получится налом ввозить
midnightblues 31 марта 2018 | 16:58
sedoi63: Не секрет же,что через Аэрофлот можно много чего вывезти,договорившись
А через мчс наркота шла в основном
pusto1 31 марта 2018 | 16:15
глупо воздух сотрясать, это всего лишь досмотр, а не обыск.
testmeter 31 марта 2018 | 16:28
pusto1: Виолончели искали
perestarok 31 марта 2018 | 16:28
pusto1: "глупо воздух сотрясать, это всего лишь досмотр, а не обыск."
Такой досмотр производится в присутствии члена экипажа. А бриты сами лазили по самолёту.
alex362 31 марта 2018 | 16:42
perestarok: Осмотр места преступления исключительно в присутствии подозреваемого? Пикантно!
perestarok 31 марта 2018 | 17:02
alex362: "Осмотр места преступления исключительно в присутствии подозреваемого? Пикантно!"
Да, сам был подозреваемым и подписывал протокол осмотра.
zemljanka 31 марта 2018 | 16:21
Требует. Грозит.
Разоблачает.
Все для спокойной жизни человека...
prade 31 марта 2018 | 16:22
Зря возмущаются работники российского МИДа. Британцы просто научились разговаривать с Кремлем на их же языке, и стали действовать таким же образом. В Кремле другого языка не понимают.
perestarok 31 марта 2018 | 16:31
prade: "В Кремле другого языка не понимают."
Скоро в кремле переймут западные методы, потрясут пробиркой и разбомбят Украину, сказав, что там сделали "Новичок". А потом скажут: ошибочка вышла. Это всё на языке запада будет.
alex362 31 марта 2018 | 16:47
perestarok: Кишка у Путина тонковата. Да и очко начинает играть при первом же шухере: "нас там нет", а потом, когда пронесло - "ну да, это мы были". Сявка, возомнившая себя паханом, остается сявкой.
perestarok 31 марта 2018 | 17:07
alex362: " "нас там нет", а потом, когда пронесло - "ну да, это мы были"."
Так это обыкновенная военная хитрость. представляете, что в ВОВ наши бы, как честные люди, объявляли бы всему миру, куда стягиваем войска для последующего наступления. Даже смешно. И здесь была чисто военная операция, проведённая идеально, практически без потерь.
sg79g 31 марта 2018 | 16:26
Ответ России будет симметричным. Досмотр ВСЕХ ьританских самолетов летящих над терриотрией России. Вдруг какое животное там новичком помочится.. Их проблемы как и где они будут садить самолеты для досмотра, но при отказе от уплаты за обслуживание будет введет запрет на пролет в Азию через Россию..
point3d 31 марта 2018 | 16:58
sg79g: И тогда западные страны увеличат нажим. Высокие бояре не смогут собачек на частных самолетах возить в блок НАТО и начнут на холопах злость срывать. Не страшно?
cukker 31 марта 2018 | 16:29
проверять скотов по полной, надо сделать это тоже обычной процедурой. тем более в Англии изготовляют " новичок"
agamasat 31 марта 2018 | 16:31
Зачем "россии" отвлекать от дел Великобретанию? Пусть они лучше у меня спросят, почему был произведен осмотр.) И тут нет никаких секретов и злых умыслов. Просто россия под управлением путенской банды стала страной, экспортирующей терроризм по всему миру. И это помимо наркотиков, оружия, черных денег и пр.
jetsam 31 марта 2018 | 16:33
если бы россия с такой пеной требовала бы проверок своих самолетов в египте (A321 ) - было бы живо 224 человека.
perestarok 31 марта 2018 | 16:38
jetsam: "если бы россия с такой пеной требовала бы проверок своих самолетов в египте"
От арабов бесполезно требовать. Как с наших противопожарной безопасности.
point3d 31 марта 2018 | 16:56
Они искали наркотики, хим-оружие, взрывчатку и прочее подобное.
Что не ясно?